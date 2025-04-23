https://ria.ru/20250423/mid-2012960410.html

В МИД назвали Россию естественным союзником Африки

В МИД назвали Россию естественным союзником Африки - РИА Новости, 23.04.2025

В МИД назвали Россию естественным союзником Африки

В Африке нет недружественных России стран, Москва является естественным союзником континента, заявила глава департамента партнерства с Африкой МИД России... РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T14:33:00+03:00

2025-04-23T14:33:00+03:00

2025-04-23T14:33:00+03:00

африка

россия

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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. В Африке нет недружественных России стран, Москва является естественным союзником континента, заявила глава департамента партнерства с Африкой МИД России Татьяна Довгаленко. "Россия и Африка — естественные союзники. Важно, что наши африканские партнеры также рассматривают нас как одного из лидеров формирующегося полицентричного мира, который на деле способен отстаивать свой суверенитет и который может оказать содействие в этом другим государствам. На континенте, как вы знаете, нет недружественных стран", - сказала Довгаленко в ходе IV Форума "Россия-Африка: что дальше?". Она подчеркнула, что ни одно из государств континента не присоединилось к антироссийским санкциям. "Континент неуклонно повышает свой вес политический и в мировых делах, и все увереннее заявляет о себе в качестве независимого глобального игрока. При этом Африка делает упор на собственные институты и углубление межафриканского сотрудничества в духе принципа "Африканским проблемам – африканское решение", - отметила Довгаленко. Форум "Россия – Африка: что дальше?" – международная дискуссионная площадка на базе МГИМО МИД России. Она объединяет политических деятелей, экспертов, представителей научного и студенческого сообществ России и африканских стран. По словам организаторов, основная цель форума заключается в создании условий для равноправного и открытого диалога для развития российско-африканских отношений. -0-

https://ria.ru/20250220/rossija-2000462998.html

https://ria.ru/20250220/rossija-2000458220.html

африка

россия

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африка, россия, москва, мгимо, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)