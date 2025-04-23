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Во Франции раскрыли, какое решение России и США не понравится Макрону
Во Франции раскрыли, какое решение России и США не понравится Макрону - РИА Новости, 23.04.2025
Во Франции раскрыли, какое решение России и США не понравится Макрону
Россия и США могут принять решение о мирном соглашении по Украине, которое не понравится французскому президенту Эммануэлю Макрону, заявил лидер французской... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T16:45:00+03:00
2025-04-23T16:45:00+03:00
2025-04-23T16:45:00+03:00
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Россия и США могут принять решение о мирном соглашении по Украине, которое не понравится французскому президенту Эммануэлю Макрону, заявил лидер французской партии "Патриоты " Флориан Филиппо в соцсети X."Грядущий мир совершенно не понравится Макрону и обезумевшим от войны жителям ЕС", — написал он.Они (Макрон и ЕС — Прим. Ред.) должны подчиниться миру, а не стремиться бежать сломя голову на войну, добавил он, призвав перестать финансировать Украину.Во вторник американская газета The Washington Post сообщила, что спецпосланник президента СШАСтив Уиткофф не поедет на встречу по урегулированию украинского конфликта, которая состоится в среду в Лондоне. Газета The New York Times также сообщала, что госсекретарь США Марко Рубио отменил поездку в Лондон из-за отказа Владимира Зеленского признать Крым частью России.Российский посол в Великобритании Андрей Келин отметил, что ситуация с понижением уровня переговоров по Украине в Лондоне показала Вашингтону недоговороспособность Украины.
https://ria.ru/20250423/zelenskiy-2012957811.html
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евросоюз, эммануэль макрон, флориан филиппо, патриот, стив уиткофф, украина, россия, сша, в мире
Евросоюз, Эммануэль Макрон, Флориан Филиппо, Патриот, Стив Уиткофф, Украина, Россия, США, В мире
Во Франции раскрыли, какое решение России и США не понравится Макрону
Филиппо: решение России и США по Украине не понравится Макрону