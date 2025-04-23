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Рубио назвал Китай основным вызовом для США - РИА Новости, 23.04.2025
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17:26 23.04.2025
https://ria.ru/20250423/kitay-2013010994.html
Рубио назвал Китай основным вызовом для США
Рубио назвал Китай основным вызовом для США - РИА Новости, 23.04.2025
Рубио назвал Китай основным вызовом для США
Госсекретарь США Марко Рубио назвал Китай основным вызовом для Соединённых Штатов, подчеркнув, что Пекин ведёт самое масштабное мирное наращивание военной мощи... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T17:26:00+03:00
2025-04-23T17:26:00+03:00
в мире
китай
сша
пекин
марко рубио
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ВАШИНГТОН, 23 апр – РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио назвал Китай основным вызовом для Соединённых Штатов, подчеркнув, что Пекин ведёт самое масштабное мирное наращивание военной мощи в истории. "Я считаю, что Китай - это вызов номер один на всех возможных направлениях. Геополитически, с точки зрения нацбезопасности, экономики, промышленности", – сказал Рубио в интервью порталу The Free Press. Он подчеркнул, что масштабы китайской военной программы не имеют аналогов. "Это самое быстрое и самое масштабное наращивание военной силы в мирное время за всю историю человечества. Не просто современной истории - всей истории мира", – заявил он.
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в мире, китай, сша, пекин, марко рубио
В мире, Китай, США, Пекин, Марко Рубио
Рубио назвал Китай основным вызовом для США

Госсекретарь США Рубио: КНР ведет крупнейшее наращивание военной мощи в истории

© AP Photo / Evan VucciГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 23 апр – РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио назвал Китай основным вызовом для Соединённых Штатов, подчеркнув, что Пекин ведёт самое масштабное мирное наращивание военной мощи в истории.
«
"Я считаю, что Китай - это вызов номер один на всех возможных направлениях. Геополитически, с точки зрения нацбезопасности, экономики, промышленности", – сказал Рубио в интервью порталу The Free Press.
Он подчеркнул, что масштабы китайской военной программы не имеют аналогов.
«
"Это самое быстрое и самое масштабное наращивание военной силы в мирное время за всю историю человечества. Не просто современной истории - всей истории мира", – заявил он.
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