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США призвали Всемирный банк перестать относить КНР к развивающейся стране - РИА Новости, 23.04.2025
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17:34 23.04.2025 (обновлено: 17:39 23.04.2025)
https://ria.ru/20250423/kitay-2013013059.html
США призвали Всемирный банк перестать относить КНР к развивающейся стране
США призвали Всемирный банк перестать относить КНР к развивающейся стране - РИА Новости, 23.04.2025
США призвали Всемирный банк перестать относить КНР к развивающейся стране
США призывают Всемирный банк перестать выдавать займы Китаю на правах "развивающейся страны", такой подход "абсурден", заявил в среду глава минфина США Скотт... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T17:34:00+03:00
2025-04-23T17:39:00+03:00
китай
сша
вашингтон (штат)
экономика
скотт бессент
всемирный банк
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ВАШИНГТОН, 23 апр - РИА Новости. США призывают Всемирный банк перестать выдавать займы Китаю на правах "развивающейся страны", такой подход "абсурден", заявил в среду глава минфина США Скотт Бессент."Всемирный банк продолжает ежегодно предоставлять кредиты странам, которые соответствуют критериям выхода из-под заимствований Всемирного банка. Нет никаких оправданий для этого продолжающегося кредитования... Относиться к Китаю — второй по величине экономике в мире - как к "развивающейся стране" абсурдно", - заявил Бессент в своей речи к институту международных финансов в Вашингтоне.
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китай, сша, вашингтон (штат), экономика, скотт бессент, всемирный банк
Китай, США, Вашингтон (штат), Экономика, Скотт Бессент, Всемирный банк
США призвали Всемирный банк перестать относить КНР к развивающейся стране

Бессент: выдача займов Всемирного банка КНР как развивающейся стране абсурдна

© AP Photo / Chan Long HeiЛюди несут китайские национальные флаги
Люди несут китайские национальные флаги - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© AP Photo / Chan Long Hei
Люди несут китайские национальные флаги. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 23 апр - РИА Новости. США призывают Всемирный банк перестать выдавать займы Китаю на правах "развивающейся страны", такой подход "абсурден", заявил в среду глава минфина США Скотт Бессент.
"Всемирный банк продолжает ежегодно предоставлять кредиты странам, которые соответствуют критериям выхода из-под заимствований Всемирного банка. Нет никаких оправданий для этого продолжающегося кредитования... Относиться к Китаю — второй по величине экономике в мире - как к "развивающейся стране" абсурдно", - заявил Бессент в своей речи к институту международных финансов в Вашингтоне.
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КитайСШАВашингтон (штат)ЭкономикаСкотт БессентВсемирный банк
 
 
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