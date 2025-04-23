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В Европе раскрыли детали отправки миротворцев на Украину - РИА Новости, 23.04.2025
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18:16 23.04.2025 (обновлено: 18:39 23.04.2025)
https://ria.ru/20250423/mirotvortsy-2013023711.html
В Европе раскрыли детали отправки миротворцев на Украину
В Европе раскрыли детали отправки миротворцев на Украину - РИА Новости, 23.04.2025
В Европе раскрыли детали отправки миротворцев на Украину
Европейский дипломатический источник, комментируя тему отправки "миротворцев" на Украину, сообщил РИА Новости, что речь не идет о солдатах или "голубых касках", РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T18:16:00+03:00
2025-04-23T18:39:00+03:00
в мире
украина
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европа
сергей лавров
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
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МОСКВА, 23 апр - РИА новости. Европейский дипломатический источник, комментируя тему отправки "миротворцев" на Украину, сообщил РИА Новости, что речь не идет о солдатах или "голубых касках", речь только о наблюдении."Относительно оправки "миротворцев" на Украину: речь не идет о солдатах и голубых касках", - сказал он.Собеседник агентства уточнил, что речь идет только о наблюдении и мониторинге.Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно. Ранее он также оставлял без комментариев заявления о том, что Россия якобы не будет против размещения миротворцев на Украине.Глава МИД России Сергей Лавров ранее подчеркивал, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного урегулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле". В МИД РФ ранее заявляли, что планы некоторых стран Евросоюза направить "миротворцев" на Украину - это провокационный шаг, направленный на поддержание нездоровых иллюзий у властей в Киеве.
https://ria.ru/20250423/ukraina-2012928474.html
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в мире, украина, россия, европа, сергей лавров, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
В мире, Украина, Россия, Европа, Сергей Лавров, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
В Европе раскрыли детали отправки миротворцев на Украину

На Украину будут отправлены не солдаты или голубые каски, а наблюдатели

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГосударственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр - РИА новости. Европейский дипломатический источник, комментируя тему отправки "миротворцев" на Украину, сообщил РИА Новости, что речь не идет о солдатах или "голубых касках", речь только о наблюдении.
"Относительно оправки "миротворцев" на Украину: речь не идет о солдатах и голубых касках", - сказал он.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
Песков высказался о миротворцах на Украине
Вчера, 12:31
Собеседник агентства уточнил, что речь идет только о наблюдении и мониторинге.
Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно. Ранее он также оставлял без комментариев заявления о том, что Россия якобы не будет против размещения миротворцев на Украине.
Глава МИД России Сергей Лавров ранее подчеркивал, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного урегулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле". В МИД РФ ранее заявляли, что планы некоторых стран Евросоюза направить "миротворцев" на Украину - это провокационный шаг, направленный на поддержание нездоровых иллюзий у властей в Киеве.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
Сийярто прокомментировал вопрос о миротворцах НАТО на Украине
4 апреля, 15:53
 
В миреУкраинаРоссияЕвропаСергей ЛавровСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
 
 
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