В кремах, продающихся на Wildberries, обнаружили бензол
Роспотребнадзор обнаружил бензол в кремах La Roche-Posay
Шеврон на форме сотрудника Роспотребнадзора. Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Роспотребнадзор обнаружил в составе кремов Effaclar Duo+M фирмы La Roche-Posay, продающихся на Wildberries, ядовитый канцероген бензол, способный вызывать рак, следует из ответа ведомства на обращение председателя комитета Госдумы по охране здоровья Сергея Леонова, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
В марте Леонов направил обращение главе Роспотребнадзора Анне Поповой с просьбой принять меры по защите граждан РФ в связи с информацией об обнаружении ядовитого канцерогена бензола, вызывающего рак, в косметике фирмы La Roche-Posay. По его словам, крем Effaclar Duo данной фирмы до сих пор продается в российских аптеках, косметических магазинах и на маркетплейсах.
"Образец, закупленный через сайт агрегатора "Вайлдберриз", с маркировкой на потребительской упаковке на иностранном языке – LA ROCHE-POSAY EFFACLAR DUO+M SOIN TRIPLE CORRECTION ANTI-IMPERFECTIONS, объем 40 мл., не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности парфюмерно-косметической продукции" и содержит в составе бензол", - сказано в ответе Поповой.
В документе также отмечается, что согласно экспертному заключению ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в г. Москве" крем, закупленный через сайт "ЕАптека", соответствует требованиям законодательства и не содержит в составе бензол.
В Роспотребнадзоре также сообщили, что направили письмо в Wildberries о принятии мер по недопущению к реализации вышеуказанной продукции.
Также в документе подчеркивается, что ведомство провело мониторинг различных маркетплейсов в сети "Интернет", в ходе которого установлена реализация аналогичной парфюмерно-косметической продукции. Сообщается, что Роспотребнадзор направил в адрес столичной прокуратуры информацию о рассмотрении вопроса о выдаче требования на проведение контрольных мероприятий.
"Благодарю руководителя Роспотребнадзора Анну Юрьевну Попову за внимательное отношение к безопасности и здоровью граждан, а также за проведенную проверку и полученные результаты. Они оказались чрезвычайно важны и иной раз доказали, что никогда не будет лишним провести проверку, чем рассчитывать на добросовестность продавцов и безукоризненное соблюдение ими регламента. Реальность показала обратное", - заявил РИА Новости Леонов.