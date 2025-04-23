https://ria.ru/20250423/moldavija-2012906629.html

В Молдавии отказались выделять почетный караул для захоронения героев ВОВ

В Молдавии отказались выделять почетный караул для захоронения героев ВОВ - РИА Новости, 23.04.2025

В Молдавии отказались выделять почетный караул для захоронения героев ВОВ

Минобороны Молдавии отказалось выделять почетный караул и военный оркестр для церемонии захоронения останков солдат Красной Армии, погибших при освобождении... РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T11:12:00+03:00

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2025-04-23T11:12:00+03:00

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КИШИНЕВ, 23 апр - РИА Новости. Минобороны Молдавии отказалось выделять почетный караул и военный оркестр для церемонии захоронения останков солдат Красной Армии, погибших при освобождении республики от фашизма весной-летом 1944 года, предложив обратиться с этой просьбой к президенту страны Майе Санду, заявил лидер координационного комитета "Победа" и поискового движения Алексей Петрович. Накануне он же сообщил, что власти Кишинева приняли решение, что 9 мая на главной площади столицы Молдавии будет отмечаться исключительно День Европы, а желающим отметить День Победы придется искать другие локации. Ранее поисковики обратились в министерство обороны Молдавии с просьбой направить для участия в церемонии почетный караул, салютную команду и военный оркестр для исполнения государственного гимна. В петиции также была обозначена просьба о зажжении Вечного огня на мемориальном комплексе "Шерпенский плацдарм" на время проведения мероприятия. Церемония захоронения погибших героев состоится 3 мая 2025 года. "Министерство обороны Республики Молдова отказалось выделять воинские почести солдатам Красной армии, погибшим в борьбе против нацизма. В ответ на ходатайство Поискового движения Молдовы, госсекретарь Минобороны бригадный генерал Игорь Кутие рекомендовал обратиться за оркестром, салютом и почетным караулом к Верховной Главнокомандующей. Оказывается, госпожа Санду решает, достойны ли павшие солдаты воинских почестей", - написал Петрович. Он пояснил, что это не первый отказ минобороны, нарушающий международные и национальные нормы права в сфере гуманитарного права. "Но впервые это кощунство завуалировано под такую дешевую ширму. Я понимаю, что молдавские генералы утомились слушать о себе горькую правду о том, как Национальная армия героизирует нацизм. На сей раз эту отвратительную роль они решили предоставить своей госпоже", - отметил Петрович. За последние годы в Молдавии неоднократно предпринимались попытки ограничить празднование Дня Победы и запретить использование георгиевской ленты. Несмотря на это, тысячи граждан ежегодно принимают участие в праздничных мероприятиях, посвященных этой дате. В начале Великой Отечественной войны Молдавия стала одной из первых советских республик, принявших на себя удар врага. В ночь на 22 июня 1941 года авиация нацистов и их союзников, в числе которых были Румыния и Венгрия, начали совершать налеты на территорию Молдавской ССР. За время нацистской оккупации пыткам был подвергнут каждый десятый житель республики - 207 тысяч человек, из которых 23 тысячи умерли. От голода и болезней за первые два года оккупации в Молдавии погибли около 200 тысяч человек, здесь было создано 49 концентрационных лагерей. Около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной Армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза.

https://ria.ru/20240824/moldaviya-1968249831.html

https://ria.ru/20250423/mid-2012886218.html

https://ria.ru/20250422/frantsiya-2012770132.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, молдавия, кишинев, румыния, майя санду