https://ria.ru/20250423/makron-2012976467.html
Макрон и Стармер пытаются поднять свою популярность, заявил евродепутат
Макрон и Стармер пытаются поднять свою популярность, заявил евродепутат - РИА Новости, 23.04.2025
Макрон и Стармер пытаются поднять свою популярность, заявил евродепутат
Президент Франции Эммануэль Макрон и британский премьер-министр Кир Стармер, организуя различные встречи по Украине, пытаются поднять свою популярность среди... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T15:32:00+03:00
2025-04-23T15:32:00+03:00
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ПАРИЖ, 23 апр – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон и британский премьер-министр Кир Стармер, организуя различные встречи по Украине, пытаются поднять свою популярность среди населения, заявил РИА Новости евродепутат от Франции Тьерри Мариани. "Что общего между господином Макроном и господином Киром Стармером? Они совершенно непопулярны в своих странах. И для обоих этот своего рода цирк вокруг дипломатии – это хороший повод попытаться поднять свою популярность", - сказал собеседник агентства. В феврале исследование компании Yougov показало, что Стармер стал вторым самым непопулярным главой британского правительства за последние 46 лет после Лиз Трасс. По данным апрельского опроса компании Ipsos, 70% французов не одобряют деятельность Макрона.
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в мире, франция, украина, эммануэль макрон, кир стармер, тьерри мариани
В мире, Франция, Украина, Эммануэль Макрон, Кир Стармер, Тьерри Мариани
Макрон и Стармер пытаются поднять свою популярность, заявил евродепутат
Евродепутат Мариани назвал встречи Макрона и Стармера цирком вокруг дипломатии