https://ria.ru/20250423/kurort-2012923506.html
Курорт Сбера "Мрия" внедрил биометрию для заселения гостей
Курорт Сбера "Мрия" внедрил биометрию для заселения гостей - РИА Новости, 23.04.2025
Курорт Сбера "Мрия" внедрил биометрию для заселения гостей
На крымском курорте "Мрия" внедрили биометрию для заселения. Теперь заполнение данных для регистрации и оплата услуг курорта занимает считанные секунды —... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T12:12:00+03:00
2025-04-23T12:12:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр - Пресс-служба СКК "Мрия". На крымском курорте "Мрия" внедрили биометрию для заселения. Теперь заполнение данных для регистрации и оплата услуг курорта занимает считанные секунды — достаточно просто улыбнуться в терминал. Это экономит время гостя и упрощает регистрацию для сотрудников отеля, так как теперь не нужно сканировать документы и заполнять данные вручную. Это принципиально новый уровень комфорта, где на первом месте — удобство. Сервис доступен клиентам Сбера старше 18 лет, зарегистрировавшим биометрию в государственной Единой биометрической системе (ЕБС). При заселении гостя аутентифицируют по лицу при помощи Сбер ID на специальном терминале. После этого система автоматически заполняет данные гостя. На ресепшене и в зонах размещения находятся 20 биометрических терминалов для заселения. Безопасность данных остается приоритетом. Все данные защищены технологиями Сбера и государственной Единой биометрической системой (ЕБС). На данном этапе сотрудники курорта запрашивают паспорт гостя для подтверждения и сверки данных. При этом в будущем курорт планирует полностью отказаться от использования паспортов и перейти на заселение исключительно по биометрии. Кроме того, "Мрия" собирается заменить гостевые пластиковые карты: с помощью биометрии гости смогут заходить в номер, посещать рестораны или, например, брать оборудование в прокате. "Мы не просто внедряем цифровые технологии, мы создаем качественно новый формат жизни. Упрощение регистрации в "Мрии" — это шаг к полному биометрическому заселению в отелях страны. Такие технологии — это не про гаджеты, а про свободу и уважение к времени гостей. Сервис подтверждает репутацию "Мрии" как одного из инновационных курортов, который задает новые стандарты в индустрии гостеприимства, объединяет передовые технологии и заботу о каждом госте", - комментирует заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов. Как отмечает генеральный директор курорта "Мрия" Самвел Саруханян, цифровой сервис не заменяет, а улучшает человеческое взаимодействие. "Мы начали с оплаты и заполнения данных. Скоро биометрия станет невидимым проводником комфорта, когда гости смогут как заселяться, так и открывать двери номеров, посещать рестораны и СПА без ключей или карт. При этом технологии только усиливают живое общение, позволяя нам уделять больше внимания индивидуальным потребностям. Так мы создаем будущее, где инновации работают на человека, а не наоборот", - поясняет он. Настроить сервис можно приложении СберБанк Онлайн (0+) либо в едином личном кабинете СберID. Сервис интегрирован при поддержке российской компании HRS — Гостиничные Ресторанные Системы, специализирующейся на ИТ-решениях для индустрии гостеприимства. Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Заявка на размещение пресс-релиза
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пресс-релизы
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр - Пресс-служба СКК "Мрия". На крымском курорте "Мрия" внедрили биометрию для заселения. Теперь заполнение данных для регистрации и оплата услуг курорта занимает считанные секунды — достаточно просто улыбнуться в терминал. Это экономит время гостя и упрощает регистрацию для сотрудников отеля, так как теперь не нужно сканировать документы и заполнять данные вручную. Это принципиально новый уровень комфорта, где на первом месте — удобство.
Сервис доступен клиентам Сбера старше 18 лет, зарегистрировавшим биометрию в государственной Единой биометрической системе (ЕБС). При заселении гостя аутентифицируют по лицу при помощи Сбер ID на специальном терминале. После этого система автоматически заполняет данные гостя. На ресепшене и в зонах размещения находятся 20 биометрических терминалов для заселения.
Безопасность данных остается приоритетом. Все данные защищены технологиями Сбера и государственной Единой биометрической системой (ЕБС). На данном этапе сотрудники курорта запрашивают паспорт гостя для подтверждения и сверки данных. При этом в будущем курорт планирует полностью отказаться от использования паспортов и перейти на заселение исключительно по биометрии. Кроме того, "Мрия" собирается заменить гостевые пластиковые карты: с помощью биометрии гости смогут заходить в номер, посещать рестораны или, например, брать оборудование в прокате.
"Мы не просто внедряем цифровые технологии, мы создаем качественно новый формат жизни. Упрощение регистрации в "Мрии" — это шаг к полному биометрическому заселению в отелях страны. Такие технологии — это не про гаджеты, а про свободу и уважение к времени гостей. Сервис подтверждает репутацию "Мрии" как одного из инновационных курортов, который задает новые стандарты в индустрии гостеприимства, объединяет передовые технологии и заботу о каждом госте", - комментирует заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
Как отмечает генеральный директор курорта "Мрия" Самвел Саруханян, цифровой сервис не заменяет, а улучшает человеческое взаимодействие.
"Мы начали с оплаты и заполнения данных. Скоро биометрия станет невидимым проводником комфорта, когда гости смогут как заселяться, так и открывать двери номеров, посещать рестораны и СПА без ключей или карт. При этом технологии только усиливают живое общение, позволяя нам уделять больше внимания индивидуальным потребностям. Так мы создаем будущее, где инновации работают на человека, а не наоборот", - поясняет он.
Настроить сервис можно приложении СберБанк Онлайн (0+) либо в едином личном кабинете СберID. Сервис интегрирован при поддержке российской компании HRS — Гостиничные Ресторанные Системы, специализирующейся на ИТ-решениях для индустрии гостеприимства.
Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.