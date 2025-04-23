https://ria.ru/20250423/mid-2012886218.html
МИД прокомментировал заявления Германии по поводу празднования Дня Победы
МИД прокомментировал заявления Германии по поводу празднования Дня Победы - РИА Новости, 23.04.2025
МИД прокомментировал заявления Германии по поводу празднования Дня Победы
Попытки МИД Германии не допустить присутствия посла России в Берлине Сергея Нечаева на церемонии, посвященной окончанию Второй мировой войны, -... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T09:38:00+03:00
2025-04-23T09:38:00+03:00
2025-04-23T09:38:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
германия
россия
берлин (город)
мария захарова
сергей нечаев (дипломат)
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Попытки МИД Германии не допустить присутствия посла России в Берлине Сергея Нечаева на церемонии, посвященной окончанию Второй мировой войны, - саморазоблачение, обнажение собственной русофобии и неонацизма, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ранее газета Berliner Zeitung сообщала со ссылкой на документ МИД ФРГ, что приглашение российских и белорусских представителей на праздничные мероприятия федерального, регионального и местного значения не допускается, при этом учреждения могут воспользоваться "правом выдворения по своему усмотрению". Как позже подчеркнул официальный представитель немецкого МИД Кристиан Вагнер в ходе брифинга немецкого кабмина, речь шла только о рекомендации со стороны МИД, а не о предписании. "МИД ФРГ, разрабатывающий подобные инструкции, буквально саморазоблачился, обнажив уродство русофобии и признаки неонацизма", - сказала Захарова "Известиям", отвечая на просьбу прокомментировать планы ФРГ относительно запрета на участие российского посла в церемонии, посвященной разгрому нацистской Германии.
https://ria.ru/20250422/frantsiya-2012770132.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
германия, россия, берлин (город), мария захарова, сергей нечаев (дипломат), 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Германия, Россия, Берлин (город), Мария Захарова, Сергей Нечаев (дипломат), 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
МИД прокомментировал заявления Германии по поводу празднования Дня Победы
Захарова: заявление ФРГ по поводу Дня Победы является саморазоблачением