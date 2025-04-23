https://ria.ru/20250423/kolumbiya-2012866558.html
Президент Колумбии заявил, что власти США аннулировали его визу
Президент Колумбии заявил, что власти США аннулировали его визу - РИА Новости, 23.04.2025
Президент Колумбии заявил, что власти США аннулировали его визу
Президент Колумбии Густаво Петро заявил в ходе правительственного мероприятия, что не может посетить США, поскольку у него отозвали визу. РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T02:58:00+03:00
2025-04-23T02:58:00+03:00
2025-04-23T02:58:00+03:00
в мире
сша
колумбия
бразилия
густаво петро
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0d/1972462234_0:52:3072:1780_1920x0_80_0_0_23a429319893250d9c7a3bedc090f44b.jpg
МЕХИКО, 23 апр - РИА Новости. Президент Колумбии Густаво Петро заявил в ходе правительственного мероприятия, что не может посетить США, поскольку у него отозвали визу. "Я сейчас не могу поехать (в США - ред.), потому что, по-моему, меня лишили визы. В ней не было необходимости, ну да ладно. Я уже видел Дональда Дака несколько раз", - сказал Петро в ходе мероприятия, которое транслировала в социальных сетях его администрация. Случаи аннулирования Соединенными Штатами визы колумбийского президента крайне редки, в недавней истории Колумбии такое случалось только с президентом Эрнесто Сампером. Политика уличили в использовании средств наркокартеля Кали для предвыборной кампании, после чего ему запретили въезд в США. Местные СМИ со ссылкой на источники в МИД Колумбии уточнили, что виза президента не была аннулирована, а имело место "недопонимание относительно санкций, объявленных (президентом США - ред.) Дональдом Трампом в конце января на фоне напряженности из-за возвращения самолета с депортированными колумбийцами". В январе Бразилия и Колумбия резко раскритиковали США за недостойное отношение к мигрантам, которых депортировали закованными в наручники. Петро тогда даже запретил самолетам США, перевозившим мигрантов, садиться на территории Колумбии. Это решение привело к конфликту между Боготой и Вашингтоном, который вылился в угрозу санкций с обеих сторон, запрет на въезд в США колумбийских чиновников и усиленные проверки всех колумбийцев на границе. Конфликт был урегулирован за несколько часов. Петро выделил для мигрантов свой президентский борт.
https://ria.ru/20250403/kolumbiya-2009012269.html
https://ria.ru/20250201/kolumbiya-1996742455.html
сша
колумбия
бразилия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0d/1972462234_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_61efb82c38072deee7291464ec6c34b5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, колумбия, бразилия, густаво петро, дональд трамп
В мире, США, Колумбия, Бразилия, Густаво Петро, Дональд Трамп
Президент Колумбии заявил, что власти США аннулировали его визу
Президент Колумбии Петро заявил, что власти США аннулировали его визу