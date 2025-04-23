https://ria.ru/20250423/koshki-2013010043.html
Жительницу Омска заставили выселить кошек из квартиры
Жительницу Омска заставили выселить кошек из квартиры - РИА Новости, 23.04.2025
Жительницу Омска заставили выселить кошек из квартиры
Жительницу Омска заставили выселить из квартиры десять кошек, после жалоб соседей на неприятный запах, сообщили в пресс-службе ГУФССП России по региону. РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T17:21:00+03:00
2025-04-23T17:21:00+03:00
2025-04-23T17:31:00+03:00
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ОМСК, 23 апр — РИА Новости. Жительницу Омска заставили выселить из квартиры десять кошек, после жалоб соседей на неприятный запах, сообщили в пресс-службе ГУФССП России по региону. Жильцы многоквартирного дома на улице Лукашевича в Омске обратились в суд из-за квартира на восьмом этаже, которая находится в антисанитарном состоянии.По их словам, в ней находилось около десяти кошек. От квартиры исходил неприятный запах, создававший дискомфорт для людей, проживающих в подъезде. Владелица помещения на замечания не реагировала. Суд постановил женщине устранить источник неприятного запаха и привести квартиру в надлежащее состояние. Хозяйка решение проигнорировала. "Осознавая в дальнейшем последствия неисполнения решения суда, дочь женщины, приехала из другого региона в Омск и помогла своей матери произвести ремонт квартиры и пристроить животных, вследствие чего источник неприятного запаха был устранен", — добавили в пресс-службе.Приставы проверили квартиру и подтвердили устранение нарушений. О дальнейшей судьбе выселенных кошек ничего не известно.
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https://ria.ru/20241020/koshki-1978984374.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, омск, россия, омская область, ураган в сибири
Происшествия, Омск, Россия, Омская область, Ураган в Сибири
Жительницу Омска заставили выселить кошек из квартиры
Жительницу Омска заставили выселить из квартиры десять кошек после жалоб соседей