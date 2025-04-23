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При обстреле Лисичанска пострадали четыре человека - РИА Новости, 23.04.2025
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15:43 23.04.2025 (обновлено: 15:51 23.04.2025)
https://ria.ru/20250423/lisichansk-2012980425.html
При обстреле Лисичанска пострадали четыре человека
При обстреле Лисичанска пострадали четыре человека - РИА Новости, 23.04.2025
При обстреле Лисичанска пострадали четыре человека
Четыре человека, в том числе две 9-летние девочки, получили ранения в результате обстрела Лисичанска в ЛНР украинскими войсками, сообщили в правительстве... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T15:43:00+03:00
2025-04-23T15:51:00+03:00
лисичанск
луганская народная республика
происшествия
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ЛУГАНСК, 23 апр - РИА Новости. Четыре человека, в том числе две 9-летние девочки, получили ранения в результате обстрела Лисичанска в ЛНР украинскими войсками, сообщили в правительстве региона в Telegram-канале."Четыре человека ранены в результате обстрела ВСУ Лисичанска: пожилая женщина и двое 9-летних девочек-близнецов в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении правительства.По данным министра здравоохранения ЛНР Наталии Пащенко, пострадавшие дети получили минно-взрывные травмы и множественные осколочные ранения, одной из них уже сделали операцию, вторую готовят к оперативному вмешательству. В ближайшее время девочек доставят в Луганскую детскую клиническую больницу.Кроме того, пострадали еще две женщины, среди них пожилая женщина, получившая множественные осколочные и проникающие ранения, отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20250423/belgorod-2012976955.html
лисичанск
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лисичанск, луганская народная республика, происшествия
Лисичанск, Луганская Народная Республика, Происшествия
При обстреле Лисичанска пострадали четыре человека

При обстреле Лисичанска пострадали четыре человека, включая двух 9-летних детей

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
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ЛУГАНСК, 23 апр - РИА Новости. Четыре человека, в том числе две 9-летние девочки, получили ранения в результате обстрела Лисичанска в ЛНР украинскими войсками, сообщили в правительстве региона в Telegram-канале.
«
"Четыре человека ранены в результате обстрела ВСУ Лисичанска: пожилая женщина и двое 9-летних девочек-близнецов в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении правительства.
По данным министра здравоохранения ЛНР Наталии Пащенко, пострадавшие дети получили минно-взрывные травмы и множественные осколочные ранения, одной из них уже сделали операцию, вторую готовят к оперативному вмешательству. В ближайшее время девочек доставят в Луганскую детскую клиническую больницу.
Кроме того, пострадали еще две женщины, среди них пожилая женщина, получившая множественные осколочные и проникающие ранения, отмечается в сообщении.
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