https://ria.ru/20250423/makron-2012976467.html

Макрон и Стармер пытаются поднять свою популярность, заявил евродепутат

Макрон и Стармер пытаются поднять свою популярность, заявил евродепутат - РИА Новости, 23.04.2025

Макрон и Стармер пытаются поднять свою популярность, заявил евродепутат

Президент Франции Эммануэль Макрон и британский премьер-министр Кир Стармер, организуя различные встречи по Украине, пытаются поднять свою популярность среди... РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T15:32:00+03:00

2025-04-23T15:32:00+03:00

2025-04-23T15:48:00+03:00

в мире

франция

украина

эммануэль макрон

кир стармер

тьерри мариани

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ПАРИЖ, 23 апр – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон и британский премьер-министр Кир Стармер, организуя различные встречи по Украине, пытаются поднять свою популярность среди населения, заявил РИА Новости евродепутат от Франции Тьерри Мариани. "Что общего между господином Макроном и господином Киром Стармером? Они совершенно непопулярны в своих странах. И для обоих этот своего рода цирк вокруг дипломатии – это хороший повод попытаться поднять свою популярность", - сказал собеседник агентства. В феврале исследование компании Yougov показало, что Стармер стал вторым самым непопулярным главой британского правительства за последние 46 лет после Лиз Трасс. По данным апрельского опроса компании Ipsos, 70% французов не одобряют деятельность Макрона.

https://ria.ru/20250423/makron-2012966831.html

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в мире, франция, украина, эммануэль макрон, кир стармер, тьерри мариани