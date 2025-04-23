https://ria.ru/20250423/moshkovich-2012979610.html

Суд отказался выпустить основателя "Русагро" Мошковича из СИЗО

Суд отказался выпустить основателя "Русагро" Мошковича из СИЗО - РИА Новости, 23.04.2025

Суд отказался выпустить основателя "Русагро" Мошковича из СИЗО

Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу основателя "Русагро" Вадима Мошковича на его арест по делу о мошенничестве в особо крупном размере, передает... РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T15:40:00+03:00

2025-04-23T15:40:00+03:00

2025-04-23T15:53:00+03:00

русагро

московский городской суд

происшествия

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу основателя "Русагро" Вадима Мошковича на его арест по делу о мошенничестве в особо крупном размере, передает корреспондент РИА Новости."Постановление Мещанского районного суда города Москвы об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Мошковича Вадима Николаевича оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения", - огласила решение судья.В марте Мещанский суд Москвы арестовал Мошковича до 25 мая. На этом настаивал следователь, указывая, что фигурант имеет гражданство Израиля и родственников за границей, а потому может скрыться. Бизнесмен же заявил, что при всем желании не сможет покинуть Россию – как позже подсчитал корреспондент РИА Новости, он находится под санкциями 32 стран.Сегодня, как и тогда, защита просила отпустить Мошковича под залог в 1 миллиард рублей.Вместе с Мошковичем был арестован бывший гендиректор "Русагро" Максим Басов. Жалобу на его арест Мосгорсуд рассмотрит 30 апреля.Потерпевшим по делу признана кипрская компания "Солпро инвестмент лтд" - владелец холдинга "Солнечные продукты", бенефициаром которой является Владислав Буров.

https://ria.ru/20250420/moshennichestvo-2012378048.html

https://ria.ru/20250423/moskva-2012954096.html

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2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

русагро , московский городской суд, происшествия