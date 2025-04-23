https://ria.ru/20250423/minoborony-2012874828.html

ПВО ночью сбила 11 украинских беспилотников

ПВО ночью сбила 11 украинских беспилотников - РИА Новости, 23.04.2025

ПВО ночью сбила 11 украинских беспилотников

Российские средства ПВО уничтожили за ночь 11 украинских беспилотников над семью регионами России, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T07:11:00+03:00

2025-04-23T07:11:00+03:00

2025-04-23T09:37:00+03:00

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили за ночь 11 украинских беспилотников над семью регионами России, сообщили в Минобороны."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сообщении.Больше всего из них ликвидировали над территорией Тульской области — три дрона.Кроме того, военные уничтожили:ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать объекты в приграничных и центральных регионах России с помощью беспилотников. Силы ПВО перехватывают большинство летательных аппаратов противника.

https://ria.ru/20250423/skandal-2012861463.html

https://ria.ru/20250423/minoborony-2012869651.html

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министерство обороны рф (минобороны рф), россия, безопасность, тульская область, белгородская область