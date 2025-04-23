https://ria.ru/20250423/lisichansk-2012980425.html

При обстреле Лисичанска пострадали четыре человека

При обстреле Лисичанска пострадали четыре человека - РИА Новости, 23.04.2025

При обстреле Лисичанска пострадали четыре человека

Четыре человека, в том числе две 9-летние девочки, получили ранения в результате обстрела Лисичанска в ЛНР украинскими войсками, сообщили в правительстве... РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T15:43:00+03:00

2025-04-23T15:43:00+03:00

2025-04-23T15:51:00+03:00

лисичанск

луганская народная республика

происшествия

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ЛУГАНСК, 23 апр - РИА Новости. Четыре человека, в том числе две 9-летние девочки, получили ранения в результате обстрела Лисичанска в ЛНР украинскими войсками, сообщили в правительстве региона в Telegram-канале."Четыре человека ранены в результате обстрела ВСУ Лисичанска: пожилая женщина и двое 9-летних девочек-близнецов в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении правительства.По данным министра здравоохранения ЛНР Наталии Пащенко, пострадавшие дети получили минно-взрывные травмы и множественные осколочные ранения, одной из них уже сделали операцию, вторую готовят к оперативному вмешательству. В ближайшее время девочек доставят в Луганскую детскую клиническую больницу.Кроме того, пострадали еще две женщины, среди них пожилая женщина, получившая множественные осколочные и проникающие ранения, отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20250423/belgorod-2012976955.html

лисичанск

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

лисичанск, луганская народная республика, происшествия