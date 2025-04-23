https://ria.ru/20250423/moldaviya-2013051692.html
Экс-премьер Молдавии обвинил Санду в подкупе избирателей
Экс-премьер Молдавии обвинил Санду в подкупе избирателей - РИА Новости, 23.04.2025
Экс-премьер Молдавии обвинил Санду в подкупе избирателей
Бывший премьер-министр Молдавии, лидер оппозиционной в стране Либерально-демократической партии (ЛДПМ) Владимир Филат обвинил президента Майю Санду в... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T21:00:00+03:00
2025-04-23T21:00:00+03:00
2025-04-23T21:00:00+03:00
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КИШИНЕВ, 23 апр - РИА Новости. Бывший премьер-министр Молдавии, лидер оппозиционной в стране Либерально-демократической партии (ЛДПМ) Владимир Филат обвинил президента Майю Санду в использовании 470 миллионов леев (около 26 миллионов долларов) бюджетных средств на предвыборные "подачки" гражданам в преддверии осенних выборов, соответствующее заявление политик опубликовал в своем блоге. Обращение бывшего главы правительства прозвучало на фоне недавнего решения властей о выделении дополнительных социальных выплат нескольким категориям граждан накануне намеченных на 28 сентября парламентских выборов. "Под маской заботы о семьях вы запустили операцию по подкупу избирателей за счёт государственных средств. Это не поддержка. Это политический цинизм в его самой чистой форме… 470 миллионов леев! Во столько, по вашему мнению, оцениваются достоинство, доверие и голос народа Молдавии?" - написал Филат в своем Telegram-канале. Лидер ЛДПМ подчеркнул, что власти Молдавии игнорируют критические проблемы в здравоохранении и образовании, закрывают школы и не обеспечивают должную поддержку пожилым гражданам, одновременно выделяя значительные средства на социальные выплаты перед выборами. "Вы прекрасно знаете, что в этой стране люди умирают в больницах, школы закрываются одна за другой, тысячи пожилых людей сидят без света и без средств к существованию. И несмотря на всё это, вы нашли почти полмиллиарда на предвыборные подачки", - отметил экс-премьер. По мнению Филата, действия нынешней власти направлены на создание "зависимости, страха и унижения" граждан вместо формирования работающих систем и достойных условий жизни. "Республика Молдова — это не филиал правящей партии. Молдова — это страна. Со своими людьми, которые заслуживают не подачек, а уважения", - подчеркнул политик, призвав власти "перестать путать предвыборную милость с государственной политикой". В Молдавии оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.
https://ria.ru/20250317/kollaps-2005491767.html
https://ria.ru/20250417/moldaviya-2011870940.html
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в мире, молдавия, владимир филат, майя санду, либерально-демократическая партия молдавии, возрождение
В мире, Молдавия, Владимир Филат, Майя Санду, Либерально-демократическая партия Молдавии, Возрождение
Экс-премьер Молдавии обвинил Санду в подкупе избирателей
Экс-премьер Молдавии Филат обвинил Санду в подкупе избирателей перед выборами
КИШИНЕВ, 23 апр - РИА Новости. Бывший премьер-министр Молдавии, лидер оппозиционной в стране Либерально-демократической партии (ЛДПМ) Владимир Филат обвинил президента Майю Санду в использовании 470 миллионов леев (около 26 миллионов долларов) бюджетных средств на предвыборные "подачки" гражданам в преддверии осенних выборов, соответствующее заявление политик опубликовал в своем блоге.
Обращение бывшего главы правительства прозвучало на фоне недавнего решения властей о выделении дополнительных социальных выплат нескольким категориям граждан накануне намеченных на 28 сентября парламентских выборов.
"Под маской заботы о семьях вы запустили операцию по подкупу избирателей за счёт государственных средств. Это не поддержка. Это политический цинизм в его самой чистой форме… 470 миллионов леев! Во столько, по вашему мнению, оцениваются достоинство, доверие и голос народа Молдавии
?" - написал Филат
в своем Telegram-канале.
Лидер ЛДПМ
подчеркнул, что власти Молдавии игнорируют критические проблемы в здравоохранении и образовании, закрывают школы и не обеспечивают должную поддержку пожилым гражданам, одновременно выделяя значительные средства на социальные выплаты перед выборами.
"Вы прекрасно знаете, что в этой стране люди умирают в больницах, школы закрываются одна за другой, тысячи пожилых людей сидят без света и без средств к существованию. И несмотря на всё это, вы нашли почти полмиллиарда на предвыборные подачки", - отметил экс-премьер.
По мнению Филата, действия нынешней власти направлены на создание "зависимости, страха и унижения" граждан вместо формирования работающих систем и достойных условий жизни.
"Республика Молдова — это не филиал правящей партии. Молдова — это страна. Со своими людьми, которые заслуживают не подачек, а уважения", - подчеркнул политик, призвав власти "перестать путать предвыборную милость с государственной политикой".
В Молдавии оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Санду
, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение
" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.