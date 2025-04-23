Рейтинг@Mail.ru
МИД прокомментировал заявления Германии по поводу празднования Дня Победы - РИА Новости, 23.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
09:38 23.04.2025
https://ria.ru/20250423/mid-2012886218.html
МИД прокомментировал заявления Германии по поводу празднования Дня Победы
МИД прокомментировал заявления Германии по поводу празднования Дня Победы - РИА Новости, 23.04.2025
МИД прокомментировал заявления Германии по поводу празднования Дня Победы
Попытки МИД Германии не допустить присутствия посла России в Берлине Сергея Нечаева на церемонии, посвященной окончанию Второй мировой войны, -... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T09:38:00+03:00
2025-04-23T09:38:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
германия
россия
берлин (город)
мария захарова
сергей нечаев (дипломат)
80-летие победы в великой отечественной войне
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/16/2006660810_0:0:3195:1797_1920x0_80_0_0_3bc56d8e28ace359837701aa0c583b3e.jpg
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Попытки МИД Германии не допустить присутствия посла России в Берлине Сергея Нечаева на церемонии, посвященной окончанию Второй мировой войны, - саморазоблачение, обнажение собственной русофобии и неонацизма, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ранее газета Berliner Zeitung сообщала со ссылкой на документ МИД ФРГ, что приглашение российских и белорусских представителей на праздничные мероприятия федерального, регионального и местного значения не допускается, при этом учреждения могут воспользоваться "правом выдворения по своему усмотрению". Как позже подчеркнул официальный представитель немецкого МИД Кристиан Вагнер в ходе брифинга немецкого кабмина, речь шла только о рекомендации со стороны МИД, а не о предписании. "МИД ФРГ, разрабатывающий подобные инструкции, буквально саморазоблачился, обнажив уродство русофобии и признаки неонацизма", - сказала Захарова "Известиям", отвечая на просьбу прокомментировать планы ФРГ относительно запрета на участие российского посла в церемонии, посвященной разгрому нацистской Германии.
https://ria.ru/20250422/frantsiya-2012770132.html
германия
россия
берлин (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/16/2006660810_407:0:3138:2048_1920x0_80_0_0_e3187ba206cfda87a5e33fa9fe0c6cd2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
германия, россия, берлин (город), мария захарова, сергей нечаев (дипломат), 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Германия, Россия, Берлин (город), Мария Захарова, Сергей Нечаев (дипломат), 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
МИД прокомментировал заявления Германии по поводу празднования Дня Победы

Захарова: заявление ФРГ по поводу Дня Победы является саморазоблачением

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел и Водовзводная башня Московского Кремля
Здание Министерства иностранных дел и Водовзводная башня Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Попытки МИД Германии не допустить присутствия посла России в Берлине Сергея Нечаева на церемонии, посвященной окончанию Второй мировой войны, - саморазоблачение, обнажение собственной русофобии и неонацизма, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Ранее газета Berliner Zeitung сообщала со ссылкой на документ МИД ФРГ, что приглашение российских и белорусских представителей на праздничные мероприятия федерального, регионального и местного значения не допускается, при этом учреждения могут воспользоваться "правом выдворения по своему усмотрению". Как позже подчеркнул официальный представитель немецкого МИД Кристиан Вагнер в ходе брифинга немецкого кабмина, речь шла только о рекомендации со стороны МИД, а не о предписании.
"МИД ФРГ, разрабатывающий подобные инструкции, буквально саморазоблачился, обнажив уродство русофобии и признаки неонацизма", - сказала Захарова "Известиям", отвечая на просьбу прокомментировать планы ФРГ относительно запрета на участие российского посла в церемонии, посвященной разгрому нацистской Германии.
Посол Российской Федерации во Франции Алексей Мешков - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
Российский посол рассказал о приглашенных в Москву на День Победы французах
22 апреля, 16:15
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеГерманияРоссияБерлин (город)Мария ЗахароваСергей Нечаев (дипломат)80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала