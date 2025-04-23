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Минск осудил Германию за недопуск России и Белоруссии в бундестаг 8 мая - РИА Новости, 23.04.2025
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18:44 23.04.2025
https://ria.ru/20250423/minsk-2013031255.html
Минск осудил Германию за недопуск России и Белоруссии в бундестаг 8 мая
Минск осудил Германию за недопуск России и Белоруссии в бундестаг 8 мая - РИА Новости, 23.04.2025
Минск осудил Германию за недопуск России и Белоруссии в бундестаг 8 мая
Председатель комиссии по международным делам нижней палаты белорусского парламента Сергей Рачков заявил, что в Минске осуждают неприглашение руководителей... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T18:44:00+03:00
2025-04-23T18:44:00+03:00
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МИНСК, 23 апр – РИА Новости. Председатель комиссии по международным делам нижней палаты белорусского парламента Сергей Рачков заявил, что в Минске осуждают неприглашение руководителей дипломатических представительств России и Белоруссии на запланированное на 8 мая в бундестаге ФРГ памятное мероприятие по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны в Европе. Ранее в пресс-службе администрации бундестага сообщили РИА Новости, что послы России и Белоруссии не приглашены на мероприятие в немецком бундестаге 8 мая в память об окончании Второй мировой войны в Европе и победы над нацистским режимом. "А как можно оценить неприглашение руководителей дипломатических представительств России и Беларуси на запланированные на 8 мая в бундестаге ФРГ памятное мероприятие по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны в Европе? Мы решительно осуждаем такие действия и все попытки замалчивания роли советского народа в победе над нацизмом", - сказал Рачков, выступая в среду на заседании нижней палаты парламента. Он призвал защитить историческую правду. Депутат также отметил, что в современных условиях празднование Дня Победы приобретает особый смысл. "Это - священный день для каждого, кому дороги идеалы свободы, гуманизма и справедливости. Это - напоминание о ценности мира, человеческой жизни", - подчеркнул он, напомнив, что Вторая мировая война стала самым кровопролитным конфликтом. Парламентарий напомнил, что СССР совместно с государствами антигитлеровской коалиции сокрушил фашизм и осудил его в ходе нюрнбергского процесса. "Эта грандиозная победа навсегда останется в памяти человечества. Но сегодня с горечью приходится признавать, что в отдельных странах эта память активно вытравливается из мировоззрения молодых поколений", - сказал Рачков. По его словам, все чаще игнорируются базовые принципы международного сотрудничества, которые были выстраданы человечеством после глобальных испытаний войны. "Планета накаляется новыми очагами вооруженных конфликтов, снова гибнут мирные люди. На этом фоне возрождаются идеи нацизма. Их след – разрушенные памятники воинам-освободителям, героизация гитлеровских преступников, фальсификация исторических фактов Второй мировой войны", - констатировал депутат.
https://ria.ru/20250407/evropa-2009672580.html
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в мире, россия, белоруссия, европа, 80-летие победы в великой отечественной войне, германия
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Россия, Белоруссия, Европа, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Германия
Минск осудил Германию за недопуск России и Белоруссии в бундестаг 8 мая

Минск осудил неприглашение дипломатов из РФ и Белоруссии на памятную акцию в ФРГ

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине. Архивное фото
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МИНСК, 23 апр – РИА Новости. Председатель комиссии по международным делам нижней палаты белорусского парламента Сергей Рачков заявил, что в Минске осуждают неприглашение руководителей дипломатических представительств России и Белоруссии на запланированное на 8 мая в бундестаге ФРГ памятное мероприятие по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны в Европе.
Ранее в пресс-службе администрации бундестага сообщили РИА Новости, что послы России и Белоруссии не приглашены на мероприятие в немецком бундестаге 8 мая в память об окончании Второй мировой войны в Европе и победы над нацистским режимом.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
Европа возвращается к своим корням
7 апреля, 08:00
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"А как можно оценить неприглашение руководителей дипломатических представительств России и Беларуси на запланированные на 8 мая в бундестаге ФРГ памятное мероприятие по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны в Европе? Мы решительно осуждаем такие действия и все попытки замалчивания роли советского народа в победе над нацизмом", - сказал Рачков, выступая в среду на заседании нижней палаты парламента.
Он призвал защитить историческую правду. Депутат также отметил, что в современных условиях празднование Дня Победы приобретает особый смысл. "Это - священный день для каждого, кому дороги идеалы свободы, гуманизма и справедливости. Это - напоминание о ценности мира, человеческой жизни", - подчеркнул он, напомнив, что Вторая мировая война стала самым кровопролитным конфликтом.
Парламентарий напомнил, что СССР совместно с государствами антигитлеровской коалиции сокрушил фашизм и осудил его в ходе нюрнбергского процесса. "Эта грандиозная победа навсегда останется в памяти человечества. Но сегодня с горечью приходится признавать, что в отдельных странах эта память активно вытравливается из мировоззрения молодых поколений", - сказал Рачков.
По его словам, все чаще игнорируются базовые принципы международного сотрудничества, которые были выстраданы человечеством после глобальных испытаний войны. "Планета накаляется новыми очагами вооруженных конфликтов, снова гибнут мирные люди. На этом фоне возрождаются идеи нацизма. Их след – разрушенные памятники воинам-освободителям, героизация гитлеровских преступников, фальсификация исторических фактов Второй мировой войны", - констатировал депутат.
Возложение цветов российскими дипломатами в Трептов-парке в Берлине в День Победы - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
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