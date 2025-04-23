https://ria.ru/20250423/krym-2012879721.html

"Ставит под угрозу". В США сделали неожиданное заявление о Крыме

"Ставит под угрозу". В США сделали неожиданное заявление о Крыме - РИА Новости, 23.04.2025

"Ставит под угрозу". В США сделали неожиданное заявление о Крыме

Признание Крыма за Россией лишит США и Европу ресурсов Центральной Азии, пишет National Interest. РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T08:33:00+03:00

2025-04-23T08:33:00+03:00

2025-04-23T08:33:00+03:00

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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Признание Крыма за Россией лишит США и Европу ресурсов Центральной Азии, пишет National Interest."Российский контроль над Крымом ставит под угрозу доступ Штатов и Европы к природным ресурсам Центральной Азии", — говорится в материале.Автор публикации считает, что признание полуострова за Россией усилит влияние страны над транспортным коридором из Европы в Центральную Азию.Во вторник газета Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что США на встрече по урегулированию украинского конфликта, которая состоится в среду в Лондоне, предложат европейским странам и Украине признать Крым российским, союзники Киева при этом надеются в обмен получить гарантии безопасности для Киева. Как сообщили изданию источники, украинская сторона восприняла представленное ей на прошлой неделе в Париже предложение Белого дома по урегулированию конфликта как последнее, прежде чем Вашингтон решит выйти из мирного процесса.Daily Telegraph, в свою очередь, выпустила материал, в котором сообщила, что США подготовили план прекращения украинского конфликта, который состоит из семи пунктов без гарантий безопасности для Киева. По данным издания, эта инициатива предусматривает, что Россия сохранит контроль над освобожденными территориями.

https://ria.ru/20250423/ukraina-2012872328.html

https://ria.ru/20250423/zelenskiy-2012872737.html

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республика крым

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в мире, россия, сша, европа, республика крым, центральная азия, украина