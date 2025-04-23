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ПВО ночью сбила 11 украинских беспилотников - РИА Новости, 23.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
07:11 23.04.2025 (обновлено: 09:37 23.04.2025)
https://ria.ru/20250423/minoborony-2012874828.html
ПВО ночью сбила 11 украинских беспилотников
ПВО ночью сбила 11 украинских беспилотников - РИА Новости, 23.04.2025
ПВО ночью сбила 11 украинских беспилотников
Российские средства ПВО уничтожили за ночь 11 украинских беспилотников над семью регионами России, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T07:11:00+03:00
2025-04-23T09:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
безопасность
тульская область
белгородская область
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили за ночь 11 украинских беспилотников над семью регионами России, сообщили в Минобороны."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сообщении.Больше всего из них ликвидировали над территорией Тульской области — три дрона.Кроме того, военные уничтожили:ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать объекты в приграничных и центральных регионах России с помощью беспилотников. Силы ПВО перехватывают большинство летательных аппаратов противника.
https://ria.ru/20250423/skandal-2012861463.html
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россия
тульская область
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министерство обороны рф (минобороны рф), россия, безопасность, тульская область, белгородская область
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия, Безопасность, Тульская область, Белгородская область
ПВО ночью сбила 11 украинских беспилотников

Минобороны: силы ПВО ночью сбили 11 БПЛА ВСУ

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкРабота российских средств ПВО
Работа российских средств ПВО - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
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Работа российских средств ПВО. Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили за ночь 11 украинских беспилотников над семью регионами России, сообщили в Минобороны.
«
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сообщении.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
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Больше всего из них ликвидировали над территорией Тульской области — три дрона.
Кроме того, военные уничтожили:
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать объекты в приграничных и центральных регионах России с помощью беспилотников. Силы ПВО перехватывают большинство летательных аппаратов противника.
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Группировка "Запад" уничтожила 10 минометных расчетов
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Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)РоссияБезопасностьТульская областьБелгородская область
 
 
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