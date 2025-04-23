https://ria.ru/20250423/minpromtorg-2012999208.html

Минпромторг высказался о действии особого статуса для российских товаров

Минпромторг высказался о действии особого статуса для российских товаров - РИА Новости, 23.04.2025

Минпромторг высказался о действии особого статуса для российских товаров

Минпромторг России планирует увеличить с трех до пяти лет срок действия статуса промышленной продукции как российской, включенной в соответствующий реестр,... РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T16:40:00+03:00

2025-04-23T16:40:00+03:00

2025-04-23T17:07:00+03:00

экономика

россия

василий осьмаков

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 апр - РИА Новости. Минпромторг России планирует увеличить с трех до пяти лет срок действия статуса промышленной продукции как российской, включенной в соответствующий реестр, сообщил первый замминистра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков в рамках форума "Госзаказ". "Мы, действительно, и работали, и работаем по упрощению всех процедур, связанных с попаданием в реестр российской продукции... Я напомню, что это были сначала годовые выписки, сейчас это не выписки, а реестровая запись, не годовая, а трехлетняя. И сейчас мы готовим изменения в нормативку, чтобы это попадание в реестр было пятилетним", - сказал Осьмаков. Он добавил, что процедура подтверждения продукции для реестра емкая с точки зрения ресурсов и финансов. Таким образом, планируется снизить нагрузку на бизнес. При этом внедрение форматов онлайн-отчетности, онлайн-контроля позволит понимать, что предприятием производится. Реестр российской продукции является базой, содержащей информацию о товарах отечественного производства. Данный перечень ведет Минпромторг РФ. Нахождение в списке дает предприятиям доступ, например, к рынку госзакупок, некоторым мерам господдержки и льгот.

https://ria.ru/20250320/khimotrasl-2006248281.html

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экономика, россия, василий осьмаков, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)