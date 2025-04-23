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Макрон и Стармер пытаются поднять свою популярность, заявил евродепутат - РИА Новости, 23.04.2025
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15:32 23.04.2025 (обновлено: 15:48 23.04.2025)
https://ria.ru/20250423/makron-2012976467.html
Макрон и Стармер пытаются поднять свою популярность, заявил евродепутат
Макрон и Стармер пытаются поднять свою популярность, заявил евродепутат - РИА Новости, 23.04.2025
Макрон и Стармер пытаются поднять свою популярность, заявил евродепутат
Президент Франции Эммануэль Макрон и британский премьер-министр Кир Стармер, организуя различные встречи по Украине, пытаются поднять свою популярность среди... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T15:32:00+03:00
2025-04-23T15:48:00+03:00
в мире
франция
украина
эммануэль макрон
кир стармер
тьерри мариани
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ПАРИЖ, 23 апр – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон и британский премьер-министр Кир Стармер, организуя различные встречи по Украине, пытаются поднять свою популярность среди населения, заявил РИА Новости евродепутат от Франции Тьерри Мариани. "Что общего между господином Макроном и господином Киром Стармером? Они совершенно непопулярны в своих странах. И для обоих этот своего рода цирк вокруг дипломатии – это хороший повод попытаться поднять свою популярность", - сказал собеседник агентства. В феврале исследование компании Yougov показало, что Стармер стал вторым самым непопулярным главой британского правительства за последние 46 лет после Лиз Трасс. По данным апрельского опроса компании Ipsos, 70% французов не одобряют деятельность Макрона.
https://ria.ru/20250423/makron-2012966831.html
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в мире, франция, украина, эммануэль макрон, кир стармер, тьерри мариани
В мире, Франция, Украина, Эммануэль Макрон, Кир Стармер, Тьерри Мариани
Макрон и Стармер пытаются поднять свою популярность, заявил евродепутат

Евродепутат Мариани назвал встречи Макрона и Стармера цирком вокруг дипломатии

© AP Photo / Justin TallisПрезидент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер
Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© AP Photo / Justin Tallis
Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Архивное фото
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ПАРИЖ, 23 апр – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон и британский премьер-министр Кир Стармер, организуя различные встречи по Украине, пытаются поднять свою популярность среди населения, заявил РИА Новости евродепутат от Франции Тьерри Мариани.
"Что общего между господином Макроном и господином Киром Стармером? Они совершенно непопулярны в своих странах. И для обоих этот своего рода цирк вокруг дипломатии – это хороший повод попытаться поднять свою популярность", - сказал собеседник агентства.
В феврале исследование компании Yougov показало, что Стармер стал вторым самым непопулярным главой британского правительства за последние 46 лет после Лиз Трасс.
По данным апрельского опроса компании Ipsos, 70% французов не одобряют деятельность Макрона.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
Макрон выставил Францию мировым посмешищем, заявил лидер партии "Патриоты"
Вчера, 14:54
 
В миреФранцияУкраинаЭммануэль МакронКир СтармерТьерри Мариани
 
 
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