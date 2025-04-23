Рейтинг@Mail.ru
Маск и Бессент накричали друг на друга в Белом доме, сообщает Axios - РИА Новости, 23.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:36 23.04.2025
https://ria.ru/20250423/mask-2013065558.html
Маск и Бессент накричали друг на друга в Белом доме, сообщает Axios
Маск и Бессент накричали друг на друга в Белом доме, сообщает Axios - РИА Новости, 23.04.2025
Маск и Бессент накричали друг на друга в Белом доме, сообщает Axios
Глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) США, миллиардер Илон Маск и американский министр финансов Скотт Бессент накричали друг на... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T23:36:00+03:00
2025-04-23T23:36:00+03:00
в мире
сша
скотт бессент
илон маск
джордж сорос
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1b/1985951126_0:90:3071:1817_1920x0_80_0_0_81d5ca9cdaf156674371b7f6f6533312.jpg
ВАШИНГТОН, 23 апр - РИА Новости. Глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) США, миллиардер Илон Маск и американский министр финансов Скотт Бессент накричали друг на друга в Белом доме, сообщает портал Axios со ссылкой на источники. "На прошлой неделе Илон Маск и министр финансов Скотт Бессент вступили в ожесточенную перепалку в пределах слышимости президента Трампа и других должностных лиц в Белом доме во время спора о Налоговой службе США, сообщили Axios два свидетеля и три осведомленных источника", - говорится в сообщении издания. Издание утверждает, что перепалка была настолько громкой, что одному из помощников пришлось вклиниться между чиновниками во избежание дальнейшей эскалации. "В зале Западного крыла собрались два миллиардера среднего возраста, которые думали, что это WWE (шоу рестлинга - ред.)", - рассказал Axios один из очевидцев скандала. Отмечается, что напряжение между двумя соратниками Трампа нарастало уже давно и вызвано как различием подходов к госуправлению, так и тем, что Маск изначально лоббировал за кандидатуру Говарда Латника на позицию главы минфина. В итоге Трамп назначил Бессента, а Латник был выбран на пост главы министерства торговли. Последней каплей для Бессента стало то, что Маск якобы за его спиной пролоббировал своего кандидата на пост главы налоговой службы. "Бессент раскритиковал Маска за чрезмерные обещания и недостаточные бюджетные сокращения посредством DOGE. Маск ответил ему тем же, назвав Бессента "агентом Сороса" и обвинив его в управлении "провалившимся хедж-фондом" (Трамп высоко оценивает финансовую хватку Бессента)", - отмечает издание. Представители Маска и Бессента подтвердили Axios сам факт словесной перепалки, но детали раскрыть отказались. Бессент до работы в республиканской администрации жертвовал деньги в адрес кандидатов Демократической партии, а также много лет проработал на крупного донора демократов, миллиардера Джорджа Сороса.
https://ria.ru/20250402/mask-2008970861.html
https://ria.ru/20250205/musk-1997553200.html
https://ria.ru/20250404/mask-2009361693.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1b/1985951126_50:0:2781:2048_1920x0_80_0_0_0db492e386b71e561fdc131b4a809472.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, скотт бессент, илон маск, джордж сорос
В мире, США, Скотт Бессент, Илон Маск, Джордж Сорос
Маск и Бессент накричали друг на друга в Белом доме, сообщает Axios

Axios: Илон Маск и Скотт Бессент устроили перепалку в Белом доме

© AP Photo / Allison RobbertИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© AP Photo / Allison Robbert
Илон Маск. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 23 апр - РИА Новости. Глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) США, миллиардер Илон Маск и американский министр финансов Скотт Бессент накричали друг на друга в Белом доме, сообщает портал Axios со ссылкой на источники.
"На прошлой неделе Илон Маск и министр финансов Скотт Бессент вступили в ожесточенную перепалку в пределах слышимости президента Трампа и других должностных лиц в Белом доме во время спора о Налоговой службе США, сообщили Axios два свидетеля и три осведомленных источника", - говорится в сообщении издания.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
Маск может покинуть свой пост в ближайшие недели, пишет Politico
2 апреля, 18:56
Издание утверждает, что перепалка была настолько громкой, что одному из помощников пришлось вклиниться между чиновниками во избежание дальнейшей эскалации.
«
"В зале Западного крыла собрались два миллиардера среднего возраста, которые думали, что это WWE (шоу рестлинга - ред.)", - рассказал Axios один из очевидцев скандала.
Отмечается, что напряжение между двумя соратниками Трампа нарастало уже давно и вызвано как различием подходов к госуправлению, так и тем, что Маск изначально лоббировал за кандидатуру Говарда Латника на позицию главы минфина. В итоге Трамп назначил Бессента, а Латник был выбран на пост главы министерства торговли.
Последней каплей для Бессента стало то, что Маск якобы за его спиной пролоббировал своего кандидата на пост главы налоговой службы.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
Маску напомнили, что у его власти есть границы, сообщает NBC
5 февраля, 16:40
«
"Бессент раскритиковал Маска за чрезмерные обещания и недостаточные бюджетные сокращения посредством DOGE. Маск ответил ему тем же, назвав Бессента "агентом Сороса" и обвинив его в управлении "провалившимся хедж-фондом" (Трамп высоко оценивает финансовую хватку Бессента)", - отмечает издание.
Представители Маска и Бессента подтвердили Axios сам факт словесной перепалки, но детали раскрыть отказались.
Бессент до работы в республиканской администрации жертвовал деньги в адрес кандидатов Демократической партии, а также много лет проработал на крупного донора демократов, миллиардера Джорджа Сороса.
Илон Маск в шляпе в виде куска сыра - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
Маск общался с главой аппарата Белого дома "как с секретаршей", пишет DM
4 апреля, 15:50
 
В миреСШАСкотт БессентИлон МаскДжордж Сорос
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала