https://ria.ru/20250423/moldaviya-2013023198.html

Молдавия стала местом базирования спецслужб Украины, заявила депутат ГД

Молдавия стала местом базирования спецслужб Украины, заявила депутат ГД - РИА Новости, 23.04.2025

Молдавия стала местом базирования спецслужб Украины, заявила депутат ГД

Молдавия при президенте Майе Санду превратилась в территорию базирования спецслужб Украины, заявила РИА Новости депутат Госдумы, председатель Совета АНО... РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T18:14:00+03:00

2025-04-23T18:14:00+03:00

2025-04-23T18:14:00+03:00

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Молдавия при президенте Майе Санду превратилась в территорию базирования спецслужб Украины, заявила РИА Новости депутат Госдумы, председатель Совета АНО "Евразия" Алёна Аршинова. ЦОС ФСБ ранее сообщило, что Россия выслала агента молдавской разведки Дмитрия Руснака, получившего задание собирать сведения о планах властей РФ в отношении Молдавии, чиновниках и силовиках. В ведомстве также сообщили, что Руснак способствовал в 2020 году установлению контактов между начальником военной разведки Украины Кириллом Будановым и тогдашним кандидатом в президенты Молдавии Майей Санду. "Молдова при Санду превратилась в территорию базирования спецслужб Украины", - сказала Аршинова. По словам депутата Госдумы, уже неоднократно возникали скандалы с вербовкой, как граждан Молдавии, так и иностранцев, и этим занимаются Служба безопасности Украины (СБУ) и украинское Главное управление разведки (ГУР). Политик отметила, что граждане Молдовы привлекают спецслужбы Украины тем, что имеют возможность свободного въезда в Россию. "К самим выходцам из Республики Молдова здесь традиционно хорошее отношение и доверие. Но, как видим, есть и ложка дёгтя в бочке мёда", - добавила она. Аршинова считает, что такие ситуации невозможны без прямого содействия властей Молдавии. Парламентарий напомнила, что Санду неоднократно заявляла о своей поддержке террористическому режиму Владимира Зеленского. "Такую подрывную работу невозможно не замечать, и она не останется без ответных мер", - заключила депутат ГД.

https://ria.ru/20250414/fsb-2011080631.html

https://ria.ru/20250420/prichina-2012339954.html

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в мире, молдавия, украина, россия, майя санду, владимир зеленский, госдума рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), служба безопасности украины