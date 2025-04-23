https://ria.ru/20250423/kobzon-2012715408.html

Иосиф Кобзон. Певец из Донбасса, ставший "голосом" Советского Союза

Иосиф Кобзон. Певец из Донбасса, ставший "голосом" Советского Союза - РИА Новости, 23.04.2025

Иосиф Кобзон. Певец из Донбасса, ставший "голосом" Советского Союза

Всесоюзная слава пришла к Иосифу Давидовичу, когда ему не было и 30 лет. Сдержанная манера исполнения и сильный бархатный баритон Кобзона подкупали зрителей. Он всегда пел вживую, а последний сольный концерт провел в 75 лет. Как "отцу советской эстрады" удавалось наизусть помнить больше 3000 песен, и почему Кобзона называли "бешеным бизоном".

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Иосиф Кобзон. Певец из Донбасса, ставший "голосом" Советского Союза Всесоюзная слава пришла к Иосифу Давидовичу, когда ему не было и 30 лет. Сдержанная манера исполнения и сильный бархатный баритон Кобзона подкупали зрителей. Он всегда пел вживую, а последний сольный концерт провел в 75 лет. Как «отцу советской эстрады» удавалось наизусть помнить больше 3000 песен, и почему Кобзона называли "бешеным бизоном". audio/mpeg

Иосиф Кобзон. Певец из Донбасса, ставший "голосом" Советского Союза Всесоюзная слава пришла к Иосифу Давидовичу, когда ему не было и 30 лет. Сдержанная манера исполнения и сильный бархатный баритон Кобзона подкупали зрителей. Он всегда пел вживую, а последний сольный концерт провел в 75 лет. Как «отцу советской эстрады» удавалось наизусть помнить больше 3000 песен, и почему Кобзона называли "бешеным бизоном". audio/mpeg

Почему Иосиф Кобзон оставил учебу в Гнесинском институте. Кем работал Иосиф Давидович в Цирке на Цветном бульваре. В каком образе певец исполнял песню "Куба —любовь моя". Когда Кобзон впервые был приглашен в передачу "Голубой огонек". Как отзывалось жюри о голосе Иосифа Давидовича на международном конкурсе вокалистов "Золотой Орфей". Сколько длился юбилей концерт к 60-летию Кобзона "Я песне все отдал сполна" в Центральном концертном зале гостиницы "Россия". Как отзывались об Иосифе Давидовиче, как о преподавателе, его ученицы — певицы Валентина Легкоступова, Ирина Отиева, Марина Хлебникова, Алла Перфилова, известная под псевдонимом Валерия. С какими еще выдающимися деятелями культуры сотрудничал Кобзон, кроме Александры Пахмутовой, Исааком Дунаевским, Булатом Окуджавой, Владимиром Высоцким, Михаил Матусовским. Редакция выражает благодарность за помощь в подготовке эпизода ректору института театрального искусства имени Народного артиста СССР И.Д. Кобзона, профессору Дмитрию Томилину.Проект создан при поддержке Русского Географического Общества, и реализуется в партнерстве с АНО "Центр содействия реализации гуманитарных и образовательных программ"._____Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:Яндекс.МузыкаApple PodcastsCastboxВК МузыкаСкачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста._____Звукорежиссер: Олег ГрабовскийРедактор: Анастасия КудрявцеваГолоса эпизода: Артем Буфтяк, Артем Коротков, Анастасия Кудрявцева

донецк

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