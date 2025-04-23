https://ria.ru/20250423/modeli-2013001011.html

Золотая эра русских моделей: куда пропали иконы 2000-х

Золотая эра русских моделей: куда пропали иконы 2000-х - РИА Новости, 23.04.2025

Золотая эра русских моделей: куда пропали иконы 2000-х

Начало 2000-х стало временем триумфа русских моделей на международной арене. С их уникальным сочетанием славянской красоты, холодного обаяния и безупречного... РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T18:38:00+03:00

2025-04-23T18:38:00+03:00

2025-04-23T18:38:00+03:00

нью-йорк (город)

милан

казань

наталья водянова

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Начало 2000-х стало временем триумфа русских моделей на международной арене. С их уникальным сочетанием славянской красоты, холодного обаяния и безупречного профессионализма, они буквально взорвали мир моды. Девушки славянской внешности покорили всех главных дизайнеров мира в начале нулевых, а русская речь надолго стала неофициальным языком модельного бизнеса.Наталья Водянова, Евгения Володина, Анна Вялицына, Саша Пивоварова, Влада Рослякова — имена, которые оставили мощный след в мире моды. Прошло два десятилетия — где же теперь эти иконы стиля, которые когда-то не сходили с обложек глянца?Саша ПивовароваСаша Пивоварова стала суперзвездой благодарю супруг Игорю Вишнякову. Он отправил ее снимки в модельное агентство IMG, а Миучча Прада всего через две недели позвала девушку открывать показ Prada на Неделе моды в Милане.С тех пор Пивоварова поставила абсолютный рекорд, снявшись в рекламных кампаниях бренда целых 6 сезонов подряд. Ее достижение никто так и не смог повторить. За необычную внешность Сашу прозвали "инопланетянкой". Нестандартная красота девушки даже породила моду на подобный типаж.Сегодня модель по-прежнему востребована. Она снимается как для глянца, так и для рекламных кампаний, а вот на подиум Саша выходит редко. Вместе с мужем она воспитывает двух дочерей.В свободное время Пивоварова пишет картины. Еще до модельной карьеры девушка училась в РГГУ на факультете истории искусств, но бросила учебу из-за работы. Однако свое увлечения живописью модель не оставила.Евгения Володина"Три V" — Наталья Водянова, Анна Вялицина и Евгения Володина. Три самые популярные российские модели начала 2000-х — и три фамилии, начинающиеся на букву "В".Евгения была самой обычной девушкой из Казани, которая доказала всем, что достойная мировой славы и успеха. Первой самой крупной работой Володиной стала осенне-зимняя рекламная кампания Gucci в 2002 году. В ней она снялась в дуэте с еще одной из "трех V" — Натальей Водяновой. Позже Володина стала лицом аромата "V" от Valentino.Обложка итальянского Vogue, участие более чем в 500 модных показах — Володина с 2001 по 2007 год считалась одной из самых востребованных моделей во всем мире.Сейчас она ведет размеренный образ жизни, проживая в Италии. Карьере она предпочла спокойную семейную жизнь.Наташа ВодяноваИсторию русской Золушки знают все. В 15 лет Наташа начала работать на рынке чтобы помочь матери, а в 16 лет уже была моделью. Именно с Водяновой в моделинге началась мода на трогательные "детские" лица с большими глазами и пухлыми губами.Ее история началась с продажи фруктов на рынке в Нижнем Новгороде, а сейчас у Водяновой за плечами брак с британским аристократом. Теперь она замужем за французским миллиардером. Кроме того, Водянова — одна из немногих моделей нулевых, кто до сих пор принимает участие в съемках.Влада РосляковаОбычная девочка из Омска, которой суждено было сделать блестящую карьеру модели. За один сезон в 2006 году Влада сделала 91 показ. Ее рекорд до сих пор никем не был побит.Рослякова успела поработать с огромным количеством известных дизайнеров. Кристиан Лакруа считал ее своей самой главной музой, давая любимой модели возможность закрывать все его показы.Сейчас Влада принимает участие в показах и съемках крайне редко, она предпочитает пробовать себя в других сферах. Она живет вНью-Йорке, учится актерству, вокалу и пробует себя в кино.Анна ВялицынаВялицына начала свою профессиональную карьеру модели в 15 лет после того, как IMG Models заметили её в Санкт-Петербурге, когда искали новые лица для MTV. Она приняла участие в конкурсе и переехала в Нью-Йорк. Модель была очень успешна, но пожертвовала карьерой ради семьи. При этом ее личная жизнь сложилась не самым лучшим образом.Анна начала отношения с вице-президентом компании Yahoo Адамом Каханом. Вскоре модель родила от него дочь Аляску, а после Вялицына внезапно ушла от суженого с младенцем на руках. Коронавирус отразился на заработках Анны — ее гонорары резко сократились. Например, в 2019 году она заработала 431 тысяч долларов, а в 2020 — чуть больше 77 тысяч долларов, 26 тысяч из них составляет пособие по безработице.Поэтому Вьялицына приняла решение искать помощь у Верховного суда Манхэттена. Туда Анна обратилась в 2021 году с иском к Адаму Кахану касаемо алиментов на дочь. Однако Адам не спешит платить алименты, а Вялицына не теряет надежды их получить.Русское нашествие в мире моды осталось в прошломИстории русских топ-моделей 2000-х доказывают, что можно достойно пережить завершение карьеры в модельном бизнесе. Они не исчезли — просто начали новые главы своей жизни.

нью-йорк (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

нью-йорк (город), милан, казань, наталья водянова