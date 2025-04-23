https://ria.ru/20250423/mask-2013065558.html

Маск и Бессент накричали друг на друга в Белом доме, сообщает Axios

Маск и Бессент накричали друг на друга в Белом доме, сообщает Axios - РИА Новости, 23.04.2025

Маск и Бессент накричали друг на друга в Белом доме, сообщает Axios

Глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) США, миллиардер Илон Маск и американский министр финансов Скотт Бессент накричали друг на... РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T23:36:00+03:00

2025-04-23T23:36:00+03:00

2025-04-23T23:36:00+03:00

в мире

сша

скотт бессент

илон маск

джордж сорос

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1b/1985951126_0:90:3071:1817_1920x0_80_0_0_81d5ca9cdaf156674371b7f6f6533312.jpg

ВАШИНГТОН, 23 апр - РИА Новости. Глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) США, миллиардер Илон Маск и американский министр финансов Скотт Бессент накричали друг на друга в Белом доме, сообщает портал Axios со ссылкой на источники. "На прошлой неделе Илон Маск и министр финансов Скотт Бессент вступили в ожесточенную перепалку в пределах слышимости президента Трампа и других должностных лиц в Белом доме во время спора о Налоговой службе США, сообщили Axios два свидетеля и три осведомленных источника", - говорится в сообщении издания. Издание утверждает, что перепалка была настолько громкой, что одному из помощников пришлось вклиниться между чиновниками во избежание дальнейшей эскалации. "В зале Западного крыла собрались два миллиардера среднего возраста, которые думали, что это WWE (шоу рестлинга - ред.)", - рассказал Axios один из очевидцев скандала. Отмечается, что напряжение между двумя соратниками Трампа нарастало уже давно и вызвано как различием подходов к госуправлению, так и тем, что Маск изначально лоббировал за кандидатуру Говарда Латника на позицию главы минфина. В итоге Трамп назначил Бессента, а Латник был выбран на пост главы министерства торговли. Последней каплей для Бессента стало то, что Маск якобы за его спиной пролоббировал своего кандидата на пост главы налоговой службы. "Бессент раскритиковал Маска за чрезмерные обещания и недостаточные бюджетные сокращения посредством DOGE. Маск ответил ему тем же, назвав Бессента "агентом Сороса" и обвинив его в управлении "провалившимся хедж-фондом" (Трамп высоко оценивает финансовую хватку Бессента)", - отмечает издание. Представители Маска и Бессента подтвердили Axios сам факт словесной перепалки, но детали раскрыть отказались. Бессент до работы в республиканской администрации жертвовал деньги в адрес кандидатов Демократической партии, а также много лет проработал на крупного донора демократов, миллиардера Джорджа Сороса.

https://ria.ru/20250402/mask-2008970861.html

https://ria.ru/20250205/musk-1997553200.html

https://ria.ru/20250404/mask-2009361693.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, скотт бессент, илон маск, джордж сорос