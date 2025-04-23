https://ria.ru/20250423/milyaev-2012874127.html

В Тульской области во второй раз за ночь объявили опасность атаки БПЛА

В Тульской области во второй раз за ночь объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 23.04.2025

В Тульской области во второй раз за ночь объявили опасность атаки БПЛА

Опасность атаки беспилотников объявлена во второй раз за день в Тульской области, сообщает глава региона Дмитрий Миляев. РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T06:47:00+03:00

2025-04-23T06:47:00+03:00

2025-04-23T06:47:00+03:00

специальная военная операция на украине

технологии

тульская область

дмитрий миляев

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Опасность атаки беспилотников объявлена во второй раз за день в Тульской области, сообщает глава региона Дмитрий Миляев. "Внимание! Уважаемые жители Тульской области, на территории региона вновь объявлена опасность атаки БПЛА", - написал он в своем Telegram-канале. В первый раз опасность атаки беспилотников была объявлена в 1.23 мск и продлилась 4 часа 50 минут.

https://ria.ru/20250423/opasnost-2012862582.html

тульская область

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технологии, тульская область, дмитрий миляев