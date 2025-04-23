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Лавров оценил реакцию стран Средней Азии на решение Трампа по USAID - РИА Новости, 23.04.2025
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15:11 23.04.2025
https://ria.ru/20250423/lavrov-2012971234.html
Лавров оценил реакцию стран Средней Азии на решение Трампа по USAID
Лавров оценил реакцию стран Средней Азии на решение Трампа по USAID - РИА Новости, 23.04.2025
Лавров оценил реакцию стран Средней Азии на решение Трампа по USAID
Решение президента США Дональда Трампа прекратить деятельность агентства США по международному развитию (USAID) было с облегчением воспринято в Средней Азии,... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T15:11:00+03:00
2025-04-23T15:11:00+03:00
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илон маск
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САМАРКАНД, 23 апр - РИА Новости. Решение президента США Дональда Трампа прекратить деятельность агентства США по международному развитию (USAID) было с облегчением воспринято в Средней Азии, поскольку в регионе уже давно убедились в истинной сути работы этого агентства и видят попытки Запада вмешиваться во внутренние дела, считает глава МИД России Сергей Лавров. На пресс-конференции по итогам визита в Узбекистан министр подчеркнул, что ряд западных стран пытаются продвигать в Средней Азии свои интересы и вмешиваться во внутренние дела, что государства региона видят. "В Центральной Азии с облегчением восприняли решение президента Трампа о прекращении деятельности агентства международного развития США, потому что здесь, в этом регионе, уже давно убедились, что это агентство, выделяя средства, практически всю сумму тратит на направление в страны-реципиенты своих консультантов, которые пристраиваются в органах государственной власти, ну и дальше вы понимаете, как эти ресурсы "помогают" отношениям страны соответствующей с западными донорами", - сказал Лавров. Глава департамента государственной эффективности США (DOGE) Илон Маск 2 февраля назвал USAID "преступной организацией", которой "пора умереть". На следующий день он сообщил, что Трамп согласен закрыть агентство. Госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио, 3 февраля назначенный исполняющим обязанности главы USAID, 5 февраля заявил, что власти собираются проверить агентство "сверху донизу", чтобы определить соответствие финансирования программ международной политике действующей администрации, поскольку USAID тратило деньги "во вред" Штатам. По его словам, после переоценки в некоторых случаях помощь будет разморожена или увеличена. USAID 24 февраля официально объявило, что администрация Трампа приступила к масштабным сокращениям персонала, что может привести к потере работы тысячами сотрудников. Для тех из них, кто работает за границей, агентство планирует организовать программу перелетов, которая будет полностью финансироваться USAID. До возвращения в свою страну все сокращенные сотрудники смогут пользоваться системами и ресурсами агентства, а также дипломатическими каналами.
https://ria.ru/20250409/aliev-2010173282.html
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в мире, сша, средняя азия, россия, дональд трамп, сергей лавров, илон маск, агентство по международному развитию сша
В мире, США, Средняя Азия, Россия, Дональд Трамп, Сергей Лавров, Илон Маск, Агентство по международному развитию США
Лавров оценил реакцию стран Средней Азии на решение Трампа по USAID

Лавров: в Средней Азии с облегчением восприняли решение Трампа о закрытии USAID

© Фото : USDAgovАгентство США по международному развитию (USAID)
Агентство США по международному развитию (USAID) - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© Фото : USDAgov
Агентство США по международному развитию (USAID). Архивное фото
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САМАРКАНД, 23 апр - РИА Новости. Решение президента США Дональда Трампа прекратить деятельность агентства США по международному развитию (USAID) было с облегчением воспринято в Средней Азии, поскольку в регионе уже давно убедились в истинной сути работы этого агентства и видят попытки Запада вмешиваться во внутренние дела, считает глава МИД России Сергей Лавров.
На пресс-конференции по итогам визита в Узбекистан министр подчеркнул, что ряд западных стран пытаются продвигать в Средней Азии свои интересы и вмешиваться во внутренние дела, что государства региона видят.
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"В Центральной Азии с облегчением восприняли решение президента Трампа о прекращении деятельности агентства международного развития США, потому что здесь, в этом регионе, уже давно убедились, что это агентство, выделяя средства, практически всю сумму тратит на направление в страны-реципиенты своих консультантов, которые пристраиваются в органах государственной власти, ну и дальше вы понимаете, как эти ресурсы "помогают" отношениям страны соответствующей с западными донорами", - сказал Лавров.
Глава департамента государственной эффективности США (DOGE) Илон Маск 2 февраля назвал USAID "преступной организацией", которой "пора умереть". На следующий день он сообщил, что Трамп согласен закрыть агентство. Госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио, 3 февраля назначенный исполняющим обязанности главы USAID, 5 февраля заявил, что власти собираются проверить агентство "сверху донизу", чтобы определить соответствие финансирования программ международной политике действующей администрации, поскольку USAID тратило деньги "во вред" Штатам. По его словам, после переоценки в некоторых случаях помощь будет разморожена или увеличена.
USAID 24 февраля официально объявило, что администрация Трампа приступила к масштабным сокращениям персонала, что может привести к потере работы тысячами сотрудников. Для тех из них, кто работает за границей, агентство планирует организовать программу перелетов, которая будет полностью финансироваться USAID. До возвращения в свою страну все сокращенные сотрудники смогут пользоваться системами и ресурсами агентства, а также дипломатическими каналами.
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В миреСШАСредняя АзияРоссияДональд ТрампСергей ЛавровИлон МаскАгентство по международному развитию США
 
 
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