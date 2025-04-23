https://ria.ru/20250423/minoborony-2012869775.html

Танкисты "Центра" уничтожили огневые точки ВСУ под Красноармейском

Танкисты "Центра" уничтожили огневые точки ВСУ под Красноармейском - РИА Новости, 23.04.2025

Танкисты "Центра" уничтожили огневые точки ВСУ под Красноармейском

Российские военнослужащие группировки "Центр" уничтожили огневые точки ВСУ, обеспечив продвижение штурмовых групп на красноармейском направлении в ДНР, сообщили РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T05:04:00+03:00

2025-04-23T05:04:00+03:00

2025-04-23T05:04:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

красноармейск

вооруженные силы украины

т-72 "урал"

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ЛУГАНСК, 23 апр - РИА Новости. Российские военнослужащие группировки "Центр" уничтожили огневые точки ВСУ, обеспечив продвижение штурмовых групп на красноармейском направлении в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. "Боевой экипаж танка Т-72 группировки войск "Центр" огнем с закрытой огневой позиции уничтожил выявленные огневые точки противника и обеспечил беспрепятственное овладение штурмовиками крупного опорного пункта ВСУ на красноармейском направлении зоны проведения спецоперации (СВО)", - сообщили в Минобороны РФ. Уточняется, что ВСУ организовали разветвленную сеть опорных пунктов перед Красноармейском, пытаясь замедлить продвижение российских штурмовиков. "Танкисты, используя складки местности, выдвинулись в район закрытой огневой позиции, по дороге FPV-дроны противника пытались поразить наших танкистов, но система РЭБ успешно глушила сигналы дронов… По полученным координатам танкисты отработали весь боекомплект, стрельба велась 125-миллиметровыми осколочно-фугасными снарядами, БПЛА зафиксировал успешное поражение всех выявленных огневых точек противника", - пояснили в МО РФ. Красноармейск (украинское название - Покровск) считается одним из важнейших узлов обороны ВСУ на участке фронта в ДНР и всей украинской оперативно-стратегической группировки войск "Хортица". Именно через него снабжались гарнизоны Авдеевки и городов к западу от нее.

https://ria.ru/20250423/sapery-2012867475.html

https://ria.ru/20250423/minoborony-2012869651.html

россия

донецкая народная республика

красноармейск

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россия, донецкая народная республика, красноармейск, вооруженные силы украины, т-72 "урал"