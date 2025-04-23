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Миллионы граждан США могут быть объявлены мертвыми из-за DOGE, пишет WP - РИА Новости, 23.04.2025
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15:05 23.04.2025 (обновлено: 15:24 23.04.2025)
https://ria.ru/20250423/mask-2012969546.html
Миллионы граждан США могут быть объявлены мертвыми из-за DOGE, пишет WP
Миллионы граждан США могут быть объявлены мертвыми из-за DOGE, пишет WP - РИА Новости, 23.04.2025
Миллионы граждан США могут быть объявлены мертвыми из-за DOGE, пишет WP
Заявления американского предпринимателя Илона Маска и департамента по госэффективности (DOGE) о том, что мертвые люди получают пособия, привели к попыткам... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T15:05:00+03:00
2025-04-23T15:24:00+03:00
в мире
сша
илон маск
дональд трамп
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Заявления американского предпринимателя Илона Маска и департамента по госэффективности (DOGE) о том, что мертвые люди получают пособия, привели к попыткам перенести миллионы имен в базу данных по смертям, что увеличивает вероятность того, что еще больше живых будут случайно объявлены мертвыми, пишет газета Washington Post со ссылкой на источники. Ранее DOGE со ссылкой на собственный обзор заявлений на пособие по безработице, оформленных с 2020 года, заявлял, что рожденный в 2154 году американец требует от властей США 41 тысячу долларов пособий по безработице. Также, по утверждению DOGE, сотрудники департамента выявили 24,5 тысячи прошений от лиц "старше 115 лет" на общую сумму в 59 миллионов долларов. Еще 28 тысяч прошений о пособии по безработице общей суммой в 254 миллиона долларов, по данным DOGE, были поданы "детьми в возрасте от одного до пяти лет". "Ложные заявления Илона Маска и его службы DOGE о том, что мертвые люди получают пособия, привели к новой попытке перенести миллионы имен в базу данных по смертям, что увеличивает вероятность того, что еще больше живых людей будут случайно объявлены мертвыми", - говорится в публикации. Как отмечается, около 600 человек в месяц попадают в базу данных по смертям ошибочно. Созданный по решению президента США Дональда Трампа департамент государственной эффективности призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Спикер палаты представителей США Майк Джонсон ранее заявил, что департамент эффективности государственного управления выявил "шокирующие" расходы американского правительства, на которые не было получено разрешение в конгрессе.
https://ria.ru/20250403/ssha-2009146077.html
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в мире, сша, илон маск, дональд трамп, майк джонсон
В мире, США, Илон Маск, Дональд Трамп, Майк Джонсон
Миллионы граждан США могут быть объявлены мертвыми из-за DOGE, пишет WP

WP: Маск и DOGE пытаются перенести миллионы имен в базу данных по смертям

© AP Photo / Jose Luis MaganaИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© AP Photo / Jose Luis Magana
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Заявления американского предпринимателя Илона Маска и департамента по госэффективности (DOGE) о том, что мертвые люди получают пособия, привели к попыткам перенести миллионы имен в базу данных по смертям, что увеличивает вероятность того, что еще больше живых будут случайно объявлены мертвыми, пишет газета Washington Post со ссылкой на источники.
Ранее DOGE со ссылкой на собственный обзор заявлений на пособие по безработице, оформленных с 2020 года, заявлял, что рожденный в 2154 году американец требует от властей США 41 тысячу долларов пособий по безработице. Также, по утверждению DOGE, сотрудники департамента выявили 24,5 тысячи прошений от лиц "старше 115 лет" на общую сумму в 59 миллионов долларов. Еще 28 тысяч прошений о пособии по безработице общей суммой в 254 миллиона долларов, по данным DOGE, были поданы "детьми в возрасте от одного до пяти лет".
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"Ложные заявления Илона Маска и его службы DOGE о том, что мертвые люди получают пособия, привели к новой попытке перенести миллионы имен в базу данных по смертям, что увеличивает вероятность того, что еще больше живых людей будут случайно объявлены мертвыми", - говорится в публикации.
Как отмечается, около 600 человек в месяц попадают в базу данных по смертям ошибочно.
Созданный по решению президента США Дональда Трампа департамент государственной эффективности призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Спикер палаты представителей США Майк Джонсон ранее заявил, что департамент эффективности государственного управления выявил "шокирующие" расходы американского правительства, на которые не было получено разрешение в конгрессе.
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