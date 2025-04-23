https://ria.ru/20250423/mitroshina-2012908908.html

В отношении блогера Митрошиной проведут дополнительную проверку

В отношении блогера Митрошиной проведут дополнительную проверку - РИА Новости, 23.04.2025

В отношении блогера Митрошиной проведут дополнительную проверку

Следствие проверит блогера Александру Митрошину, обвиняемую в отмывании денег, по другим эпизодам преступлений, передает корреспондент РИА Новости из зала... РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T11:23:00+03:00

2025-04-23T11:23:00+03:00

2025-04-23T13:25:00+03:00

происшествия

москва

александра митрошина

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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Следствие проверит блогера Александру Митрошину, обвиняемую в отмывании денег, по другим эпизодам преступлений, передает корреспондент РИА Новости из зала Чертановского суда Москвы."Закончить расследование по уголовному делу не представляется возможным, <…> необходимо проанализировать сведения о финансово-хозяйственной деятельности по Митрошиной, в том числе на дополнительные эпизоды преступной деятельности", — сказал следователь.Суд сегодня рассматривает вопрос о продлении домашнего ареста Митрошиной.Митрошину задержали в начале марта в Краснодарском крае, а затем доставили в Москву. Ее обвиняют в отмывании денег в особо крупном размере. По версии следствия, блогер легализовала 127 миллионов рублей, оставшихся после неуплаты налогов, купив недвижимость в Москве. В столичном главке СК сообщали, что Митрошина полностью признала вину. В суде адвокат заявил, что его клиентка погасила долг перед ФНС на более чем 200 миллионов рублей.

https://ria.ru/20250422/mitroshina-2003751730.html

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происшествия, москва, александра митрошина