https://ria.ru/20250423/mironov-2013045263.html

Миронов предложил 9 мая повергнуть гитлеровские знамена к стенам Кремля

Миронов предложил 9 мая повергнуть гитлеровские знамена к стенам Кремля - РИА Новости, 23.04.2025

Миронов предложил 9 мая повергнуть гитлеровские знамена к стенам Кремля

Лидер партии "Справедливая Россия – За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов считает, что во время торжественного парада в честь 80-летия Победы в Великой... РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T20:10:00+03:00

2025-04-23T20:10:00+03:00

2025-04-23T20:10:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

общество

россия

москва

германия

сергей миронов

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия – За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов считает, что во время торжественного парада в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне трофейные знамена и штандарты Третьего рейха должны быть снова повержены на ступени Мавзолея. "Это не только кульминация Парада 24 июня 1945 года, но один из самых ярких образов Великой Победы. Славный юбилей, который мы все будем отмечать - законный повод отдать дань подвигу советского народа, бросив на брусчатку Красной площади гитлеровские тряпки", - сказал Миронов РИА Новости. Политик отметил, что все 200 знамен, доставленные в 1945 году в Москву из оккупированной Германии, в настоящее время хранятся в центральном музее Вооруженных сил России. "Не пора ли проветрить эти "экспонаты", а заодно освежить память тем на Западе, кто подзабыл чем кончаются попытки поставить Россию на колени", - добавил лидер СРЗП. По словам Миронова, в таком случае возможно, до кого-то дойдет, что такая же позорная участь ждет символы и бандеровского режима, и государств, помогающим укронацистам.

https://ria.ru/20250417/zelenskiy--2011556027.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, москва, германия, сергей миронов, 80-летие победы в великой отечественной войне