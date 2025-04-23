Рейтинг@Mail.ru
Лавров назвал недопустимым возвращение инфраструктуры НАТО в Афганистан - РИА Новости, 23.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:37 23.04.2025
https://ria.ru/20250423/lavrov-2012944865.html
Лавров назвал недопустимым возвращение инфраструктуры НАТО в Афганистан
Лавров назвал недопустимым возвращение инфраструктуры НАТО в Афганистан - РИА Новости, 23.04.2025
Лавров назвал недопустимым возвращение инфраструктуры НАТО в Афганистан
Недопустимо возвращение элементов военной инфраструктуры стран НАТО в Афганистан, это создаст бомбу замедленного действия, заявил министр иностранных дел России РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T13:37:00+03:00
2025-04-23T13:37:00+03:00
в мире
афганистан
россия
узбекистан
сергей лавров
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/17/1760346566_0:115:3084:1850_1920x0_80_0_0_28a7b83a22a616ea1a532fd76031bdde.jpg
САМАРКАНД, 23 апр - РИА Новости. Недопустимо возвращение элементов военной инфраструктуры стран НАТО в Афганистан, это создаст бомбу замедленного действия, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. "Недопустимо пытаться, а такие попытки есть, вновь под разными предлогами вернуть сюда (в Афганистан – ред.) военную инфраструктуру натовских стран. Такие попытки будут создавать новую бомбу замедленного действия, а может быть даже не очень замедленного действия", – сказал Лавров на пресс-конференции по итогам визита в Узбекистан.
https://ria.ru/20250417/overchuk-2011894841.html
афганистан
россия
узбекистан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/17/1760346566_114:0:2845:2048_1920x0_80_0_0_4375f449234d118c8a552f21ad9ec4b2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, афганистан, россия, узбекистан, сергей лавров, нато
В мире, Афганистан, Россия, Узбекистан, Сергей Лавров, НАТО
Лавров назвал недопустимым возвращение инфраструктуры НАТО в Афганистан

Лавров призвал не возвращать военную инфраструктуру НАТО в Афганистан

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Сергей Лавров
Министр иностранных дел Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
САМАРКАНД, 23 апр - РИА Новости. Недопустимо возвращение элементов военной инфраструктуры стран НАТО в Афганистан, это создаст бомбу замедленного действия, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Недопустимо пытаться, а такие попытки есть, вновь под разными предлогами вернуть сюда (в Афганистан – ред.) военную инфраструктуру натовских стран. Такие попытки будут создавать новую бомбу замедленного действия, а может быть даже не очень замедленного действия", – сказал Лавров на пресс-конференции по итогам визита в Узбекистан.
Алексей Оверчук - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
Оверчук раскрыл, как решение по "Талибану" повлияет на связи с Афганистаном
17 апреля, 18:49
 
В миреАфганистанРоссияУзбекистанСергей ЛавровНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала