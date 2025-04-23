https://ria.ru/20250423/mir-2012813145.html

"Впервые за полторы тысячи лет". Ватикан готовится удивить весь мир

"Впервые за полторы тысячи лет". Ватикан готовится удивить весь мир - РИА Новости, 23.04.2025

"Впервые за полторы тысячи лет". Ватикан готовится удивить весь мир

Не успела в СМИ отгреметь новость о смерти папы Франциска, как следом за ней появилась другая. Всем не терпится узнать, кто же займет место понтифика. Круг... РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T08:00:00+03:00

2025-04-23T08:00:00+03:00

2025-04-23T14:20:00+03:00

религия

ватикан

сша

рим

франциск (хорхе марио бергольо)

пьетро паролин

маттео дзуппи

римско-католическая церковь

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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости, Сергей Проскурин. Не успела в СМИ отгреметь новость о смерти папы Франциска, как следом за ней появилась другая. Всем не терпится узнать, кто же займет место понтифика. Круг претендентов уже очерчен, и предстоящие выборы могут стать сенсационными — такого Римско-католическая церковь еще не видела. О том, кто возглавит самую многочисленную христианскую конфессию, — в материале РИА Новости.Затишье перед бурейМир скорбит о кончине папы Франциска: в родном Буэнос-Айресе его портрет появился на центральной площади, в США приспущены государственные флаги, в Риме в знак траура отключили ночную подсветку Колизея.В самом же Ватикане начался период sede vacante (вакантный престол) — череда сложных религиозных обрядов перед похоронами. Сама церемония погребения, как сообщила ватиканская пресс-служба, пройдет 26 апреля.Пока же тело Франциска поместили в гроб, а его покои в гостевом Доме Святой Марфы опечатали.Впереди — конклав, процедура избрания нового папы. Дата начала пока неизвестна. Согласно Апостольской конституции, он должен начаться не ранее чем через 15 дней с момента смерти понтифика. До голосования допускаются лишь кардиналы моложе 80 лет. А общее число выборщиков не должно превышать 120 человек.Каждый участник, перед тем как войти в Сикстинскую капеллу, приносит клятву секретности и не имеет права контактировать с внешним миром на протяжении всего собора. Журналистам, разумеется, доступ на мероприятие заказан. Они и общественность узнают о результатах лишь по дыму, валящему из трубы капеллы: черному — если никто не выбран, белому — если есть новый епископ Рима.Ближайшие союзникиИмена кандидатов не разглашают. Несмотря на это, уже сейчас СМИ наперебой составляют прогнозы о следующем папе.В первую очередь рассматривают тех, кто в буквальном смысле был "ближе всех к телу". Например, кардинал-камерленго Кевин Фаррелл. Именно он становится местоблюстителем папского престола на период sede vacante. Кроме того, под его чутким руководством проходят все ритуальные обряды: констатация смерти, положение в гроб и погребение.Или декан коллегии кардиналов Джованни Баттиста Ре, которому поручено возглавить похоронную литургию 26 апреля. Он по должности обязан организовывать конклав.Следом идут продолжатели внешнеполитического курса Франциска на "достижение мира во всем мире". Кардинал — государственный секретарь Пьетро Паролин, второе лицо в Ватикане. Человек с громадным международным опытом: служил в Нигерии, Венесуэле и Мексике. Достаточно сказать, что в его профессиональной копилке — договор 2018 года о назначении епископов в Китае, что фактически означало старт дипломатических отношений Святого престола и КНР. В 2017-м он побывал с официальным визитом в Москве, год назад — в Киеве. А не так давно призвал к скорейшему прекращению российско-украинского конфликта.Таков же — кардинал Маттео Дзуппи: он способствовал достижению мира в Мозамбике в 1992 году и участвовал в переговорах о прекращении гражданской войны в Бурунди в 2003-м. Два года назад Франциск назначил его спецпосланником Ватикана по Украине. В этом амплуа иерарх также посетил обе славянские столицы, а также Вашингтон и Пекин.Третий верный последователь понтифика — префект Дикастерии по делам восточных церквей кардинал Клаудио Гуджеротти. В его юрисдикцию, в частности, входят все вопросы, касающиеся Украины. Кроме того, он несколько раз замещал Франциска на мессе, пока тот болел.Стоит отметить, что все вышеперечисленные претенденты (за исключением Фаррелла) — итальянцы. Быть может, нынешний конклав решит вернуться к многовековой традиции. Ведь за последние полвека папский трон занимали исключительно иностранцы."За вами будущее"Правда, есть одно но: в числе претендентов — имена из Азии и Африки.Журналисты уверены, что префект Дикастерии по содействию целостному человеческому развитию Питер Тарксон (выходец из Ганы) и пропрефект Дикастерии по евангелизации Луис Антонио Гоким Тагле (уроженец Филиппин) вполне могут составить конкуренцию "старой гвардии". И на то есть две причины.Во-первых, их регионы — кузница паствы. Согласно последним статистическим данным, в мире насчитывают почти 1,4 миллиарда католиков. А наибольший их рост зафиксирован именно в Африке (7,2 миллиона новообращенных) и Азии (почти миллион неофитов).За последней, как отметил сам Франциск во время визита на Филиппины, — "будущее церкви".Во-вторых, и Тарксон, и Тагле — умеренные либералы в вопросах социальной справедливости и прав человека.Второй, в частности, допускал "некоторые вольности" в вопросах причащения невенчанных пар и однополых союзов. А также настаивал, что универсальные принципы морали "работают не во всех случаях". Это в общем и целом согласуется с одним из последних решений Франциска — декларацией Fiducia Supplicans о благословении однополых пар.Если же выберут Тарксона, католическую церковь возглавит темнокожий. Такое, кстати, уже было — более полутора тысяч лет назад на престол взошел африканец Геласий I.Если же Тагле, который, кстати, был в числе фаворитов на конклаве 2013-го, — то преемником апостола Петра впервые станет выходец из Восточной Азии (понтификов из Сирии было немало)."Личный враг папы"Однако не исключен и контрудар. "Теперь, кто бы ни был избран, он будет придерживаться консервативных взглядов. <…> Я думаю, кардиналам понадобится кто-то, кто будет придерживаться другого, более спокойного подхода", — заявил профессор церковной истории богословского Колледжа Святого Стефана в Оксфорде Серенхедд Джеймс.Таких кандидатур немало в США, где крупная и влиятельная католическая община. А среди них — главный противник Франциска, кардинал Рэймонд Берк, регулярно полемизировавший с покойным на тему абортов, ЛГБТ* и разводов.В 2014-м, после решения Ватикана смягчить позицию относительно гомосексуализма, американец бросил в адрес понтифика: "Вы превратили церковь в корабль без руля". За "дерзость" кардинал поплатился должностью верховного судьи Ватикана.А двумя годами позже Берк с тремя единомышленниками призвал папу к ответу за трактат Amoris Laetitia, в котором тот призывал быть менее строгими к тем, кто развелся или заключил повторный брак."Меня называют врагом папы, — говорил журналистам кардинал, — но я им не являюсь". Того же мнения придерживался и Франциск, что, правда, не помешало ему лишить Берка содержания и выселить из квартиры у площади Святого Петра.Несмотря на это, у американского крыла есть шанс "взять золото" на конклаве. С возвращением в Белый дом Дональда Трампа светский и церковный консерватизм пусть и не по всем пунктам, но все же совпали. Своеобразным символом такого консенсуса стало то, что последним визитером Франциска был именно вице-президент США Джей Ди Вэнс.Однако у американцев есть слабое место, на которое наверняка будут давить соперники во время закулисных интриг: католическую церковь в Америке уже много лет преследуют педофильские скандалы, в которых так или иначе замешаны все иерархи."У него везде многоточия"Но, пожалуй, главный фактор неопределенности заложил сам покойный папа.За 12 лет правления он поменял почти всю коллегию кардиналов: на сегодняшний день две трети выборщиков — его ставленники. Их средний возраст — не более 70 лет. Иными словами, они будут определять судьбу церкви, возможно, не одно десятилетие. А на то, чтобы сменить "гвардию Франциска", уйдут годы.При этом все его протеже — представители разных регионов и идеологи совершенно полярных взглядов на ключевые проблемы Римско-католической церкви и общества в целом."В оценке политической он (Франциск. — Прим. ред.) — очень сложная фигура и очень неожиданная. Он сломал принцип, который всегда был определяющим: Roma locuta, causa finita — "Рим сказал — дело закончено". А у него сплошь многоточия", — говорит историк-ватиканист Алексей Юдин.Так что пока остается лишь ждать, когда из трубы Сикстинской капеллы повалит белый дым и мир узнает имя преемника папы Бергольо. Хотя не факт, что на этом будет поставлена жирная точка.* Экстремистская организация, запрещенная в России.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

ватикан, сша, рим, франциск (хорхе марио бергольо), пьетро паролин, маттео дзуппи, римско-католическая церковь, умер папа римский франциск, аналитика - религия и мировоззрение