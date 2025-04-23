https://ria.ru/20250423/kobzon-2012715408.html
Иосиф Кобзон. Певец из Донбасса, ставший "голосом" Советского Союза
Иосиф Кобзон. Певец из Донбасса, ставший "голосом" Советского Союза - РИА Новости, 23.04.2025
Иосиф Кобзон. Певец из Донбасса, ставший "голосом" Советского Союза
Всесоюзная слава пришла к Иосифу Давидовичу, когда ему не было и 30 лет. Сдержанная манера исполнения и сильный бархатный баритон Кобзона подкупали зрителей. Он всегда пел вживую, а последний сольный концерт провел в 75 лет. Как "отцу советской эстрады" удавалось наизусть помнить больше 3000 песен, и почему Кобзона называли "бешеным бизоном".
2025-04-23T12:00:00+03:00
2025-04-23T12:00:00+03:00
2025-04-23T13:23:00+03:00
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Иосиф Кобзон. Певец из Донбасса, ставший "голосом" Советского Союза
Всесоюзная слава пришла к Иосифу Давидовичу, когда ему не было и 30 лет. Сдержанная манера исполнения и сильный бархатный баритон Кобзона подкупали зрителей. Он всегда пел вживую, а последний сольный концерт провел в 75 лет. Как «отцу советской эстрады» удавалось наизусть помнить больше 3000 песен, и почему Кобзона называли "бешеным бизоном".
audio/mpeg
Иосиф Кобзон. Певец из Донбасса, ставший "голосом" Советского Союза
Всесоюзная слава пришла к Иосифу Давидовичу, когда ему не было и 30 лет. Сдержанная манера исполнения и сильный бархатный баритон Кобзона подкупали зрителей. Он всегда пел вживую, а последний сольный концерт провел в 75 лет. Как «отцу советской эстрады» удавалось наизусть помнить больше 3000 песен, и почему Кобзона называли "бешеным бизоном".
audio/mpeg
Почему Иосиф Кобзон оставил учебу в Гнесинском институте. Кем работал Иосиф Давидович в Цирке на Цветном бульваре. В каком образе певец исполнял песню "Куба —любовь моя". Когда Кобзон впервые был приглашен в передачу "Голубой огонек". Как отзывалось жюри о голосе Иосифа Давидовича на международном конкурсе вокалистов "Золотой Орфей". Сколько длился юбилей концерт к 60-летию Кобзона "Я песне все отдал сполна" в Центральном концертном зале гостиницы "Россия". Как отзывались об Иосифе Давидовиче, как о преподавателе, его ученицы — певицы Валентина Легкоступова, Ирина Отиева, Марина Хлебникова, Алла Перфилова, известная под псевдонимом Валерия. С какими еще выдающимися деятелями культуры сотрудничал Кобзон, кроме Александры Пахмутовой, Исааком Дунаевским, Булатом Окуджавой, Владимиром Высоцким, Михаил Матусовским. Редакция выражает благодарность за помощь в подготовке эпизода ректору института театрального искусства имени Народного артиста СССР И.Д. Кобзона, профессору Дмитрию Томилину.Проект создан при поддержке Русского Географического Общества, и реализуется в партнерстве с АНО "Центр содействия реализации гуманитарных и образовательных программ"._____Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:Яндекс.МузыкаApple PodcastsCastboxВК МузыкаСкачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста._____Звукорежиссер: Олег ГрабовскийРедактор: Анастасия КудрявцеваГолоса эпизода: Артем Буфтяк, Артем Коротков, Анастасия Кудрявцева
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иосиф кобзон, донецк, песни, творчество, русское географическое общество, подкаст, ссср, эстрада, парад победы, аудио
Гении Донбасса, Иосиф Кобзон, Донецк, песни, творчество, Русское географическое общество, Подкаст, СССР, эстрада, Парад Победы
Иосиф Кобзон. Певец из Донбасса, ставший "голосом" Советского Союза
Всесоюзная слава пришла к Иосифу Давидовичу, когда ему не было и 30 лет. Сдержанная манера исполнения и сильный бархатный баритон Кобзона подкупали зрителей. Он всегда пел вживую, а последний сольный концерт провел в 75 лет. Как "отцу советской эстрады" удавалось наизусть помнить больше 3000 песен, и почему Кобзона называли "бешеным бизоном".