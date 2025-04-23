https://ria.ru/20250423/krym-2012865302.html

Константинов оценил возможное признание Крыма российским странами Запада

Константинов оценил возможное признание Крыма российским странами Запада - РИА Новости, 23.04.2025

Константинов оценил возможное признание Крыма российским странами Запада

Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что признание западными странами российского статуса Крыма стало бы закономерным и здравомыслящим... РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T02:11:00+03:00

2025-04-23T02:11:00+03:00

2025-04-23T02:11:00+03:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что признание западными странами российского статуса Крыма стало бы закономерным и здравомыслящим решением. Ранее газета Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что США на встрече по урегулированию украинского конфликта, которая состоится в среду в Лондоне, предложат европейским странам и Украине признать Крым российским, союзники Киева при этом надеются в обмен получить гарантии безопасности для Украины. "Признание российского Крыма стало бы закономерным и здравомыслящим решением. Считаю, что это вполне возможно. Это положит начало большому процессу признания всех новых регионов. Когда и как — другой вопрос", - сказал Константинов РИА Новости. По его словам, территориальные уступки, прежде всего, - это результат договоренностей. "У нас есть свои требования, которые много раз озвучивались. Но всегда мир — это компромисс. К этому все идет. Мне кажется, что мы как никогда близки к той формуле мира, которая устроит Россию", - сказал Константинов. В понедельник Владимир Зеленский заявил, что переговоры в Лондоне по Украине с участием представителей киевского режима, а также США, Франции и Великобритании пройдут 23 апреля. Госсекретарь США Марко Рубио 18 апреля заявил, что надеется, что на следующей встрече с представителями Европы и Киева будут достигнуты "более определенные" ответы по урегулированию украинского конфликта. Он отмечал, что точная дата встречи еще не определена, добавив, что она состоится в начале следующей недели. Газета New York Post со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации США в субботу сообщила, что западные страны намерены на предстоящей неделе в Лондоне согласовать параметры предлагаемого ими соглашения по прекращению огня на Украине. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам этих референдумов и подписал договоры о принятии новых регионов в состав России. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Украину в этом вопросе. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с РФ демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Как подчеркнул президент РФ Владимир Путин, вопрос Крыма закрыт окончательно.

https://ria.ru/20250422/konstantinov-2012643785.html

https://ria.ru/20250419/krym-2012270663.html

https://ria.ru/20250411/krym-2010617735.html

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россия, украина, сша, владимир константинов, владимир путин, владимир зеленский, оон