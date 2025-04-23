Рейтинг@Mail.ru
Как сложилась судьба прототипа Лолиты из романа Набокова - РИА Новости, 23.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:58 23.04.2025
https://ria.ru/20250423/kniga-2012990861.html
Как сложилась судьба прототипа Лолиты из романа Набокова
Как сложилась судьба прототипа Лолиты из романа Набокова - РИА Новости, 23.04.2025
Как сложилась судьба прототипа Лолиты из романа Набокова
В 1955 году в парижском издательстве "Олимпия Пресс" публикуется один из самых скандальных романов XX века "Лолита" Владимира Набокова. Книга пережила несколько РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T18:58:00+03:00
2025-04-23T18:58:00+03:00
нью-джерси
атлантик-сити
даллас
владимир набоков
фбр
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/17/2013001779_0:65:600:403_1920x0_80_0_0_b2357240b1d099df12297f11c95e384b.jpg
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. В 1955 году в парижском издательстве "Олимпия Пресс" публикуется один из самых скандальных романов XX века "Лолита" Владимира Набокова. Книга пережила несколько экранизаций. В те времена история о взрослом мужчине, испытывающем страсть к девочке-подростку вызвала мощный информационный взрыв. И сегодня, уже будучи признанной классикой литературы XX века, книга встречается в штыки блюстителями нравственности. Любопытно, что написать роман, который зрел у Набокова много лет, его подтолкнула реальная история школьницы Флоренс Салли Хорнер. Вот только реальность была намного отвратительней, чем вымысел автора.Агент ФБР и блокнот за 5 центовФлоренс Салли Хорнер родилась в апреле 1937 года в городе Камден, штат Нью-Джерси. Ее отец злоупотреблял алкоголем и в конце концов совершил самоубийство.Мать выбивалась из сил, чтобы прокормить детей, и большую часть времени Салли в родном городе была предоставлена сама себе.Несмотря на все трудности, девочка хорошо училась. В ее классе подруги создали нечто вроде "закрытого клуба", куда можно было попасть, лишь пройдя испытание. Салли очень хотелось стать членом "клуба". Одноклассницы дали ей задание: украсть из магазина тетрадку стоимостью в пять центов.Девочка согласилась, но на выходе из магазина ребенка схватил за руку немолодой мужчина, представившийся агентом ФБР.Ему удалось так запугать зареванную школьницу, что девочка согласилась на его условия: теперь она должна была тоже стать "агентом" и рассказывать незнакомцу о всех происшествиях и своем поведении, иначе она попадет в тюрьму или колонию для малолетних преступников.Педофил-рецидивистНа самом деле под маской "агента" скрывался 50-летний автомеханик Фрэнк Ласалль. Его уже несколько раз судили за соблазнения и изнасилования несовершеннолетних, поэтому опыт общения с маленькими девочками у него имелся.За несколько месяцев он так затуманил юной Салли голову, что та сама рассказала матери тщательно подготовленную историю о том, что ее вместе с подругами везет на отдых отец одноклассницы, и села с педофилом в автобус.Они действительно уехали в Атлантик-Сити, где Ласалль остановился в частном пансионе и представлял Салли в качестве своей дочери.Салли звонила матери, рассказывая о своем "отдыхе", однако со временем звонки становились все реже, а объяснения девочки все более путанными. Только через месяц испуганная мать обратилась в полицию, но к тому времени следы девочки и ее похитителя затерялись.Два года в компании с педофиломПочти два года Ласалль и Салли путешествовали по стране на автомобиле. Поселяясь в новом городе, похититель выдавал себя за отца девочки и обычно не вызывал подозрений.На второй год этого безумного путешествия Ласалль определил свою "дочь" в школу в Далласе, штат Техас. Вот тут Салли и набралась мужества и рассказала о происходящем друзьям, а затем позвонила домой.Арестовали педофила 22 марта 1950 года в штате Калифорния, он до последнего старался уверить полицейских, что является отцом девочки, и сдался лишь тогда, когда из Кэмдена пришли документы, подтверждающие, что настоящий отец Салли Хорнер мертв уже несколько лет.Мужчину судили и отправили за решетку на 35 лет, из тюрьмы он так и не вышел.Букет от преступника на похоронахДома Салли Хорнер оказалась накануне своего 13-летия. Прокурор посоветовал семье Хорнер сменить место жительства и даже имена, ссылаясь на то, что Салли будет трудно адаптироваться к нормальной жизни после происшедшего кошмара. Однако Элла Хорнер отказалась.И Салли действительно пришлось непросто, не все ее сверстники относились к ней с участием. Были и такие, кто просто смеялись, другие и вовсе считали, что она сама спровоцировала к себе внимание сексуально озабоченного старика.В 15 лет Салли подделала удостоверение личности, выдавая себя за 21-летнюю, и начала встречаться с 20-летним Эдвардом Бейкером, которому заявила, что ей 17 лет, что его вполне устроило - девушка выглядела старше своих лет.В августе 1952 года молодые люди попали в аварию, в которой Салли погибла.На похоронах Салли среди цветов от родственников и друзей оказался и странный букет, оплаченный заключенным одной из тюрем Нью-Джерси. Это был Фрэнк Ласалль.
нью-джерси
атлантик-сити
даллас
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/17/2013001779_0:63:600:513_1920x0_80_0_0_b572dd79d67d8d0d98ab88f0123b4daf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
нью-джерси, атлантик-сити, даллас, владимир набоков, фбр, сша
Нью-Джерси, Атлантик-Сити, Даллас, Владимир Набоков, ФБР, США

Как сложилась судьба прототипа Лолиты из романа Набокова

© Public domainФлоренс Салли Хорнер
Флоренс Салли Хорнер - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© Public domain
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. В 1955 году в парижском издательстве "Олимпия Пресс" публикуется один из самых скандальных романов XX века "Лолита" Владимира Набокова. Книга пережила несколько экранизаций. В те времена история о взрослом мужчине, испытывающем страсть к девочке-подростку вызвала мощный информационный взрыв. И сегодня, уже будучи признанной классикой литературы XX века, книга встречается в штыки блюстителями нравственности. Любопытно, что написать роман, который зрел у Набокова много лет, его подтолкнула реальная история школьницы Флоренс Салли Хорнер. Вот только реальность была намного отвратительней, чем вымысел автора.

Агент ФБР и блокнот за 5 центов

Флоренс Салли Хорнер родилась в апреле 1937 года в городе Камден, штат Нью-Джерси. Ее отец злоупотреблял алкоголем и в конце концов совершил самоубийство.
Мать выбивалась из сил, чтобы прокормить детей, и большую часть времени Салли в родном городе была предоставлена сама себе.
© Alex PotemkinКамден, Нью-Джерси
Камден, Нью-Джерси - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© Alex Potemkin
Камден, Нью-Джерси
Несмотря на все трудности, девочка хорошо училась. В ее классе подруги создали нечто вроде "закрытого клуба", куда можно было попасть, лишь пройдя испытание. Салли очень хотелось стать членом "клуба". Одноклассницы дали ей задание: украсть из магазина тетрадку стоимостью в пять центов.
Девочка согласилась, но на выходе из магазина ребенка схватил за руку немолодой мужчина, представившийся агентом ФБР.
© Getty Images / NesАгент ФБР
Агент ФБР - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© Getty Images / Nes
Агент ФБР
Ему удалось так запугать зареванную школьницу, что девочка согласилась на его условия: теперь она должна была тоже стать "агентом" и рассказывать незнакомцу о всех происшествиях и своем поведении, иначе она попадет в тюрьму или колонию для малолетних преступников.

Педофил-рецидивист

На самом деле под маской "агента" скрывался 50-летний автомеханик Фрэнк Ласалль. Его уже несколько раз судили за соблазнения и изнасилования несовершеннолетних, поэтому опыт общения с маленькими девочками у него имелся.
© Getty Images / WIN-Initiative/NelemanКорридор в американской тюрьме
Корридор в американской тюрьме - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© Getty Images / WIN-Initiative/Neleman
Корридор в американской тюрьме
За несколько месяцев он так затуманил юной Салли голову, что та сама рассказала матери тщательно подготовленную историю о том, что ее вместе с подругами везет на отдых отец одноклассницы, и села с педофилом в автобус.
Они действительно уехали в Атлантик-Сити, где Ласалль остановился в частном пансионе и представлял Салли в качестве своей дочери.
Салли звонила матери, рассказывая о своем "отдыхе", однако со временем звонки становились все реже, а объяснения девочки все более путанными. Только через месяц испуганная мать обратилась в полицию, но к тому времени следы девочки и ее похитителя затерялись.
© AP PhotoФлоренс Салли Хорнер с матерью после освобождения
Флоренс Салли Хорнер с матерью после освобождение - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© AP Photo
Флоренс Салли Хорнер с матерью после освобождения

Два года в компании с педофилом

Почти два года Ласалль и Салли путешествовали по стране на автомобиле. Поселяясь в новом городе, похититель выдавал себя за отца девочки и обычно не вызывал подозрений.
На второй год этого безумного путешествия Ласалль определил свою "дочь" в школу в Далласе, штат Техас. Вот тут Салли и набралась мужества и рассказала о происходящем друзьям, а затем позвонила домой.
© Getty Images / Danny LehmanДаллас
Даллас - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© Getty Images / Danny Lehman
Даллас
Арестовали педофила 22 марта 1950 года в штате Калифорния, он до последнего старался уверить полицейских, что является отцом девочки, и сдался лишь тогда, когда из Кэмдена пришли документы, подтверждающие, что настоящий отец Салли Хорнер мертв уже несколько лет.
Мужчину судили и отправили за решетку на 35 лет, из тюрьмы он так и не вышел.
© AP Photo / Ernest K. BennettФлоренс Салли Хорнер после освобождения в 1950 году
Флоренс Салли Хорнер после освобождения в 1950 году - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© AP Photo / Ernest K. Bennett
Флоренс Салли Хорнер после освобождения в 1950 году

Букет от преступника на похоронах

Дома Салли Хорнер оказалась накануне своего 13-летия. Прокурор посоветовал семье Хорнер сменить место жительства и даже имена, ссылаясь на то, что Салли будет трудно адаптироваться к нормальной жизни после происшедшего кошмара. Однако Элла Хорнер отказалась.
И Салли действительно пришлось непросто, не все ее сверстники относились к ней с участием. Были и такие, кто просто смеялись, другие и вовсе считали, что она сама спровоцировала к себе внимание сексуально озабоченного старика.
© Getty Images / Klaus VedfeltАмериканская школа
Американская школа - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© Getty Images / Klaus Vedfelt
Американская школа
В 15 лет Салли подделала удостоверение личности, выдавая себя за 21-летнюю, и начала встречаться с 20-летним Эдвардом Бейкером, которому заявила, что ей 17 лет, что его вполне устроило - девушка выглядела старше своих лет.
В августе 1952 года молодые люди попали в аварию, в которой Салли погибла.
На похоронах Салли среди цветов от родственников и друзей оказался и странный букет, оплаченный заключенным одной из тюрем Нью-Джерси. Это был Фрэнк Ласалль.
 
Нью-ДжерсиАтлантик-СитиДалласВладимир НабоковФБРСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала