https://ria.ru/20250423/medvedev-2013049581.html
Медведев прокомментировал заявление Трампа о словах Зеленского о Крыме
Медведев прокомментировал заявление Трампа о словах Зеленского о Крыме - РИА Новости, 23.04.2025
Медведев прокомментировал заявление Трампа о словах Зеленского о Крыме
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев приветствовал заявление президента США Дональда Трампа о том, что слова Владимира Зеленского о статусе Крыма вредят мирным... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T20:40:00+03:00
2025-04-23T20:40:00+03:00
2025-04-23T20:40:00+03:00
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев приветствовал заявление президента США Дональда Трампа о том, что слова Владимира Зеленского о статусе Крыма вредят мирным переговорам, и выразил надежду, что посыл американского лидера услышат и в Европе. Трамп в среду раскритиковал заявления Владимира Зеленского о Крыме, заявив, что это вредит мирным переговорам с Россией. Ранее Зеленский дал интервью газете Wall Street Journal, в котором заявил, что Киев юридически не признает Крым российским, несмотря на подобное предложение от администрации Трампа с целью урегулирования конфликта на Украине. "Мы ждали! Надеюсь, что различные европейские фрики, такие как (премьер Британии Кир - ред.) Стармер и (президент Франции Эммануэль - ред.) Макрон, это услышат. И затем киевская тифозная вошь, находящаяся в наркотическом забвении, придет в чувство", - написал Медведев на своей странице в соцсети X.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, европа, дональд трамп, владимир зеленский, дмитрий медведев
В мире, Россия, США, Европа, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Дмитрий Медведев
Медведев прокомментировал заявление Трампа о словах Зеленского о Крыме
Медведев поприветствовал заявление Трампа о словах Зеленского о статусе Крыма