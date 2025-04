https://ria.ru/20250423/makron-2013000636.html

Во Франции раскрыли, какое решение России и США не понравится Макрону

Во Франции раскрыли, какое решение России и США не понравится Макрону - РИА Новости, 23.04.2025

Во Франции раскрыли, какое решение России и США не понравится Макрону

Россия и США могут принять решение о мирном соглашении по Украине, которое не понравится французскому президенту Эммануэлю Макрону, заявил лидер французской... РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T16:45:00+03:00

2025-04-23T16:45:00+03:00

2025-04-23T16:45:00+03:00

евросоюз

эммануэль макрон

флориан филиппо

патриот

стив уиткофф

украина

россия

сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1a/1974799747_0:35:3025:1737_1920x0_80_0_0_92bee93485329b8c73666f0c81743ce4.jpg

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Россия и США могут принять решение о мирном соглашении по Украине, которое не понравится французскому президенту Эммануэлю Макрону, заявил лидер французской партии "Патриоты " Флориан Филиппо в соцсети X."Грядущий мир совершенно не понравится Макрону и обезумевшим от войны жителям ЕС", — написал он.Они (Макрон и ЕС — Прим. Ред.) должны подчиниться миру, а не стремиться бежать сломя голову на войну, добавил он, призвав перестать финансировать Украину.Во вторник американская газета The Washington Post сообщила, что спецпосланник президента СШАСтив Уиткофф не поедет на встречу по урегулированию украинского конфликта, которая состоится в среду в Лондоне. Газета The New York Times также сообщала, что госсекретарь США Марко Рубио отменил поездку в Лондон из-за отказа Владимира Зеленского признать Крым частью России.Российский посол в Великобритании Андрей Келин отметил, что ситуация с понижением уровня переговоров по Украине в Лондоне показала Вашингтону недоговороспособность Украины.

https://ria.ru/20250423/zelenskiy-2012957811.html

https://ria.ru/20250423/ukraina-2012942515.html

украина

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

евросоюз, эммануэль макрон, флориан филиппо, патриот, стив уиткофф, украина, россия, сша, в мире