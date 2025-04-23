https://ria.ru/20250423/mid-2012980529.html

МИД России высказался о возможном избрании Бербок председателем ГА ООН

МИД России высказался о возможном избрании Бербок председателем ГА ООН - РИА Новости, 23.04.2025

МИД России высказался о возможном избрании Бербок председателем ГА ООН

Избрание Анналены Бербок председателем Генеральной Ассамблеи ООН противоречило бы коренным интересам стран-членов Всемирной организации, заявил РИА Новости в... РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T15:44:00+03:00

2025-04-23T15:44:00+03:00

2025-04-23T15:44:00+03:00

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БАНГКОК, 23 апр – РИА Новости. Избрание Анналены Бербок председателем Генеральной Ассамблеи ООН противоречило бы коренным интересам стран-членов Всемирной организации, заявил РИА Новости в Бангкоке на полях 81-й сессии Экономической комиссии ООН для Азии и Тихоокеанского региона (ЭСКАТО) руководитель департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов. Логвинов возглавляет российскую делегацию на сессии, проходящей 21–25 апреля в штаб-квартире ЭСКАТО в столице Таиланда. "В период работы на посту главы МИД ФРГ Анналена Бербок продемонстрировала полное отсутствие профессионализма, регулярно отмечалась непродуманными и тенденциозными высказываниями, запомнилась зацикленностью на собственной карьере в ущерб отстаиванию общественных интересов", - сказал он агентству. Глава департамента МИД подчеркнул, что наиболее наглядным образом её некомпетентность и ангажированность проявилась в контексте украинского кризиса. "Полагаем, что немка останется верной себе и в случае избрания, хотя председателю ГА ООН предписывается действовать с равноудаленных позиций. От Бербок стоит ожидать беспардонного продвижения национальных приоритетов Берлина, форсирования реформы Совета Безопасности (СБ ООН) под предлогом 80-летия ООН (с учетом членства ФРГ в "Группе четырех"), энергичной подготовки почвы для вхождения Германии в пул непостоянных членов СБ на 2027-2028 годы, и оголтелой критики России", - сказал Логвинов, отметив, что избранные Бербок методы работы чреваты дальнейшим углублением разделительных линий в Генассамблее и, как следствие, ослаблением авторитета и эффективности этого органа. "Это противоречит коренным интересам стран-членов ООН. Столь ответственный международный пост предполагает соответствие самым высоким стандартам этики", - подчеркнул он, добавив, что для председателя Генассамблеи недопустимо предоставление необоснованных преимуществ каким-либо государствам. "Чиновник столь высокого ранга должен избегать предвзятых подходов и конфликта интересов, получения указаний от представителей правительственных или неправительственных организаций. Соответствующие положения закреплены в Этическом кодексе председателя Генеральной Ассамблеи, которым он должен руководствоваться согласно резолюции ГА 70/305 от 13 сентября 2016 года", - сказал Логвинов.

https://ria.ru/20250420/berbok-2012419229.html

https://ria.ru/20250409/zakharova-2010233030.html

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