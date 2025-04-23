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ПВО ночью сбила 11 украинских беспилотников
ПВО ночью сбила 11 украинских беспилотников - РИА Новости, 23.04.2025
ПВО ночью сбила 11 украинских беспилотников
Российские средства ПВО уничтожили за ночь 11 украинских беспилотников над семью регионами России, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T07:11:00+03:00
2025-04-23T07:11:00+03:00
2025-04-23T09:37:00+03:00
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили за ночь 11 украинских беспилотников над семью регионами России, сообщили в Минобороны."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сообщении.Больше всего из них ликвидировали над территорией Тульской области — три дрона.Кроме того, военные уничтожили:ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать объекты в приграничных и центральных регионах России с помощью беспилотников. Силы ПВО перехватывают большинство летательных аппаратов противника.
https://ria.ru/20250423/skandal-2012861463.html
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Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия, Безопасность, Тульская область, Белгородская область
ПВО ночью сбила 11 украинских беспилотников
Минобороны: силы ПВО ночью сбили 11 БПЛА ВСУ