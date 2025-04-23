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Как сложилась судьба прототипа Лолиты из романа Набокова

Как сложилась судьба прототипа Лолиты из романа Набокова - РИА Новости, 23.04.2025

Как сложилась судьба прототипа Лолиты из романа Набокова

В 1955 году в парижском издательстве "Олимпия Пресс" публикуется один из самых скандальных романов XX века "Лолита" Владимира Набокова. Книга пережила несколько РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T18:58:00+03:00

2025-04-23T18:58:00+03:00

2025-04-23T18:58:00+03:00

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. В 1955 году в парижском издательстве "Олимпия Пресс" публикуется один из самых скандальных романов XX века "Лолита" Владимира Набокова. Книга пережила несколько экранизаций. В те времена история о взрослом мужчине, испытывающем страсть к девочке-подростку вызвала мощный информационный взрыв. И сегодня, уже будучи признанной классикой литературы XX века, книга встречается в штыки блюстителями нравственности. Любопытно, что написать роман, который зрел у Набокова много лет, его подтолкнула реальная история школьницы Флоренс Салли Хорнер. Вот только реальность была намного отвратительней, чем вымысел автора.Агент ФБР и блокнот за 5 центовФлоренс Салли Хорнер родилась в апреле 1937 года в городе Камден, штат Нью-Джерси. Ее отец злоупотреблял алкоголем и в конце концов совершил самоубийство.Мать выбивалась из сил, чтобы прокормить детей, и большую часть времени Салли в родном городе была предоставлена сама себе.Несмотря на все трудности, девочка хорошо училась. В ее классе подруги создали нечто вроде "закрытого клуба", куда можно было попасть, лишь пройдя испытание. Салли очень хотелось стать членом "клуба". Одноклассницы дали ей задание: украсть из магазина тетрадку стоимостью в пять центов.Девочка согласилась, но на выходе из магазина ребенка схватил за руку немолодой мужчина, представившийся агентом ФБР.Ему удалось так запугать зареванную школьницу, что девочка согласилась на его условия: теперь она должна была тоже стать "агентом" и рассказывать незнакомцу о всех происшествиях и своем поведении, иначе она попадет в тюрьму или колонию для малолетних преступников.Педофил-рецидивистНа самом деле под маской "агента" скрывался 50-летний автомеханик Фрэнк Ласалль. Его уже несколько раз судили за соблазнения и изнасилования несовершеннолетних, поэтому опыт общения с маленькими девочками у него имелся.За несколько месяцев он так затуманил юной Салли голову, что та сама рассказала матери тщательно подготовленную историю о том, что ее вместе с подругами везет на отдых отец одноклассницы, и села с педофилом в автобус.Они действительно уехали в Атлантик-Сити, где Ласалль остановился в частном пансионе и представлял Салли в качестве своей дочери.Салли звонила матери, рассказывая о своем "отдыхе", однако со временем звонки становились все реже, а объяснения девочки все более путанными. Только через месяц испуганная мать обратилась в полицию, но к тому времени следы девочки и ее похитителя затерялись.Два года в компании с педофиломПочти два года Ласалль и Салли путешествовали по стране на автомобиле. Поселяясь в новом городе, похититель выдавал себя за отца девочки и обычно не вызывал подозрений.На второй год этого безумного путешествия Ласалль определил свою "дочь" в школу в Далласе, штат Техас. Вот тут Салли и набралась мужества и рассказала о происходящем друзьям, а затем позвонила домой.Арестовали педофила 22 марта 1950 года в штате Калифорния, он до последнего старался уверить полицейских, что является отцом девочки, и сдался лишь тогда, когда из Кэмдена пришли документы, подтверждающие, что настоящий отец Салли Хорнер мертв уже несколько лет.Мужчину судили и отправили за решетку на 35 лет, из тюрьмы он так и не вышел.Букет от преступника на похоронахДома Салли Хорнер оказалась накануне своего 13-летия. Прокурор посоветовал семье Хорнер сменить место жительства и даже имена, ссылаясь на то, что Салли будет трудно адаптироваться к нормальной жизни после происшедшего кошмара. Однако Элла Хорнер отказалась.И Салли действительно пришлось непросто, не все ее сверстники относились к ней с участием. Были и такие, кто просто смеялись, другие и вовсе считали, что она сама спровоцировала к себе внимание сексуально озабоченного старика.В 15 лет Салли подделала удостоверение личности, выдавая себя за 21-летнюю, и начала встречаться с 20-летним Эдвардом Бейкером, которому заявила, что ей 17 лет, что его вполне устроило - девушка выглядела старше своих лет.В августе 1952 года молодые люди попали в аварию, в которой Салли погибла.На похоронах Салли среди цветов от родственников и друзей оказался и странный букет, оплаченный заключенным одной из тюрем Нью-Джерси. Это был Фрэнк Ласалль.

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нью-джерси, атлантик-сити, даллас, владимир набоков, фбр, сша