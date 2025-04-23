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США временно вывели миротворцев из Южного Судана - РИА Новости, 23.04.2025
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18:15 23.04.2025
https://ria.ru/20250423/mirotvortsy-2013023402.html
США временно вывели миротворцев из Южного Судана
США временно вывели миротворцев из Южного Судана - РИА Новости, 23.04.2025
США временно вывели миротворцев из Южного Судана
США временно вывели группу своих миротворцев в составе миссии ООН в Южном Судане (МООНЮС) из страны на фоне обострения обстановки, информирует местная... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T18:15:00+03:00
2025-04-23T18:15:00+03:00
в мире
сша
южный судан
нью-йорк (город)
риек машар
николас хейсом
марко рубио
оон
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. США временно вывели группу своих миротворцев в составе миссии ООН в Южном Судане (МООНЮС) из страны на фоне обострения обстановки, информирует местная радиостанция Tamazuj со ссылкой на официального представителя ООН в Нью-Йорке. Глава МООНЮС Николас Хейс заявлял в марте, что Южный Судан находится на грани возвращения к гражданской войне на фоне разрастающихся внутренних проблем. Также госсекретарь США Марко Рубио заявлял в апреле, что аннулирует все визы у граждан Южного Судана и ограничивает выдачу виз для таких граждан на въезд в Штаты. "Шестого апреля группа офицеров военных штабов из Соединенных Штатов Америки, служащих в составе миссии ООН в Южном Судане (МООНЮС), была временно выведена из Джубы по запросу властей США", - приводит радиостанция слова представителя ООН. Радиостанция уточнила, что США вывели своих миротворцев из Южного Судана без официального заявления или каких-либо объяснений. Собеседник Tamazuj подчеркнул, что вклад миротворцев США имеет "решающее значение" для выполнения мандата миссии в условиях текущего кризиса в стране. Ранее силы безопасности, лояльные президенту Южного Судана Сальве Кииру, задержали двух министров и ряд высокопоставленных военных чиновников, связанных с первым вице-президентом Риеком Машаром и возглавляемым им движением, дом самого Машара был окружен силами безопасности. Аресты вызвали обеспокоенность относительно перспектив мирного соглашения 2018 года, положившего конец пятилетнему гражданскому конфликту между силами, лояльными Кииру и Машару, в результате которой погибли около 400 тысяч человек.
https://ria.ru/20250319/mirotvortsy-2005875454.html
https://ria.ru/20250418/estonija-2012069279.html
сша
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в мире, сша, южный судан, нью-йорк (город), риек машар, николас хейсом, марко рубио, оон
В мире, США, Южный Судан, Нью-Йорк (город), Риек Машар, Николас Хейсом, Марко Рубио, ООН
США временно вывели миротворцев из Южного Судана

США временно вывели группу миротворцев в составе миссии ООН из Южного Судана

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкФлаг США
Флаг США - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. США временно вывели группу своих миротворцев в составе миссии ООН в Южном Судане (МООНЮС) из страны на фоне обострения обстановки, информирует местная радиостанция Tamazuj со ссылкой на официального представителя ООН в Нью-Йорке.
Глава МООНЮС Николас Хейс заявлял в марте, что Южный Судан находится на грани возвращения к гражданской войне на фоне разрастающихся внутренних проблем. Также госсекретарь США Марко Рубио заявлял в апреле, что аннулирует все визы у граждан Южного Судана и ограничивает выдачу виз для таких граждан на въезд в Штаты.
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"Шестого апреля группа офицеров военных штабов из Соединенных Штатов Америки, служащих в составе миссии ООН в Южном Судане (МООНЮС), была временно выведена из Джубы по запросу властей США", - приводит радиостанция слова представителя ООН.
Радиостанция уточнила, что США вывели своих миротворцев из Южного Судана без официального заявления или каких-либо объяснений. Собеседник Tamazuj подчеркнул, что вклад миротворцев США имеет "решающее значение" для выполнения мандата миссии в условиях текущего кризиса в стране.
Ранее силы безопасности, лояльные президенту Южного Судана Сальве Кииру, задержали двух министров и ряд высокопоставленных военных чиновников, связанных с первым вице-президентом Риеком Машаром и возглавляемым им движением, дом самого Машара был окружен силами безопасности. Аресты вызвали обеспокоенность относительно перспектив мирного соглашения 2018 года, положившего конец пятилетнему гражданскому конфликту между силами, лояльными Кииру и Машару, в результате которой погибли около 400 тысяч человек.
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