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Миронов предложил 9 мая повергнуть гитлеровские знамена к стенам Кремля - РИА Новости, 23.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
20:10 23.04.2025
https://ria.ru/20250423/mironov-2013045263.html
Миронов предложил 9 мая повергнуть гитлеровские знамена к стенам Кремля
Миронов предложил 9 мая повергнуть гитлеровские знамена к стенам Кремля - РИА Новости, 23.04.2025
Миронов предложил 9 мая повергнуть гитлеровские знамена к стенам Кремля
Лидер партии "Справедливая Россия – За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов считает, что во время торжественного парада в честь 80-летия Победы в Великой... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T20:10:00+03:00
2025-04-23T20:10:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
россия
москва
германия
сергей миронов
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия – За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов считает, что во время торжественного парада в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне трофейные знамена и штандарты Третьего рейха должны быть снова повержены на ступени Мавзолея. "Это не только кульминация Парада 24 июня 1945 года, но один из самых ярких образов Великой Победы. Славный юбилей, который мы все будем отмечать - законный повод отдать дань подвигу советского народа, бросив на брусчатку Красной площади гитлеровские тряпки", - сказал Миронов РИА Новости. Политик отметил, что все 200 знамен, доставленные в 1945 году в Москву из оккупированной Германии, в настоящее время хранятся в центральном музее Вооруженных сил России. "Не пора ли проветрить эти "экспонаты", а заодно освежить память тем на Западе, кто подзабыл чем кончаются попытки поставить Россию на колени", - добавил лидер СРЗП. По словам Миронова, в таком случае возможно, до кого-то дойдет, что такая же позорная участь ждет символы и бандеровского режима, и государств, помогающим укронацистам.
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общество, россия, москва, германия, сергей миронов, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Россия, Москва, Германия, Сергей Миронов, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Миронов предложил 9 мая повергнуть гитлеровские знамена к стенам Кремля

Миронов предложил повергнуть гитлеровские знамена к стенам Кремля в День Победы

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкПарад Победы на Красной площади
Парад Победы на Красной площади - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Парад Победы на Красной площади. Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия – За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов считает, что во время торжественного парада в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне трофейные знамена и штандарты Третьего рейха должны быть снова повержены на ступени Мавзолея.
«
"Это не только кульминация Парада 24 июня 1945 года, но один из самых ярких образов Великой Победы. Славный юбилей, который мы все будем отмечать - законный повод отдать дань подвигу советского народа, бросив на брусчатку Красной площади гитлеровские тряпки", - сказал Миронов РИА Новости.
Политик отметил, что все 200 знамен, доставленные в 1945 году в Москву из оккупированной Германии, в настоящее время хранятся в центральном музее Вооруженных сил России.
"Не пора ли проветрить эти "экспонаты", а заодно освежить память тем на Западе, кто подзабыл чем кончаются попытки поставить Россию на колени", - добавил лидер СРЗП.
По словам Миронова, в таком случае возможно, до кого-то дойдет, что такая же позорная участь ждет символы и бандеровского режима, и государств, помогающим укронацистам.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
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