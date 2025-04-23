https://ria.ru/20250423/mirotvortsy-2013023402.html

США временно вывели миротворцев из Южного Судана

США временно вывели миротворцев из Южного Судана - РИА Новости, 23.04.2025

США временно вывели миротворцев из Южного Судана

США временно вывели группу своих миротворцев в составе миссии ООН в Южном Судане (МООНЮС) из страны на фоне обострения обстановки, информирует местная... РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T18:15:00+03:00

2025-04-23T18:15:00+03:00

2025-04-23T18:15:00+03:00

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. США временно вывели группу своих миротворцев в составе миссии ООН в Южном Судане (МООНЮС) из страны на фоне обострения обстановки, информирует местная радиостанция Tamazuj со ссылкой на официального представителя ООН в Нью-Йорке. Глава МООНЮС Николас Хейс заявлял в марте, что Южный Судан находится на грани возвращения к гражданской войне на фоне разрастающихся внутренних проблем. Также госсекретарь США Марко Рубио заявлял в апреле, что аннулирует все визы у граждан Южного Судана и ограничивает выдачу виз для таких граждан на въезд в Штаты. "Шестого апреля группа офицеров военных штабов из Соединенных Штатов Америки, служащих в составе миссии ООН в Южном Судане (МООНЮС), была временно выведена из Джубы по запросу властей США", - приводит радиостанция слова представителя ООН. Радиостанция уточнила, что США вывели своих миротворцев из Южного Судана без официального заявления или каких-либо объяснений. Собеседник Tamazuj подчеркнул, что вклад миротворцев США имеет "решающее значение" для выполнения мандата миссии в условиях текущего кризиса в стране. Ранее силы безопасности, лояльные президенту Южного Судана Сальве Кииру, задержали двух министров и ряд высокопоставленных военных чиновников, связанных с первым вице-президентом Риеком Машаром и возглавляемым им движением, дом самого Машара был окружен силами безопасности. Аресты вызвали обеспокоенность относительно перспектив мирного соглашения 2018 года, положившего конец пятилетнему гражданскому конфликту между силами, лояльными Кииру и Машару, в результате которой погибли около 400 тысяч человек.

https://ria.ru/20250319/mirotvortsy-2005875454.html

https://ria.ru/20250418/estonija-2012069279.html

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в мире, сша, южный судан, нью-йорк (город), риек машар, николас хейсом, марко рубио, оон