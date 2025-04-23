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Потери ВСУ в курском приграничье составили более 170 боевиков за сутки - РИА Новости, 23.04.2025
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Потери ВСУ в курском приграничье составили более 170 боевиков за сутки
Потери ВСУ в курском приграничье составили более 170 боевиков за сутки - РИА Новости, 23.04.2025
Потери ВСУ в курском приграничье составили более 170 боевиков за сутки
Потери ВСУ в курском приграничье за сутки составили более 170 военнослужащих, уничтожены 11 пунктов управления БПЛА, сообщило в среду Минобороны РФ. РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T13:44:00+03:00
2025-04-23T13:49:00+03:00
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Потери ВСУ в курском приграничье за сутки составили более 170 военнослужащих, уничтожены 11 пунктов управления БПЛА, сообщило в среду Минобороны РФ."За сутки потери ВСУ составили более 170 военнослужащих, уничтожены боевая машина пехоты Bradley производства США, боевая бронированная машина, шесть самоходных артиллерийских установок и орудий полевой артиллерии, два миномета, шесть автомобилей, бронированная ремонтно-эвакуационная машина, а также 11 пунктов управления БПЛА и два склада боеприпасов", - говорится в сводке о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.Всего за время боевых действий на Курском направлении формирования ВСУ потеряли более 75710 военнослужащих, 412 танков, 337 боевых машин пехоты, 311 бронетранспортеров, 2284 боевые бронированные машины, 2765 автомобилей, 642 самоходные артиллерийские установки и орудия полевой артиллерии, 62 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 15 HIMARS и семь MLRS производства США, 29 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 130 станций РЭБ, 18 РЛС контрбатарейной борьбы, 12 РЛС ПВО, 58 единиц инженерной и другой техники, из них 23 инженерные машины разграждения, одну установку разминирования УР-77, пять мостоукладчиков, инженерную разведывательную машину, а также 16 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину."Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - отметили в Минобороны.
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вооруженные силы украины, россия, сша, курская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, США, Курская область
Потери ВСУ в курском приграничье составили более 170 боевиков за сутки

МО: потери ВСУ в курском приграничье составили более 170 боевиков за сутки

© РИА Новости | Перейти в медиабанкУничтоженный танк ВСУ
Уничтоженный танк ВСУ - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
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Уничтоженный танк ВСУ . Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Потери ВСУ в курском приграничье за сутки составили более 170 военнослужащих, уничтожены 11 пунктов управления БПЛА, сообщило в среду Минобороны РФ.
"За сутки потери ВСУ составили более 170 военнослужащих, уничтожены боевая машина пехоты Bradley производства США, боевая бронированная машина, шесть самоходных артиллерийских установок и орудий полевой артиллерии, два миномета, шесть автомобилей, бронированная ремонтно-эвакуационная машина, а также 11 пунктов управления БПЛА и два склада боеприпасов", - говорится в сводке о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.
Всего за время боевых действий на Курском направлении формирования ВСУ потеряли более 75710 военнослужащих, 412 танков, 337 боевых машин пехоты, 311 бронетранспортеров, 2284 боевые бронированные машины, 2765 автомобилей, 642 самоходные артиллерийские установки и орудия полевой артиллерии, 62 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 15 HIMARS и семь MLRS производства США, 29 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 130 станций РЭБ, 18 РЛС контрбатарейной борьбы, 12 РЛС ПВО, 58 единиц инженерной и другой техники, из них 23 инженерные машины разграждения, одну установку разминирования УР-77, пять мостоукладчиков, инженерную разведывательную машину, а также 16 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.
"Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - отметили в Минобороны.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныРоссияСШАКурская область
 
 
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