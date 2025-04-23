https://ria.ru/20250423/mochalnikov-2012949521.html

Экс-замминистра энергетики Мочальников получил 1,5 года колонии

Экс-замминистра энергетики Мочальников получил 1,5 года колонии - РИА Новости, 23.04.2025

Экс-замминистра энергетики Мочальников получил 1,5 года колонии

Экс-замминистра энергетики РФ Сергей Мочальников приговорен к 1,5 годам колонии-поселения по делу о злоупотреблении должностными полномочиями, сообщили суды... РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T13:46:00+03:00

2025-04-23T13:46:00+03:00

2025-04-23T14:05:00+03:00

происшествия

россия

москва

сергей мочальников (директор департамента внешнеэкономического сотрудничества и развития топливных рынков министерства энергетики россии)

михаил мишустин

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Экс-замминистра энергетики РФ Сергей Мочальников приговорен к 1,5 годам колонии-поселения по делу о злоупотреблении должностными полномочиями, сообщили суды общей юрисдикции Москвы. Ранее сообщалось, что МВД России было возбуждено уголовное дело по факту хищения бюджетных средств при реализации мероприятий по реструктуризации угольной промышленности. В правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что был задержан замминистра энергетики РФ Сергей Мочальников. Позднее премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Мочальникова от должности по его просьбе. "Приговором Мещанского районного суда города Москвы Мочальников Сергей Викторович признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 285 УК РФ (Злоупотребление должностными полномочиями), и назначено наказание в виде лишения свободы сроком на один год шесть месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселения", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

https://ria.ru/20250219/fsb-2000214871.html

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происшествия, россия, москва, сергей мочальников (директор департамента внешнеэкономического сотрудничества и развития топливных рынков министерства энергетики россии), михаил мишустин