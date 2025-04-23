https://ria.ru/20250423/kitay-2013013059.html

США призвали Всемирный банк перестать относить КНР к развивающейся стране

США призвали Всемирный банк перестать относить КНР к развивающейся стране - РИА Новости, 23.04.2025

США призвали Всемирный банк перестать относить КНР к развивающейся стране

США призывают Всемирный банк перестать выдавать займы Китаю на правах "развивающейся страны", такой подход "абсурден", заявил в среду глава минфина США Скотт... РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T17:34:00+03:00

2025-04-23T17:34:00+03:00

2025-04-23T17:39:00+03:00

китай

сша

вашингтон (штат)

экономика

скотт бессент

всемирный банк

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ВАШИНГТОН, 23 апр - РИА Новости. США призывают Всемирный банк перестать выдавать займы Китаю на правах "развивающейся страны", такой подход "абсурден", заявил в среду глава минфина США Скотт Бессент."Всемирный банк продолжает ежегодно предоставлять кредиты странам, которые соответствуют критериям выхода из-под заимствований Всемирного банка. Нет никаких оправданий для этого продолжающегося кредитования... Относиться к Китаю — второй по величине экономике в мире - как к "развивающейся стране" абсурдно", - заявил Бессент в своей речи к институту международных финансов в Вашингтоне.

https://ria.ru/20250423/kitay-2013010994.html

китай

сша

вашингтон (штат)

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китай, сша, вашингтон (штат), экономика, скотт бессент, всемирный банк