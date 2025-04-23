https://ria.ru/20250423/milyaev-2012863233.html
В Тульской области объявили опасность атаки БПЛА
В Тульской области объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 23.04.2025
В Тульской области объявили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА объявлена на всей территории Тульской области, сообщает глава региона Дмитрий Миляев. РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T01:30:00+03:00
2025-04-23T01:30:00+03:00
2025-04-23T01:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
тульская область
дмитрий миляев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156087/54/1560875421_0:149:3113:1900_1920x0_80_0_0_a3b6ede461bc5f3c378fe7d0cbf47884.jpg
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена на всей территории Тульской области, сообщает глава региона Дмитрий Миляев. "Уважаемые жители Тульской области! Внимание! На территории региона объявлена опасность атаки БПЛА", - написал он в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20250423/opasnost-2012862582.html
тульская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156087/54/1560875421_192:0:2923:2048_1920x0_80_0_0_320c9851366d6d48c7dbe828ee1ffedf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тульская область, дмитрий миляев
Специальная военная операция на Украине, Тульская область, Дмитрий Миляев
В Тульской области объявили опасность атаки БПЛА
Миляев: на всей территории Тульской области объявили опасность атаки БПЛА