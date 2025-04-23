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Лавров призвал не допустить преступных тенденций среди трудовых мигрантов - РИА Новости, 23.04.2025
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14:43 23.04.2025
https://ria.ru/20250423/lavrov-2012964307.html
Лавров призвал не допустить преступных тенденций среди трудовых мигрантов
Лавров призвал не допустить преступных тенденций среди трудовых мигрантов - РИА Новости, 23.04.2025
Лавров призвал не допустить преступных тенденций среди трудовых мигрантов
Нельзя допустить формирования преступных тенденций среди трудовых мигрантов, последние меры РФ направлены на это, заявил министр иностранных дел России Сергей... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T14:43:00+03:00
2025-04-23T14:43:00+03:00
россия
узбекистан
сергей лавров
общество
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САМАРКАНД, 23 апр - РИА Новости. Нельзя допустить формирования преступных тенденций среди трудовых мигрантов, последние меры РФ направлены на это, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, меры, которые приведут к сокращению числа трудовых мигрантов, едва ли отвечают интересам РФ, потому что нехватка рабочих рук может сделать планы по развитию страны менее реалистичными. "Но второй частью проблемы является необходимость соблюдения российских законов и необходимость не допустить, чтобы в среде трудовых мигрантов формировались преступные тенденции, а случаи такого рода встречаются, здесь нужно искать золотую середину", - сказал министр по итогам визита в Узбекистан, сообщив, что обсудил с руководством страны этот вопрос. По словам Лавров, задача заключается в том, что трудовые мигранты должны проходить подготовку прежде, чем поехать в РФ - как с точки зрения "достаточности" знаний русского языка, так и с точки зрения знания российских законов и "правил поведения для иностранцев, прежде всего... для трудовых мигрантов". "Последние изменения в наше законодательство направлены именно на то, чтобы такой баланс найти", - сказал министр. "В Узбекистане мы нашли полное понимание о необходимости ввести здесь порядок, который будет минимизировать - на 100%, наверное, исключить эксцессов нельзя, но который будет минимизировать возможность для нарушений тем более для нарушений, которые связаны с экстремистской или еще хуже - с террористической деятельностью", - добавил он. -0-
https://ria.ru/20250422/peterburg-2012693191.html
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россия, узбекистан, сергей лавров, общество
Россия, Узбекистан, Сергей Лавров, Общество
Лавров призвал не допустить преступных тенденций среди трудовых мигрантов

Лавров: нельзя допустить создания преступных тенденций среди трудовых мигрантов

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Сергей Лавров
Министр иностранных дел Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел Сергей Лавров. Архивное фото
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САМАРКАНД, 23 апр - РИА Новости. Нельзя допустить формирования преступных тенденций среди трудовых мигрантов, последние меры РФ направлены на это, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
По его словам, меры, которые приведут к сокращению числа трудовых мигрантов, едва ли отвечают интересам РФ, потому что нехватка рабочих рук может сделать планы по развитию страны менее реалистичными.
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"Но второй частью проблемы является необходимость соблюдения российских законов и необходимость не допустить, чтобы в среде трудовых мигрантов формировались преступные тенденции, а случаи такого рода встречаются, здесь нужно искать золотую середину", - сказал министр по итогам визита в Узбекистан, сообщив, что обсудил с руководством страны этот вопрос.
По словам Лавров, задача заключается в том, что трудовые мигранты должны проходить подготовку прежде, чем поехать в РФ - как с точки зрения "достаточности" знаний русского языка, так и с точки зрения знания российских законов и "правил поведения для иностранцев, прежде всего... для трудовых мигрантов".
"Последние изменения в наше законодательство направлены именно на то, чтобы такой баланс найти", - сказал министр.
"В Узбекистане мы нашли полное понимание о необходимости ввести здесь порядок, который будет минимизировать - на 100%, наверное, исключить эксцессов нельзя, но который будет минимизировать возможность для нарушений тем более для нарушений, которые связаны с экстремистской или еще хуже - с террористической деятельностью", - добавил он. -0-
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