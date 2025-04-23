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Лавров назвал недопустимым возвращение инфраструктуры НАТО в Афганистан
Лавров назвал недопустимым возвращение инфраструктуры НАТО в Афганистан - РИА Новости, 23.04.2025
Лавров назвал недопустимым возвращение инфраструктуры НАТО в Афганистан
Недопустимо возвращение элементов военной инфраструктуры стран НАТО в Афганистан, это создаст бомбу замедленного действия, заявил министр иностранных дел России РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T13:37:00+03:00
2025-04-23T13:37:00+03:00
2025-04-23T13:37:00+03:00
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САМАРКАНД, 23 апр - РИА Новости. Недопустимо возвращение элементов военной инфраструктуры стран НАТО в Афганистан, это создаст бомбу замедленного действия, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. "Недопустимо пытаться, а такие попытки есть, вновь под разными предлогами вернуть сюда (в Афганистан – ред.) военную инфраструктуру натовских стран. Такие попытки будут создавать новую бомбу замедленного действия, а может быть даже не очень замедленного действия", – сказал Лавров на пресс-конференции по итогам визита в Узбекистан.
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в мире, афганистан, россия, узбекистан, сергей лавров, нато
В мире, Афганистан, Россия, Узбекистан, Сергей Лавров, НАТО
Лавров назвал недопустимым возвращение инфраструктуры НАТО в Афганистан
Лавров призвал не возвращать военную инфраструктуру НАТО в Афганистан