МИД России высказался о возможном избрании Бербок председателем ГА ООН
Логвинов: избрание Бербок председателем ГА ООН противоречило бы интересам стран
© AP Photo / Ebrahim NorooziАнналена Бербок
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Анналена Бербок. Архивное фото
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БАНГКОК, 23 апр – РИА Новости. Избрание Анналены Бербок председателем Генеральной Ассамблеи ООН противоречило бы коренным интересам стран-членов Всемирной организации, заявил РИА Новости в Бангкоке на полях 81-й сессии Экономической комиссии ООН для Азии и Тихоокеанского региона (ЭСКАТО) руководитель департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов.
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"В период работы на посту главы МИД ФРГ Анналена Бербок продемонстрировала полное отсутствие профессионализма, регулярно отмечалась непродуманными и тенденциозными высказываниями, запомнилась зацикленностью на собственной карьере в ущерб отстаиванию общественных интересов", - сказал он агентству.
Глава департамента МИД подчеркнул, что наиболее наглядным образом её некомпетентность и ангажированность проявилась в контексте украинского кризиса.
"Полагаем, что немка останется верной себе и в случае избрания, хотя председателю ГА ООН предписывается действовать с равноудаленных позиций. От Бербок стоит ожидать беспардонного продвижения национальных приоритетов Берлина, форсирования реформы Совета Безопасности (СБ ООН) под предлогом 80-летия ООН (с учетом членства ФРГ в "Группе четырех"), энергичной подготовки почвы для вхождения Германии в пул непостоянных членов СБ на 2027-2028 годы, и оголтелой критики России", - сказал Логвинов, отметив, что избранные Бербок методы работы чреваты дальнейшим углублением разделительных линий в Генассамблее и, как следствие, ослаблением авторитета и эффективности этого органа.
"Это противоречит коренным интересам стран-членов ООН. Столь ответственный международный пост предполагает соответствие самым высоким стандартам этики", - подчеркнул он, добавив, что для председателя Генассамблеи недопустимо предоставление необоснованных преимуществ каким-либо государствам.
"Чиновник столь высокого ранга должен избегать предвзятых подходов и конфликта интересов, получения указаний от представителей правительственных или неправительственных организаций. Соответствующие положения закреплены в Этическом кодексе председателя Генеральной Ассамблеи, которым он должен руководствоваться согласно резолюции ГА 70/305 от 13 сентября 2016 года", - сказал Логвинов.
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