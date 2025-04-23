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Силы МЧС увеличили из-за возгорания боеприпасов во Владимирской области - РИА Новости, 23.04.2025
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00:20 23.04.2025 (обновлено: 00:23 23.04.2025)
https://ria.ru/20250423/mchs-2012859854.html
Силы МЧС увеличили из-за возгорания боеприпасов во Владимирской области
Силы МЧС увеличили из-за возгорания боеприпасов во Владимирской области - РИА Новости, 23.04.2025
Силы МЧС увеличили из-за возгорания боеприпасов во Владимирской области
Группировка сил и средств МЧС, по указанию руководства, увеличена из-за возгорания боеприпасов на территории воинской части в Киржачском районе Владимирской... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T00:20:00+03:00
2025-04-23T00:23:00+03:00
происшествия
россия
киржачский район
владимирская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
взрыв в воинской части во владимирской области
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КИРЖАЧ, 23 апр - РИА Новости. Группировка сил и средств МЧС, по указанию руководства, увеличена из-за возгорания боеприпасов на территории воинской части в Киржачском районе Владимирской области, сообщил журналистам начальник ГУ МЧС России по региону Алексей Купин. Минобороны РФ сообщило во вторник, что в результате возгорания на территории воинской части во Владимирской области произошла детонация боеприпасов, хранящихся на складе. Причина возгорания - нарушение требований безопасности при проведении работ с взрывчатыми материалами. В Киржачском районе объявлена чрезвычайная ситуация. "…В пунктах временного размещения работают силы и средства обслуживающие, в том числе психологи МЧС России. Соответственно, на базе главного управления организована работа горячей линии. Группировка сил и средств МЧС России, по указанию руководства, соответственно, увеличена", - сказал Купин. Ранее губернатор Владимирской области Александр Авдеев сообщил о четырех пострадавших в результате возгорания боеприпасов на территории воинской части в Киржачском районе. Трое из них были госпитализированы, ещё одному предстоит амбулаторное лечение. Оперативный штаб решил эвакуировать семь населенных пунктов и 12 дачных поселков. В ПВР вывезены порядка 450 человек.
https://ria.ru/20250422/evakuatsiya-2012817589.html
россия
киржачский район
владимирская область
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происшествия, россия, киржачский район, владимирская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв в воинской части во владимирской области
Происшествия, Россия, Киржачский район, Владимирская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Взрыв в воинской части во Владимирской области
Силы МЧС увеличили из-за возгорания боеприпасов во Владимирской области

В Киржачском районе нарастили силы и средства МЧС из-за возгорания боеприпасов

© РИА Новости | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС РФ
Сотрудник МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
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КИРЖАЧ, 23 апр - РИА Новости. Группировка сил и средств МЧС, по указанию руководства, увеличена из-за возгорания боеприпасов на территории воинской части в Киржачском районе Владимирской области, сообщил журналистам начальник ГУ МЧС России по региону Алексей Купин.
Минобороны РФ сообщило во вторник, что в результате возгорания на территории воинской части во Владимирской области произошла детонация боеприпасов, хранящихся на складе. Причина возгорания - нарушение требований безопасности при проведении работ с взрывчатыми материалами. В Киржачском районе объявлена чрезвычайная ситуация.
"…В пунктах временного размещения работают силы и средства обслуживающие, в том числе психологи МЧС России. Соответственно, на базе главного управления организована работа горячей линии. Группировка сил и средств МЧС России, по указанию руководства, соответственно, увеличена", - сказал Купин.
Ранее губернатор Владимирской области Александр Авдеев сообщил о четырех пострадавших в результате возгорания боеприпасов на территории воинской части в Киржачском районе. Трое из них были госпитализированы, ещё одному предстоит амбулаторное лечение. Оперативный штаб решил эвакуировать семь населенных пунктов и 12 дачных поселков. В ПВР вывезены порядка 450 человек.
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ПроисшествияРоссияКиржачский районВладимирская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Взрыв в воинской части во Владимирской области
 
 
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