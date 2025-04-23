https://ria.ru/20250423/michurinsk-2012937805.html
В Тамбовской области автомобиль сбил четырех пешеходов
В Тамбовской области автомобиль сбил четырех пешеходов - РИА Новости, 23.04.2025
В Тамбовской области автомобиль сбил четырех пешеходов
Водитель "Лады" наехал на пешеходов на запрещающий сигнал светофора в Мичуринске Тамбовской области, четыре человека госпитализированы с травмами различной... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T13:11:00+03:00
2025-04-23T13:11:00+03:00
2025-04-23T13:24:00+03:00
происшествия
авто
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ВОРОНЕЖ, 23 апр - РИА Новости. Водитель "Лады" наехал на пешеходов на запрещающий сигнал светофора в Мичуринске Тамбовской области, четыре человека госпитализированы с травмами различной степени тяжести, сообщил журналистам майор полиции Александр Гульшин. ДТП произошло на улице Интернациональная в Мичуринске Тамбовской области в 08.57 мск в среду, 23 апреля. "Водитель Lada Priora 1990 года рождения выехал на запрещающий сигнал светофора и допустил наезд на пешеходов, переходящих проезжую часть на регулируемом пешеходном переходе на разрешающий сигнал светофора. Мужчина 1963 года рождения, женщины 1946 и 1963 годов рождения, а также девушка 2008 года рождения получили различной степени тяжести травмы, госпитализированы", — сообщил Гульшин.
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происшествия, авто, мичуринск, тамбовская область, lada vesta
Происшествия, Авто, Мичуринск, Тамбовская область, Lada Vesta
В Тамбовской области автомобиль сбил четырех пешеходов
В Мичуринске в Тамбовской области Lada сбила 4 человек на пешеходном переходе