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Константинов оценил возможное признание Крыма российским странами Запада - РИА Новости, 23.04.2025
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02:11 23.04.2025
https://ria.ru/20250423/krym-2012865302.html
Константинов оценил возможное признание Крыма российским странами Запада
Константинов оценил возможное признание Крыма российским странами Запада - РИА Новости, 23.04.2025
Константинов оценил возможное признание Крыма российским странами Запада
Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что признание западными странами российского статуса Крыма стало бы закономерным и здравомыслящим... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T02:11:00+03:00
2025-04-23T02:11:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что признание западными странами российского статуса Крыма стало бы закономерным и здравомыслящим решением. Ранее газета Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что США на встрече по урегулированию украинского конфликта, которая состоится в среду в Лондоне, предложат европейским странам и Украине признать Крым российским, союзники Киева при этом надеются в обмен получить гарантии безопасности для Украины. "Признание российского Крыма стало бы закономерным и здравомыслящим решением. Считаю, что это вполне возможно. Это положит начало большому процессу признания всех новых регионов. Когда и как — другой вопрос", - сказал Константинов РИА Новости. По его словам, территориальные уступки, прежде всего, - это результат договоренностей. "У нас есть свои требования, которые много раз озвучивались. Но всегда мир — это компромисс. К этому все идет. Мне кажется, что мы как никогда близки к той формуле мира, которая устроит Россию", - сказал Константинов. В понедельник Владимир Зеленский заявил, что переговоры в Лондоне по Украине с участием представителей киевского режима, а также США, Франции и Великобритании пройдут 23 апреля. Госсекретарь США Марко Рубио 18 апреля заявил, что надеется, что на следующей встрече с представителями Европы и Киева будут достигнуты "более определенные" ответы по урегулированию украинского конфликта. Он отмечал, что точная дата встречи еще не определена, добавив, что она состоится в начале следующей недели. Газета New York Post со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации США в субботу сообщила, что западные страны намерены на предстоящей неделе в Лондоне согласовать параметры предлагаемого ими соглашения по прекращению огня на Украине. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам этих референдумов и подписал договоры о принятии новых регионов в состав России. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Украину в этом вопросе. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с РФ демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Как подчеркнул президент РФ Владимир Путин, вопрос Крыма закрыт окончательно.
https://ria.ru/20250422/konstantinov-2012643785.html
https://ria.ru/20250419/krym-2012270663.html
https://ria.ru/20250411/krym-2010617735.html
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россия, украина, сша, владимир константинов, владимир путин, владимир зеленский, оон
Россия, Украина, США, Владимир Константинов, Владимир Путин, Владимир Зеленский, ООН
Константинов оценил возможное признание Крыма российским странами Запада

Константинов: возможное признание Крыма странами Запада является закономерным

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкВладимир Константинов
Владимир Константинов - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Владимир Константинов. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что признание западными странами российского статуса Крыма стало бы закономерным и здравомыслящим решением.
Ранее газета Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что США на встрече по урегулированию украинского конфликта, которая состоится в среду в Лондоне, предложат европейским странам и Украине признать Крым российским, союзники Киева при этом надеются в обмен получить гарантии безопасности для Украины.
Набережная в Алуште - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
Константинов заявил о тенденции к восстановлению турпотока в Крыму
Вчера, 05:51
"Признание российского Крыма стало бы закономерным и здравомыслящим решением. Считаю, что это вполне возможно. Это положит начало большому процессу признания всех новых регионов. Когда и как — другой вопрос", - сказал Константинов РИА Новости.
По его словам, территориальные уступки, прежде всего, - это результат договоренностей.
"У нас есть свои требования, которые много раз озвучивались. Но всегда мир — это компромисс. К этому все идет. Мне кажется, что мы как никогда близки к той формуле мира, которая устроит Россию", - сказал Константинов.
Железнодорожный вокзал в Симферополе - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
Крым готов к приему поездов из Херсонской области, заявил Константинов
19 апреля, 14:56
В понедельник Владимир Зеленский заявил, что переговоры в Лондоне по Украине с участием представителей киевского режима, а также США, Франции и Великобритании пройдут 23 апреля.
Госсекретарь США Марко Рубио 18 апреля заявил, что надеется, что на следующей встрече с представителями Европы и Киева будут достигнуты "более определенные" ответы по урегулированию украинского конфликта. Он отмечал, что точная дата встречи еще не определена, добавив, что она состоится в начале следующей недели. Газета New York Post со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации США в субботу сообщила, что западные страны намерены на предстоящей неделе в Лондоне согласовать параметры предлагаемого ими соглашения по прекращению огня на Украине.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам этих референдумов и подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Украину в этом вопросе. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с РФ демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Как подчеркнул президент РФ Владимир Путин, вопрос Крыма закрыт окончательно.
Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
Константинов рассказал, каким должен быть новый гимн Крыма
11 апреля, 06:53
 
РоссияУкраинаСШАВладимир КонстантиновВладимир ПутинВладимир ЗеленскийООН
 
 
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