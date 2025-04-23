https://ria.ru/20250423/minfin-2012862437.html

Минфин поддержал идею освободить Героев России от транспортного налога

Минфин поддержал идею освободить Героев России от транспортного налога - РИА Новости, 23.04.2025

Минфин поддержал идею освободить Героев России от транспортного налога

Минфин РФ поддержал идею о едином подходе при установлении льгот по транспортному налогу во всех регионах для отношении граждан, имеющих звание "Герой России",... РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T01:10:00+03:00

2025-04-23T01:10:00+03:00

2025-04-23T01:10:00+03:00

экономика

россия

министерство финансов рф (минфин россии)

алексей сазанов

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Минфин РФ поддержал идею о едином подходе при установлении льгот по транспортному налогу во всех регионах для отношении граждан, имеющих звание "Герой России", следует из ответа ведомства на обращение зампреда комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплана Панеша (ЛДПР), документ имеется в распоряжении РИА Новости. Ранее Панеш направил обращение в Минфин РФ, в котором обратил внимание, что в субъектах РФ существуют различия в предоставлении налоговых льгот по транспортному налогу в отношении Героев России. По его словам, в одних регионах данная категория граждан освобождена от уплаты транспортного налога, а в других - нет. По мнению парламентария, существование различных налоговых условий для Героев России в разных регионах РФ не только создает законодательную неопределенность, но и может восприниматься как недостаток уважения к их подвигам. Он добавил, что единый подход к формированию механизмов льготного налогообложения при его разработке будет способствовать эффективному администрированию налогов как для граждан, так и для госорганов, а также создаст более прозрачную систему поддержки Героев России и повысит уровень доверия к госинститутам. "Полагаем, что единый подход при установлении налоговых льгот по транспортному налогу для Героев России может быть достигнут посредством установления их на федеральном уровне в главе 28 "Транспортный налог" Налогового кодекса", - сказано в ответе статс-секретаря - замминистра финансов Алексея Сазанова. В документе добавляется, что ведомство проработает данное предложение при подготовке проекта поправок правительства РФ к проекту федерального закона, направленного на реализацию основных направлений налоговой политики на очередной период. Как рассказал РИА Новости Панеш, Герои России получают это звание, защищая интересы государства, но когда они возвращаются домой, по месту прописки, преференции для них оказываются разными. "Наши герои - они везде, по всей стране. И они должны иметь одинаковые льготы. Это наша сила, это наша мощь, которая стоит на страже и защищает интересы России. С моим аргументом и обращением в Минфине согласились. Сказали, что в ближайший налоговый период внесут поправки, чтобы для всех регионов был единый подход", - заключил он.

https://ria.ru/20250409/nalogi-2010135586.html

https://realty.ria.ru/20250214/minfin-1999408589.html

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экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии), алексей сазанов