https://ria.ru/20250423/lavrov-2012964307.html

Лавров призвал не допустить преступных тенденций среди трудовых мигрантов

Лавров призвал не допустить преступных тенденций среди трудовых мигрантов - РИА Новости, 23.04.2025

Лавров призвал не допустить преступных тенденций среди трудовых мигрантов

Нельзя допустить формирования преступных тенденций среди трудовых мигрантов, последние меры РФ направлены на это, заявил министр иностранных дел России Сергей... РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T14:43:00+03:00

2025-04-23T14:43:00+03:00

2025-04-23T14:43:00+03:00

россия

узбекистан

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САМАРКАНД, 23 апр - РИА Новости. Нельзя допустить формирования преступных тенденций среди трудовых мигрантов, последние меры РФ направлены на это, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, меры, которые приведут к сокращению числа трудовых мигрантов, едва ли отвечают интересам РФ, потому что нехватка рабочих рук может сделать планы по развитию страны менее реалистичными. "Но второй частью проблемы является необходимость соблюдения российских законов и необходимость не допустить, чтобы в среде трудовых мигрантов формировались преступные тенденции, а случаи такого рода встречаются, здесь нужно искать золотую середину", - сказал министр по итогам визита в Узбекистан, сообщив, что обсудил с руководством страны этот вопрос. По словам Лавров, задача заключается в том, что трудовые мигранты должны проходить подготовку прежде, чем поехать в РФ - как с точки зрения "достаточности" знаний русского языка, так и с точки зрения знания российских законов и "правил поведения для иностранцев, прежде всего... для трудовых мигрантов". "Последние изменения в наше законодательство направлены именно на то, чтобы такой баланс найти", - сказал министр. "В Узбекистане мы нашли полное понимание о необходимости ввести здесь порядок, который будет минимизировать - на 100%, наверное, исключить эксцессов нельзя, но который будет минимизировать возможность для нарушений тем более для нарушений, которые связаны с экстремистской или еще хуже - с террористической деятельностью", - добавил он. -0-

https://ria.ru/20250422/peterburg-2012693191.html

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россия, узбекистан, сергей лавров, общество