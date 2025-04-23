https://ria.ru/20250423/kreml-2012932687.html

В Кремле прокомментировали слова Вэнса о выходе США из переговоров

В Кремле прокомментировали слова Вэнса о выходе США из переговоров - РИА Новости, 23.04.2025

В Кремле прокомментировали слова Вэнса о выходе США из переговоров

Москва не расценивает слова вице-президента США Джея Ди Вэнса о возможном выходе США из переговорного процесса по Украине как ультиматум со стороны Вашингтона,... РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T12:47:00+03:00

2025-04-23T12:47:00+03:00

2025-04-23T12:47:00+03:00

в мире

сша

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украина

дмитрий песков

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Москва не расценивает слова вице-президента США Джея Ди Вэнса о возможном выходе США из переговорного процесса по Украине как ультиматум со стороны Вашингтона, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее агентство Блумберг передавало, что Вэнс заявил, что если Россия и Украина не согласятся с инициативами по прекращению конфликта, предлагаемыми Вашингтоном, то США выйдут из переговорного процесса. "Нет, США продолжают свои посреднические усилия, и, безусловно, мы приветствуем эти посреднические усилия. Также мы продолжаем наши контакты, я еще раз повторяю", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, оценивают ли в Кремле заявление Вэнса как ультиматум со стороны Вашингтона.

https://ria.ru/20250214/ssha-1999317241.html

сша

вашингтон (штат)

украина

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Варвара Скокшина

в мире, сша, вашингтон (штат), украина, дмитрий песков