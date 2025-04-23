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СМИ рассказали, что Киев хочет обсудить на переговорах в Лондоне - РИА Новости, 23.04.2025
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03:39 23.04.2025
https://ria.ru/20250423/london-2012868013.html
СМИ рассказали, что Киев хочет обсудить на переговорах в Лондоне
СМИ рассказали, что Киев хочет обсудить на переговорах в Лондоне - РИА Новости, 23.04.2025
СМИ рассказали, что Киев хочет обсудить на переговорах в Лондоне
Киев хочет обсудить в среду в Лондоне 30-дневное прекращение огня, а не мирный план президента США Дональда Трампа, сообщает портал Axios со ссылкой на... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T03:39:00+03:00
2025-04-23T03:39:00+03:00
в мире
сша
лондон
украина
марко рубио
стив уиткофф
дональд трамп
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Киев хочет обсудить в среду в Лондоне 30-дневное прекращение огня, а не мирный план президента США Дональда Трампа, сообщает портал Axios со ссылкой на неназванного американского чиновника. Во вторник газета Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что США на встрече по урегулированию украинского конфликта, которая состоится в среду в Лондоне, предложат европейским странам и Украине признать Крым российским, союзники Киева при этом надеются в обмен получить гарантии безопасности для Украины. Как сообщили изданию источники, украинская сторона восприняла представленное ей на прошлой неделе в Париже предложение США по урегулированию конфликта как последнее предложение, прежде чем Вашингтон решит выйти из мирного процесса. "За последние 24 часа со стороны украинцев появились признаки того, что они хотят обсудить 30-дневное прекращение огня во время встреч в среду в Лондоне, а не мирный план Трампа", - говорится в сообщении. Госсекретарь США Марко Рубио 18 апреля заявил, что надеется, что на следующей встрече с представителями Европы и Киева будут достигнуты "более определенные" ответы по урегулированию украинского конфликта. Он отмечал, что точная дата встречи еще не определена, добавив, что она состоится в начале следующей недели. Газета New York Post со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации США в субботу сообщила, что западные страны намерены на следующей неделе в Лондоне согласовать параметры предлагаемого ими соглашения по прекращению огня на Украине. Накануне Владимир Зеленский заявил, что переговоры в Лондоне по Украине с участием представителей киевского режима, а также США, Франции и Великобритании пройдут в среду, 23 апреля. Рубио и спецпосланник президента Соединенных Штатов Стив Уиткофф 17 апреля провели рабочий обед с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Как указал офис французского лидера, также состоялись переговоры дипломатического советника Макрона Эммануэля Бонна с главой офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком и советниками по безопасности лидеров Германии и Великобритании Йенсом Плётнером и Джонатаном Пауэллом. Затем советники по безопасности трех стран провели переговоры с Рубио и Уиткоффом. После встречи в Елисейском дворце между Рубио, Уиткоффом и представителями других стран в госдепартаменте Штатов заявили, что предложенные участниками контуры сделки по Украине были встречены "с воодушевлением".
https://ria.ru/20250422/tramp-2012672860.html
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в мире, сша, лондон, украина, марко рубио, стив уиткофф, дональд трамп
В мире, США, Лондон, Украина, Марко Рубио, Стив Уиткофф, Дональд Трамп
СМИ рассказали, что Киев хочет обсудить на переговорах в Лондоне

Axios: Киев хочет обсудить в Лондоне 30-дневное перемирие вместо плана мира

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкФлаги Украины, Европейского союза и Соединенных Штатов Америки
Флаги Украины, Европейского союза и Соединенных Штатов Америки - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Флаги Украины, Европейского союза и Соединенных Штатов Америки. Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Киев хочет обсудить в среду в Лондоне 30-дневное прекращение огня, а не мирный план президента США Дональда Трампа, сообщает портал Axios со ссылкой на неназванного американского чиновника.
Во вторник газета Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что США на встрече по урегулированию украинского конфликта, которая состоится в среду в Лондоне, предложат европейским странам и Украине признать Крым российским, союзники Киева при этом надеются в обмен получить гарантии безопасности для Украины. Как сообщили изданию источники, украинская сторона восприняла представленное ей на прошлой неделе в Париже предложение США по урегулированию конфликта как последнее предложение, прежде чем Вашингтон решит выйти из мирного процесса.
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"За последние 24 часа со стороны украинцев появились признаки того, что они хотят обсудить 30-дневное прекращение огня во время встреч в среду в Лондоне, а не мирный план Трампа", - говорится в сообщении.
Госсекретарь США Марко Рубио 18 апреля заявил, что надеется, что на следующей встрече с представителями Европы и Киева будут достигнуты "более определенные" ответы по урегулированию украинского конфликта. Он отмечал, что точная дата встречи еще не определена, добавив, что она состоится в начале следующей недели. Газета New York Post со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации США в субботу сообщила, что западные страны намерены на следующей неделе в Лондоне согласовать параметры предлагаемого ими соглашения по прекращению огня на Украине.
Накануне Владимир Зеленский заявил, что переговоры в Лондоне по Украине с участием представителей киевского режима, а также США, Франции и Великобритании пройдут в среду, 23 апреля.
Рубио и спецпосланник президента Соединенных Штатов Стив Уиткофф 17 апреля провели рабочий обед с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Как указал офис французского лидера, также состоялись переговоры дипломатического советника Макрона Эммануэля Бонна с главой офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком и советниками по безопасности лидеров Германии и Великобритании Йенсом Плётнером и Джонатаном Пауэллом. Затем советники по безопасности трех стран провели переговоры с Рубио и Уиткоффом. После встречи в Елисейском дворце между Рубио, Уиткоффом и представителями других стран в госдепартаменте Штатов заявили, что предложенные участниками контуры сделки по Украине были встречены "с воодушевлением".
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