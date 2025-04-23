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В отношении блогера Митрошиной проведут дополнительную проверку - РИА Новости, 23.04.2025
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11:23 23.04.2025 (обновлено: 13:25 23.04.2025)
https://ria.ru/20250423/mitroshina-2012908908.html
В отношении блогера Митрошиной проведут дополнительную проверку
В отношении блогера Митрошиной проведут дополнительную проверку - РИА Новости, 23.04.2025
В отношении блогера Митрошиной проведут дополнительную проверку
Следствие проверит блогера Александру Митрошину, обвиняемую в отмывании денег, по другим эпизодам преступлений, передает корреспондент РИА Новости из зала... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T11:23:00+03:00
2025-04-23T13:25:00+03:00
происшествия
москва
александра митрошина
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Следствие проверит блогера Александру Митрошину, обвиняемую в отмывании денег, по другим эпизодам преступлений, передает корреспондент РИА Новости из зала Чертановского суда Москвы.&quot;Закончить расследование по уголовному делу не представляется возможным, &lt;…&gt; необходимо проанализировать сведения о финансово-хозяйственной деятельности по Митрошиной, в том числе на дополнительные эпизоды преступной деятельности&quot;, — сказал следователь.Суд сегодня рассматривает вопрос о продлении домашнего ареста Митрошиной.Митрошину задержали в начале марта в Краснодарском крае, а затем доставили в Москву. Ее обвиняют в отмывании денег в особо крупном размере. По версии следствия, блогер легализовала 127 миллионов рублей, оставшихся после неуплаты налогов, купив недвижимость в Москве. В столичном главке СК сообщали, что Митрошина полностью признала вину. В суде адвокат заявил, что его клиентка погасила долг перед ФНС на более чем 200 миллионов рублей.
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происшествия, москва, александра митрошина
Происшествия, Москва, Александра Митрошина
В отношении блогера Митрошиной проведут дополнительную проверку

Блогера Митрошину проверят на дополнительные эпизоды преступной деятельности

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкБлогер Александра Митрошина в Чертановском районном суде города Москвы
Блогер Александра Митрошина в Чертановском районном суде города Москвы - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Блогер Александра Митрошина в Чертановском районном суде города Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Следствие проверит блогера Александру Митрошину, обвиняемую в отмывании денег, по другим эпизодам преступлений, передает корреспондент РИА Новости из зала Чертановского суда Москвы.
«

"Закончить расследование по уголовному делу не представляется возможным, <…> необходимо проанализировать сведения о финансово-хозяйственной деятельности по Митрошиной, в том числе на дополнительные эпизоды преступной деятельности", — сказал следователь.

Суд сегодня рассматривает вопрос о продлении домашнего ареста Митрошиной.
Митрошину задержали в начале марта в Краснодарском крае, а затем доставили в Москву. Ее обвиняют в отмывании денег в особо крупном размере. По версии следствия, блогер легализовала 127 миллионов рублей, оставшихся после неуплаты налогов, купив недвижимость в Москве.
В столичном главке СК сообщали, что Митрошина полностью признала вину. В суде адвокат заявил, что его клиентка погасила долг перед ФНС на более чем 200 миллионов рублей.
Блогер Александра Митрошина - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
Александра Митрошина: биография блогера, чем знаменита и за что задержана
22 апреля, 15:58
 
ПроисшествияМоскваАлександра Митрошина
 
 
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