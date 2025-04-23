https://ria.ru/20250423/kolumbiya-2012866558.html

Президент Колумбии заявил, что власти США аннулировали его визу

Президент Колумбии заявил, что власти США аннулировали его визу - РИА Новости, 23.04.2025

Президент Колумбии заявил, что власти США аннулировали его визу

Президент Колумбии Густаво Петро заявил в ходе правительственного мероприятия, что не может посетить США, поскольку у него отозвали визу. РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T02:58:00+03:00

2025-04-23T02:58:00+03:00

2025-04-23T02:58:00+03:00

в мире

сша

колумбия

бразилия

густаво петро

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0d/1972462234_0:52:3072:1780_1920x0_80_0_0_23a429319893250d9c7a3bedc090f44b.jpg

МЕХИКО, 23 апр - РИА Новости. Президент Колумбии Густаво Петро заявил в ходе правительственного мероприятия, что не может посетить США, поскольку у него отозвали визу. "Я сейчас не могу поехать (в США - ред.), потому что, по-моему, меня лишили визы. В ней не было необходимости, ну да ладно. Я уже видел Дональда Дака несколько раз", - сказал Петро в ходе мероприятия, которое транслировала в социальных сетях его администрация. Случаи аннулирования Соединенными Штатами визы колумбийского президента крайне редки, в недавней истории Колумбии такое случалось только с президентом Эрнесто Сампером. Политика уличили в использовании средств наркокартеля Кали для предвыборной кампании, после чего ему запретили въезд в США. Местные СМИ со ссылкой на источники в МИД Колумбии уточнили, что виза президента не была аннулирована, а имело место "недопонимание относительно санкций, объявленных (президентом США - ред.) Дональдом Трампом в конце января на фоне напряженности из-за возвращения самолета с депортированными колумбийцами". В январе Бразилия и Колумбия резко раскритиковали США за недостойное отношение к мигрантам, которых депортировали закованными в наручники. Петро тогда даже запретил самолетам США, перевозившим мигрантов, садиться на территории Колумбии. Это решение привело к конфликту между Боготой и Вашингтоном, который вылился в угрозу санкций с обеих сторон, запрет на въезд в США колумбийских чиновников и усиленные проверки всех колумбийцев на границе. Конфликт был урегулирован за несколько часов. Петро выделил для мигрантов свой президентский борт.

https://ria.ru/20250403/kolumbiya-2009012269.html

https://ria.ru/20250201/kolumbiya-1996742455.html

сша

колумбия

бразилия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, колумбия, бразилия, густаво петро, дональд трамп