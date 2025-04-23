https://ria.ru/20250423/lavrov-2012971234.html

Лавров оценил реакцию стран Средней Азии на решение Трампа по USAID

Лавров оценил реакцию стран Средней Азии на решение Трампа по USAID - РИА Новости, 23.04.2025

Лавров оценил реакцию стран Средней Азии на решение Трампа по USAID

Решение президента США Дональда Трампа прекратить деятельность агентства США по международному развитию (USAID) было с облегчением воспринято в Средней Азии,... РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T15:11:00+03:00

2025-04-23T15:11:00+03:00

2025-04-23T15:11:00+03:00

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САМАРКАНД, 23 апр - РИА Новости. Решение президента США Дональда Трампа прекратить деятельность агентства США по международному развитию (USAID) было с облегчением воспринято в Средней Азии, поскольку в регионе уже давно убедились в истинной сути работы этого агентства и видят попытки Запада вмешиваться во внутренние дела, считает глава МИД России Сергей Лавров. На пресс-конференции по итогам визита в Узбекистан министр подчеркнул, что ряд западных стран пытаются продвигать в Средней Азии свои интересы и вмешиваться во внутренние дела, что государства региона видят. "В Центральной Азии с облегчением восприняли решение президента Трампа о прекращении деятельности агентства международного развития США, потому что здесь, в этом регионе, уже давно убедились, что это агентство, выделяя средства, практически всю сумму тратит на направление в страны-реципиенты своих консультантов, которые пристраиваются в органах государственной власти, ну и дальше вы понимаете, как эти ресурсы "помогают" отношениям страны соответствующей с западными донорами", - сказал Лавров. Глава департамента государственной эффективности США (DOGE) Илон Маск 2 февраля назвал USAID "преступной организацией", которой "пора умереть". На следующий день он сообщил, что Трамп согласен закрыть агентство. Госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио, 3 февраля назначенный исполняющим обязанности главы USAID, 5 февраля заявил, что власти собираются проверить агентство "сверху донизу", чтобы определить соответствие финансирования программ международной политике действующей администрации, поскольку USAID тратило деньги "во вред" Штатам. По его словам, после переоценки в некоторых случаях помощь будет разморожена или увеличена. USAID 24 февраля официально объявило, что администрация Трампа приступила к масштабным сокращениям персонала, что может привести к потере работы тысячами сотрудников. Для тех из них, кто работает за границей, агентство планирует организовать программу перелетов, которая будет полностью финансироваться USAID. До возвращения в свою страну все сокращенные сотрудники смогут пользоваться системами и ресурсами агентства, а также дипломатическими каналами.

https://ria.ru/20250409/aliev-2010173282.html

https://ria.ru/20250414/ssha-2011063938.html

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в мире, сша, средняя азия, россия, дональд трамп, сергей лавров, илон маск, агентство по международному развитию сша