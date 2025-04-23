https://ria.ru/20250423/lavrov-2012944865.html

Лавров назвал недопустимым возвращение инфраструктуры НАТО в Афганистан

Лавров назвал недопустимым возвращение инфраструктуры НАТО в Афганистан - РИА Новости, 23.04.2025

Лавров назвал недопустимым возвращение инфраструктуры НАТО в Афганистан

Недопустимо возвращение элементов военной инфраструктуры стран НАТО в Афганистан, это создаст бомбу замедленного действия, заявил министр иностранных дел России РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T13:37:00+03:00

2025-04-23T13:37:00+03:00

2025-04-23T13:37:00+03:00

в мире

афганистан

россия

узбекистан

сергей лавров

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/17/1760346566_0:115:3084:1850_1920x0_80_0_0_28a7b83a22a616ea1a532fd76031bdde.jpg

САМАРКАНД, 23 апр - РИА Новости. Недопустимо возвращение элементов военной инфраструктуры стран НАТО в Афганистан, это создаст бомбу замедленного действия, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. "Недопустимо пытаться, а такие попытки есть, вновь под разными предлогами вернуть сюда (в Афганистан – ред.) военную инфраструктуру натовских стран. Такие попытки будут создавать новую бомбу замедленного действия, а может быть даже не очень замедленного действия", – сказал Лавров на пресс-конференции по итогам визита в Узбекистан.

https://ria.ru/20250417/overchuk-2011894841.html

афганистан

россия

узбекистан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, афганистан, россия, узбекистан, сергей лавров, нато