Рейтинг@Mail.ru
Молдавия стала местом базирования спецслужб Украины, заявила депутат ГД - РИА Новости, 23.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:14 23.04.2025
https://ria.ru/20250423/moldaviya-2013023198.html
Молдавия стала местом базирования спецслужб Украины, заявила депутат ГД
Молдавия стала местом базирования спецслужб Украины, заявила депутат ГД - РИА Новости, 23.04.2025
Молдавия стала местом базирования спецслужб Украины, заявила депутат ГД
Молдавия при президенте Майе Санду превратилась в территорию базирования спецслужб Украины, заявила РИА Новости депутат Госдумы, председатель Совета АНО... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T18:14:00+03:00
2025-04-23T18:14:00+03:00
в мире
молдавия
украина
россия
майя санду
владимир зеленский
госдума рф
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946076_0:94:2202:1333_1920x0_80_0_0_34d47b8ae4535bba01ce456d63f0e2ff.jpg
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Молдавия при президенте Майе Санду превратилась в территорию базирования спецслужб Украины, заявила РИА Новости депутат Госдумы, председатель Совета АНО "Евразия" Алёна Аршинова. ЦОС ФСБ ранее сообщило, что Россия выслала агента молдавской разведки Дмитрия Руснака, получившего задание собирать сведения о планах властей РФ в отношении Молдавии, чиновниках и силовиках. В ведомстве также сообщили, что Руснак способствовал в 2020 году установлению контактов между начальником военной разведки Украины Кириллом Будановым и тогдашним кандидатом в президенты Молдавии Майей Санду. "Молдова при Санду превратилась в территорию базирования спецслужб Украины", - сказала Аршинова. По словам депутата Госдумы, уже неоднократно возникали скандалы с вербовкой, как граждан Молдавии, так и иностранцев, и этим занимаются Служба безопасности Украины (СБУ) и украинское Главное управление разведки (ГУР). Политик отметила, что граждане Молдовы привлекают спецслужбы Украины тем, что имеют возможность свободного въезда в Россию. "К самим выходцам из Республики Молдова здесь традиционно хорошее отношение и доверие. Но, как видим, есть и ложка дёгтя в бочке мёда", - добавила она. Аршинова считает, что такие ситуации невозможны без прямого содействия властей Молдавии. Парламентарий напомнила, что Санду неоднократно заявляла о своей поддержке террористическому режиму Владимира Зеленского. "Такую подрывную работу невозможно не замечать, и она не останется без ответных мер", - заключила депутат ГД.
https://ria.ru/20250414/fsb-2011080631.html
https://ria.ru/20250420/prichina-2012339954.html
молдавия
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946076_203:0:2000:1348_1920x0_80_0_0_713d7f62249147fc350d782a9815e6b8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, украина, россия, майя санду, владимир зеленский, госдума рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), служба безопасности украины
В мире, Молдавия, Украина, Россия, Майя Санду, Владимир Зеленский, Госдума РФ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Служба безопасности Украины
Молдавия стала местом базирования спецслужб Украины, заявила депутат ГД

Депутат Аршинова: Молдавия при Санду стала местом базирования спецслужб Украины

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкЗдание парламента Молдавии в Кишиневе
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© Sputnik / Михай Карауш
Перейти в медиабанк
Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Молдавия при президенте Майе Санду превратилась в территорию базирования спецслужб Украины, заявила РИА Новости депутат Госдумы, председатель Совета АНО "Евразия" Алёна Аршинова.
ЦОС ФСБ ранее сообщило, что Россия выслала агента молдавской разведки Дмитрия Руснака, получившего задание собирать сведения о планах властей РФ в отношении Молдавии, чиновниках и силовиках. В ведомстве также сообщили, что Руснак способствовал в 2020 году установлению контактов между начальником военной разведки Украины Кириллом Будановым и тогдашним кандидатом в президенты Молдавии Майей Санду.
Гражданин Молдавии Мариус Пруняну привез в Россию взрывчатку для терактов по заданию Киева - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
Украина вербует в Молдавии агентуру для терактов в России
14 апреля, 08:48
"Молдова при Санду превратилась в территорию базирования спецслужб Украины", - сказала Аршинова.
По словам депутата Госдумы, уже неоднократно возникали скандалы с вербовкой, как граждан Молдавии, так и иностранцев, и этим занимаются Служба безопасности Украины (СБУ) и украинское Главное управление разведки (ГУР).
Политик отметила, что граждане Молдовы привлекают спецслужбы Украины тем, что имеют возможность свободного въезда в Россию.
"К самим выходцам из Республики Молдова здесь традиционно хорошее отношение и доверие. Но, как видим, есть и ложка дёгтя в бочке мёда", - добавила она.
Аршинова считает, что такие ситуации невозможны без прямого содействия властей Молдавии. Парламентарий напомнила, что Санду неоднократно заявляла о своей поддержке террористическому режиму Владимира Зеленского. "Такую подрывную работу невозможно не замечать, и она не останется без ответных мер", - заключила депутат ГД.
Здание парламента Молдавии - РИА Новости, 1920, 20.04.2025
"Россия — враг": в Молдавии назвали главную причину бедности страны
20 апреля, 03:08
 
В миреМолдавияУкраинаРоссияМайя СандуВладимир ЗеленскийГосдума РФФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Служба безопасности Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала