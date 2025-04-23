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В Кремле прокомментировали слова Вэнса о выходе США из переговоров - РИА Новости, 23.04.2025
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12:47 23.04.2025
https://ria.ru/20250423/kreml-2012932687.html
В Кремле прокомментировали слова Вэнса о выходе США из переговоров
В Кремле прокомментировали слова Вэнса о выходе США из переговоров - РИА Новости, 23.04.2025
В Кремле прокомментировали слова Вэнса о выходе США из переговоров
Москва не расценивает слова вице-президента США Джея Ди Вэнса о возможном выходе США из переговорного процесса по Украине как ультиматум со стороны Вашингтона,... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T12:47:00+03:00
2025-04-23T12:47:00+03:00
в мире
сша
вашингтон (штат)
украина
дмитрий песков
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Москва не расценивает слова вице-президента США Джея Ди Вэнса о возможном выходе США из переговорного процесса по Украине как ультиматум со стороны Вашингтона, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее агентство Блумберг передавало, что Вэнс заявил, что если Россия и Украина не согласятся с инициативами по прекращению конфликта, предлагаемыми Вашингтоном, то США выйдут из переговорного процесса. "Нет, США продолжают свои посреднические усилия, и, безусловно, мы приветствуем эти посреднические усилия. Также мы продолжаем наши контакты, я еще раз повторяю", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, оценивают ли в Кремле заявление Вэнса как ультиматум со стороны Вашингтона.
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вашингтон (штат)
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в мире, сша, вашингтон (штат), украина, дмитрий песков
В мире, США, Вашингтон (штат), Украина, Дмитрий Песков
В Кремле прокомментировали слова Вэнса о выходе США из переговоров

Песков: Россия не расценивает слова Вэнса о выходе из переговоров как ультиматум

© AP Photo / Manish SwarupВице-президент США Джей Ди Вэнс
Вице-президент США Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© AP Photo / Manish Swarup
Вице-президент США Джей Ди Вэнс. Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Москва не расценивает слова вице-президента США Джея Ди Вэнса о возможном выходе США из переговорного процесса по Украине как ультиматум со стороны Вашингтона, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее агентство Блумберг передавало, что Вэнс заявил, что если Россия и Украина не согласятся с инициативами по прекращению конфликта, предлагаемыми Вашингтоном, то США выйдут из переговорного процесса.
"Нет, США продолжают свои посреднические усилия, и, безусловно, мы приветствуем эти посреднические усилия. Также мы продолжаем наши контакты, я еще раз повторяю", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, оценивают ли в Кремле заявление Вэнса как ультиматум со стороны Вашингтона.
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В миреСШАВашингтон (штат)УкраинаДмитрий Песков
 
 
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