https://ria.ru/20250423/konvoj-2012964682.html
Большой гуманитарный конвой отправлен бойцам спецоперации
Большой гуманитарный конвой отправлен бойцам спецоперации - РИА Новости, 23.04.2025
Большой гуманитарный конвой отправлен бойцам спецоперации
Большой гуманитарный конвой отправлен накануне Дня великой Победы бойцам специальной военной операции, сообщил глава Кировской области Александр Соколов. РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T14:45:00+03:00
2025-04-23T14:45:00+03:00
2025-04-23T14:45:00+03:00
надежные люди
кировская область
александр соколов
гуманитарная помощь
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 апр — РИА Новости. Большой гуманитарный конвой отправлен накануне Дня великой Победы бойцам специальной военной операции, сообщил глава Кировской области Александр Соколов. "Сегодня утром на передовую отправили 14 автомобилей. Крайне нужную технику для транспортировки боеприпасов и стабильного снабжения наших бойцов помог собрать Союз десантников Кировской области и фонд "За Вятку". А наши благотворительные организации, органы власти и промышленники, поддерживающие защитников, объединились и загрузили машины всем необходимым: от медицины и гигиенических принадлежностей до переносных зарядных станций и газовых баллонов", - написал Соколов в своем Telegram-канале в среду. Он пожелал тем, кто доставляет большой груз, хорошей и спокойной дороги. "Особые слова благодарности детям, которые написали письма в поддержку нашей армии и наших бойцов. Ребята, которые приходят с фронта, говорят, что это самая ценная весточка. Вместе с этим письмом на груди ребята идут в бой, понимая, кого они защищают", - отметил губернатор Кировской области.
https://ria.ru/20250423/svo-2012922897.html
кировская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кировская область, александр соколов, гуманитарная помощь
Надежные люди, Кировская область, Александр Соколов, Гуманитарная помощь
Большой гуманитарный конвой отправлен бойцам спецоперации
Кировский губернатор Соколов: большой гуманитарный конвой отправлен бойцам СВО
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 апр — РИА Новости. Большой гуманитарный конвой отправлен накануне Дня великой Победы бойцам специальной военной операции, сообщил глава Кировской области Александр Соколов.
"Сегодня утром на передовую отправили 14 автомобилей. Крайне нужную технику для транспортировки боеприпасов и стабильного снабжения наших бойцов помог собрать Союз десантников Кировской области
и фонд "За Вятку". А наши благотворительные организации, органы власти и промышленники, поддерживающие защитников, объединились и загрузили машины всем необходимым: от медицины и гигиенических принадлежностей до переносных зарядных станций и газовых баллонов", - написал Соколов
в своем Telegram-канале в среду.
Он пожелал тем, кто доставляет большой груз, хорошей и спокойной дороги.
"Особые слова благодарности детям, которые написали письма в поддержку нашей армии и наших бойцов. Ребята, которые приходят с фронта, говорят, что это самая ценная весточка. Вместе с этим письмом на груди ребята идут в бой, понимая, кого они защищают", - отметил губернатор Кировской области.