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Суд отказался выпустить основателя "Русагро" Мошковича из СИЗО - РИА Новости, 23.04.2025
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15:40 23.04.2025 (обновлено: 15:53 23.04.2025)
https://ria.ru/20250423/moshkovich-2012979610.html
Суд отказался выпустить основателя "Русагро" Мошковича из СИЗО
Суд отказался выпустить основателя "Русагро" Мошковича из СИЗО - РИА Новости, 23.04.2025
Суд отказался выпустить основателя "Русагро" Мошковича из СИЗО
Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу основателя "Русагро" Вадима Мошковича на его арест по делу о мошенничестве в особо крупном размере, передает... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T15:40:00+03:00
2025-04-23T15:53:00+03:00
русагро
московский городской суд
происшествия
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу основателя "Русагро" Вадима Мошковича на его арест по делу о мошенничестве в особо крупном размере, передает корреспондент РИА Новости."Постановление Мещанского районного суда города Москвы об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Мошковича Вадима Николаевича оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения", - огласила решение судья.В марте Мещанский суд Москвы арестовал Мошковича до 25 мая. На этом настаивал следователь, указывая, что фигурант имеет гражданство Израиля и родственников за границей, а потому может скрыться. Бизнесмен же заявил, что при всем желании не сможет покинуть Россию – как позже подсчитал корреспондент РИА Новости, он находится под санкциями 32 стран.Сегодня, как и тогда, защита просила отпустить Мошковича под залог в 1 миллиард рублей.Вместе с Мошковичем был арестован бывший гендиректор "Русагро" Максим Басов. Жалобу на его арест Мосгорсуд рассмотрит 30 апреля.Потерпевшим по делу признана кипрская компания "Солпро инвестмент лтд" - владелец холдинга "Солнечные продукты", бенефициаром которой является Владислав Буров.
https://ria.ru/20250420/moshennichestvo-2012378048.html
https://ria.ru/20250423/moskva-2012954096.html
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русагро , московский городской суд, происшествия
Русагро , Московский городской суд, Происшествия
Суд отказался выпустить основателя "Русагро" Мошковича из СИЗО

Суд отказался выпустить Мошковича из СИЗО по делу о мошенничестве

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВадим Мошкович в суде
Вадим Мошкович в суде - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Вадим Мошкович в суде. Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу основателя "Русагро" Вадима Мошковича на его арест по делу о мошенничестве в особо крупном размере, передает корреспондент РИА Новости.
"Постановление Мещанского районного суда города Москвы об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Мошковича Вадима Николаевича оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения", - огласила решение судья.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 20.04.2025
В Тверской области завели дело о мошенничестве при строительстве
20 апреля, 13:17
В марте Мещанский суд Москвы арестовал Мошковича до 25 мая. На этом настаивал следователь, указывая, что фигурант имеет гражданство Израиля и родственников за границей, а потому может скрыться. Бизнесмен же заявил, что при всем желании не сможет покинуть Россию – как позже подсчитал корреспондент РИА Новости, он находится под санкциями 32 стран.
Сегодня, как и тогда, защита просила отпустить Мошковича под залог в 1 миллиард рублей.
Вместе с Мошковичем был арестован бывший гендиректор "Русагро" Максим Басов. Жалобу на его арест Мосгорсуд рассмотрит 30 апреля.
Потерпевшим по делу признана кипрская компания "Солпро инвестмент лтд" - владелец холдинга "Солнечные продукты", бенефициаром которой является Владислав Буров.
Заседание суда - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
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