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Жительницу Омска заставили выселить кошек из квартиры - РИА Новости, 23.04.2025
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17:21 23.04.2025 (обновлено: 17:31 23.04.2025)
https://ria.ru/20250423/koshki-2013010043.html
Жительницу Омска заставили выселить кошек из квартиры
Жительницу Омска заставили выселить кошек из квартиры - РИА Новости, 23.04.2025
Жительницу Омска заставили выселить кошек из квартиры
Жительницу Омска заставили выселить из квартиры десять кошек, после жалоб соседей на неприятный запах, сообщили в пресс-службе ГУФССП России по региону. РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T17:21:00+03:00
2025-04-23T17:31:00+03:00
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ОМСК, 23 апр — РИА Новости. Жительницу Омска заставили выселить из квартиры десять кошек, после жалоб соседей на неприятный запах, сообщили в пресс-службе ГУФССП России по региону. Жильцы многоквартирного дома на улице Лукашевича в Омске обратились в суд из-за квартира на восьмом этаже, которая находится в антисанитарном состоянии.По их словам, в ней находилось около десяти кошек. От квартиры исходил неприятный запах, создававший дискомфорт для людей, проживающих в подъезде. Владелица помещения на замечания не реагировала. Суд постановил женщине устранить источник неприятного запаха и привести квартиру в надлежащее состояние. Хозяйка решение проигнорировала. &quot;Осознавая в дальнейшем последствия неисполнения решения суда, дочь женщины, приехала из другого региона в Омск и помогла своей матери произвести ремонт квартиры и пристроить животных, вследствие чего источник неприятного запаха был устранен&quot;, — добавили в пресс-службе.Приставы проверили квартиру и подтвердили устранение нарушений. О дальнейшей судьбе выселенных кошек ничего не известно.
https://ria.ru/20250306/vladimir-2003364239.html
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происшествия, омск, россия, омская область, ураган в сибири
Происшествия, Омск, Россия, Омская область, Ураган в Сибири
Жительницу Омска заставили выселить кошек из квартиры

Жительницу Омска заставили выселить из квартиры десять кошек после жалоб соседей

© Fotolia / koldunovaКот в кресле у батареи
Кот в кресле у батареи - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© Fotolia / koldunova
Кот в кресле у батареи. Архивное фото
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ОМСК, 23 апр — РИА Новости. Жительницу Омска заставили выселить из квартиры десять кошек, после жалоб соседей на неприятный запах, сообщили в пресс-службе ГУФССП России по региону.
Жильцы многоквартирного дома на улице Лукашевича в Омске обратились в суд из-за квартира на восьмом этаже, которая находится в антисанитарном состоянии.
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По их словам, в ней находилось около десяти кошек. От квартиры исходил неприятный запах, создававший дискомфорт для людей, проживающих в подъезде. Владелица помещения на замечания не реагировала.
Суд постановил женщине устранить источник неприятного запаха и привести квартиру в надлежащее состояние. Хозяйка решение проигнорировала.
«

"Осознавая в дальнейшем последствия неисполнения решения суда, дочь женщины, приехала из другого региона в Омск и помогла своей матери произвести ремонт квартиры и пристроить животных, вследствие чего источник неприятного запаха был устранен", — добавили в пресс-службе.

Приставы проверили квартиру и подтвердили устранение нарушений. О дальнейшей судьбе выселенных кошек ничего не известно.
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