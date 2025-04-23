МИД Британии оценил итоги переговоров по Украине в Лондоне
МИД Британии: переговоры по Украине в Лондоне привели к значительному прогрессу
© AP Photo / Alberto PezzaliФлаги Великобритании и Украины в Лондоне
© AP Photo / Alberto Pezzali
Флаги Великобритании и Украины в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Министерство иностранных дел Великобритании считает, что переговоры по Украине в Лондоне, несмотря понижение их уровня, привели к "значительному прогрессу в достижении общей позиции по следующим шагам", говорится в заявлении на сайте британского правительства.
Ранее официальный представитель госдепартамента США Тэмми Брюс заявила, что глава госдепа Марко Рубио не будет принимать участие в переговорах в Лондоне по Украине. Вслед за Рубио визит в Лондон отменил и спецпосланник президента США Стив Уиткофф. Позднее британский МИД сообщил, что переговоры по Украине в Лондоне на уровне министров иностранных дел были отложены, встречу проведут представители более низкого уровня.
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"Переговоры сегодня были продуктивными и успешными, они привели к значительному прогрессу в достижении общей позиции по следующим шагам. Все согласились продолжать тесную координацию и выразили надежду на дальнейшие переговоры в скором времени", - говорится в заявлении британского МИД от лица Британии, Франции и Германии.
Ведомство добавило, что все стороны на переговорах в Лондоне подтвердили поддержку приверженности президента США Дональда Трампа "прекращению убийств и достижению справедливого и прочного мира".
Газета Washington Post в среду сообщила, что США в гневе из-за нежелания Украины принимать предложения об уступке территорий и того, что киевский режим предпочитает сначала обсудить полное прекращение огня, а потом все остальное. Во вторник газета писала, что США на встрече по урегулированию украинского конфликта в Лондоне собирались предложить европейским странам и Украине признать Крым российским, при этом союзники киевского режима надеялись в обмен получить гарантии безопасности для Украины.
Президент Трамп в среду раскритиковал заявления Владимира Зеленского об отказе признавать Крым российским, отметив, что это вредит мирным переговорам с Россией. Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на источник сообщало, что украинская делегация проведет встречу в Лондоне со спецпосланником президента США Китом Келлогом.