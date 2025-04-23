https://ria.ru/20250423/kitay-2013010994.html

Рубио назвал Китай основным вызовом для США

Рубио назвал Китай основным вызовом для США - РИА Новости, 23.04.2025

Рубио назвал Китай основным вызовом для США

Госсекретарь США Марко Рубио назвал Китай основным вызовом для Соединённых Штатов, подчеркнув, что Пекин ведёт самое масштабное мирное наращивание военной мощи... РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T17:26:00+03:00

2025-04-23T17:26:00+03:00

2025-04-23T17:26:00+03:00

в мире

китай

сша

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марко рубио

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ВАШИНГТОН, 23 апр – РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио назвал Китай основным вызовом для Соединённых Штатов, подчеркнув, что Пекин ведёт самое масштабное мирное наращивание военной мощи в истории. "Я считаю, что Китай - это вызов номер один на всех возможных направлениях. Геополитически, с точки зрения нацбезопасности, экономики, промышленности", – сказал Рубио в интервью порталу The Free Press. Он подчеркнул, что масштабы китайской военной программы не имеют аналогов. "Это самое быстрое и самое масштабное наращивание военной силы в мирное время за всю историю человечества. Не просто современной истории - всей истории мира", – заявил он.

https://ria.ru/20250422/boeing-2012526010.html

китай

сша

пекин

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в мире, китай, сша, пекин, марко рубио