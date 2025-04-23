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Президент Колумбии заявил, что власти США аннулировали его визу - РИА Новости, 23.04.2025
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02:58 23.04.2025
https://ria.ru/20250423/kolumbiya-2012866558.html
Президент Колумбии заявил, что власти США аннулировали его визу
Президент Колумбии заявил, что власти США аннулировали его визу - РИА Новости, 23.04.2025
Президент Колумбии заявил, что власти США аннулировали его визу
Президент Колумбии Густаво Петро заявил в ходе правительственного мероприятия, что не может посетить США, поскольку у него отозвали визу. РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T02:58:00+03:00
2025-04-23T02:58:00+03:00
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МЕХИКО, 23 апр - РИА Новости. Президент Колумбии Густаво Петро заявил в ходе правительственного мероприятия, что не может посетить США, поскольку у него отозвали визу. "Я сейчас не могу поехать (в США - ред.), потому что, по-моему, меня лишили визы. В ней не было необходимости, ну да ладно. Я уже видел Дональда Дака несколько раз", - сказал Петро в ходе мероприятия, которое транслировала в социальных сетях его администрация. Случаи аннулирования Соединенными Штатами визы колумбийского президента крайне редки, в недавней истории Колумбии такое случалось только с президентом Эрнесто Сампером. Политика уличили в использовании средств наркокартеля Кали для предвыборной кампании, после чего ему запретили въезд в США. Местные СМИ со ссылкой на источники в МИД Колумбии уточнили, что виза президента не была аннулирована, а имело место "недопонимание относительно санкций, объявленных (президентом США - ред.) Дональдом Трампом в конце января на фоне напряженности из-за возвращения самолета с депортированными колумбийцами". В январе Бразилия и Колумбия резко раскритиковали США за недостойное отношение к мигрантам, которых депортировали закованными в наручники. Петро тогда даже запретил самолетам США, перевозившим мигрантов, садиться на территории Колумбии. Это решение привело к конфликту между Боготой и Вашингтоном, который вылился в угрозу санкций с обеих сторон, запрет на въезд в США колумбийских чиновников и усиленные проверки всех колумбийцев на границе. Конфликт был урегулирован за несколько часов. Петро выделил для мигрантов свой президентский борт.
https://ria.ru/20250403/kolumbiya-2009012269.html
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в мире, сша, колумбия, бразилия, густаво петро, дональд трамп
В мире, США, Колумбия, Бразилия, Густаво Петро, Дональд Трамп
Президент Колумбии заявил, что власти США аннулировали его визу

Президент Колумбии Петро заявил, что власти США аннулировали его визу

© AP Photo / Ivan ValenciaПрезидент Колумбии Густаво Петро
Президент Колумбии Густаво Петро - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© AP Photo / Ivan Valencia
Президент Колумбии Густаво Петро. Архивное фото
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МЕХИКО, 23 апр - РИА Новости. Президент Колумбии Густаво Петро заявил в ходе правительственного мероприятия, что не может посетить США, поскольку у него отозвали визу.
"Я сейчас не могу поехать (в США - ред.), потому что, по-моему, меня лишили визы. В ней не было необходимости, ну да ладно. Я уже видел Дональда Дака несколько раз", - сказал Петро в ходе мероприятия, которое транслировала в социальных сетях его администрация.
Президент Колумбии Густаво Петро - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
Президент Колумбии назвал введение пошлин Трампом смертью неолиберализма
3 апреля, 03:09
Случаи аннулирования Соединенными Штатами визы колумбийского президента крайне редки, в недавней истории Колумбии такое случалось только с президентом Эрнесто Сампером. Политика уличили в использовании средств наркокартеля Кали для предвыборной кампании, после чего ему запретили въезд в США.
Местные СМИ со ссылкой на источники в МИД Колумбии уточнили, что виза президента не была аннулирована, а имело место "недопонимание относительно санкций, объявленных (президентом США - ред.) Дональдом Трампом в конце января на фоне напряженности из-за возвращения самолета с депортированными колумбийцами".
В январе Бразилия и Колумбия резко раскритиковали США за недостойное отношение к мигрантам, которых депортировали закованными в наручники. Петро тогда даже запретил самолетам США, перевозившим мигрантов, садиться на территории Колумбии. Это решение привело к конфликту между Боготой и Вашингтоном, который вылился в угрозу санкций с обеих сторон, запрет на въезд в США колумбийских чиновников и усиленные проверки всех колумбийцев на границе. Конфликт был урегулирован за несколько часов. Петро выделил для мигрантов свой президентский борт.
Флаг Колумбии - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
Колумбия предложила взять на себя депортацию соотечественников из США
1 февраля, 02:30
 
В миреСШАКолумбияБразилияГуставо ПетроДональд Трамп
 
 
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