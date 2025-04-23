https://ria.ru/20250423/logvinov-2013037077.html

Кирилл Логвинов: Бербок недостойна быть председателем Генассамблеи ООН

Кирилл Логвинов: Бербок недостойна быть председателем Генассамблеи ООН - РИА Новости, 23.04.2025

Кирилл Логвинов: Бербок недостойна быть председателем Генассамблеи ООН

В Бангкоке проходит 81-я сессия Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО). Ее основной темой стало сотрудничество в ходе... РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T19:30:00+03:00

2025-04-23T19:30:00+03:00

2025-04-23T19:30:00+03:00

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В Бангкоке проходит 81-я сессия Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО). Ее основной темой стало сотрудничество в ходе урбанизации в АТР. Российскую Федерацию представляет глава департамента международных организаций МИД России Кирилл Логвинов. Он поделился с РИА Новости своим мнением о работе этой организации, о ценности ЭСКАТО как деполитизированной площадки, о том, что может ждать саму Организацию объединенных наций, если на пост председателя Генеральной Ассамблеи будет избрана бывшая министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок. Беседовал Евгений Беленький.– Кирилл Михайлович, скажите, пожалуйста, какие основные темы российская делегация поднимает на 81-й сессии Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО)?– Здесь необходимо понимать, что, согласно правилам процедуры, мы как государство-член ЭСКАТО в ходе участия в сессии должны в первую очередь ориентироваться на ее главную тему. Она в этом году звучит как: "Региональное сотрудничество в интересах жизнестойкого и устойчивого развития городов в АТР". Тема, на наш взгляд, очень полезная, именно поэтому Российская Федерация поддержала ее утверждение в ходе прений накануне сессии. Азиатско-Тихоокеанский регион вслед за другими частями света стремительно урбанизируется. Для экономики и для населения данный процесс представляет собой как возможности, так и вызовы, в том числе в контексте выполнения Повестки дня ООН в области устойчивого развития. Последняя является хорошей основой для учета этих вызовов, поскольку призывает страны действовать с оглядкой на три базовых компонента устойчивого развития – экономический, социальный и природоохранный. Для процессов урбанизации данное "триединство", на наш взгляд, и является ключом к решению сопутствующих проблем. На нем мы и сфокусировали свое выступление. Безусловно, в свете нашего общего внимания на сессии будут оставаться и такие базовые вопросы, как развитие инфраструктуры (транспортной, энергетической и информационно-коммуникационный), поддержка социальных программ, повышение устойчивости стран АТР перед бедствиями и развитие статистического учета.– Не могли бы вы рассказать о ваших ощущениях на сессии ЭСКАТО с точки зрения общего отношения к России? Чем обстановка на сессии в Бангкоке отличается от других мероприятий с участием международных партнеров, в том числе европейских?– Безусловно, для меня разница особенно очевидна, так как последние годы своей профессиональной деятельности я посвятил работе на европейском направлении. То, что мы сегодня имеем с Брюсселем, уже даже отношениями, откровенно говоря, язык не поворачивается назвать. Бангкок же в очередной раз благополучно подтвердил свой статус деполитизированной площадки, где государства готовы к конструктивному и нацеленному на практический результат диалогу. В современной ситуации, когда в глобальной политике доминируют разобщение, а до окончания Целей устойчивого развития ООН остается меньше пяти лет, ценность такого подхода к взаимодействию невозможно переоценить. Нам он очень дорог, и мы делаем все от себя зависящее, чтобы его поддерживать и развивать. Именно в этом видим главный мандат ЭСКАТО и ее добавленную стоимость.– Какова позиция России по текущему процессу исполнения целей устойчивого развития ООН?– Как я уже сказал, из отведённых человечеством пятнадцати лет на их исполнение, две трети пути уже пройдено. В автомобильных и велогонках на этом этапе уже можно посчитать примерные результаты команд, взяв за основу пройденное расстояние и набранный темп. В нашем случае результаты такого подсчета будут скорее тревожные, чем обнадеживающие. Подавляющее стран Азиатско-Тихоокеанского региона, согласно оценкам Секретариата, не смогут достичь даже половины целевых показателей целей устойчивого развития к контрольному сроку. Треть стран АТР отстают по всем 17 трекам. Тем не менее, я не просто так привел аналогию с гонками: заядлые болельщики знают, что последние круги являются решающими. Для отстающих это не повод перестать давить на газ – лидеров все равно не нагнать. Наоборот, возможность вложить все сохраненные ресурсы в последний отрезок – и на нем участники налегают "на весла" с двойной силой и сокращают отрыв в борьбе за квалификационные очки. Вот именно такой – несмотря на все пессимистичные оценки и прогнозы – мы хотели бы видеть последнюю "милю" целей устойчивого развития, или, если угодно, последнюю "пятилетку". Потому что в конечном итоге главное, что будет иметь значение на финише, это не то, насколько близко к контрольным показателям подошли страны-члены, а то, какой путь они проделали и какие предприняли усилия. Ведь каждый шаг, пройденный на пути к выполнению целей устойчивого развития, это сотни тысяч жизней, спасенных или изменившихся к лучшему. Для реализации повестки-2030 и достижения устойчивого развития требуется проявление подлинной государственной мудрости и политической приверженности, подтверждённой не лозунгами в выступлениях с трибуны зала Генассамблеи ООН, а реальными делами и целенаправленным сотрудничеством на основе многосторонности, равноправия и уважения принципов Устава Всемирной организации во всей их совокупности и взаимосвязи.– Как обстоят дела с выдвижением Анналены Бербок в председатели Генеральной Ассамблеи ООН? В случае избрания как это скажется на работе Ассамблеи?– В период работы на посту главы МИД ФРГ Анналена Бербок продемонстрировала полное отсутствие профессионализма, регулярно отмечалась непродуманными и тенденциозными высказываниями, запомнилась зацикленностью на собственной карьере в ущерб отстаиванию общественных интересов. Весьма наглядным образом ее некомпетентность и ангажированность проявилась в контексте украинского кризиса. Полагаем, что немка останется верной себе и в случае избрания, хотя председателю Генассамблеи предписывается действовать с равноудаленных позиций. От Бербок стоит ожидать беспардонного продвижения национальных приоритетов Берлина, форсирования реформы Совета Безопасности под предлогом 80-летия ООН (с учетом членства ФРГ в "Группе четырех"), энергичной подготовки почвы для вхождения Германии в пул непостоянных членов Совбеза на 2027-2028 годы, оголтелой критики России. Избранные Анналеной Бербок методы работы чреваты дальнейшим углублением разделительных линий в Генассамблее и, как следствие, ослаблением авторитета и эффективности данного органа. Это противоречит коренным интересам стран-членов ООН. Столь ответственный международный пост предполагает соответствовать самым высоким стандартам этики. Для председателя Генассамблеи недопустимо предоставление необоснованных преимуществ каким-либо государствам. Чиновник столь высокого ранга должен избегать предвзятых подходов и конфликта интересов, получения указаний от представителей правительственных или неправительственных организаций. Соответствующие положения закреплены в Кодексе этики Председателя Генеральной Ассамблеи, которым он должен руководствоваться согласно резолюции Генассамблеи 70/305 от 13 сентября 2016 года.

https://ria.ru/20250420/berbok-2012419229.html

https://ria.ru/20250423/bangkok-2012972277.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

интервью, россия, анналена бербок, оон, в мире, кирилл логвинов, эскато