https://ria.ru/20250423/kitay-2012897725.html

МИД КНР прокомментировало вызов посла Китая на Украине

МИД КНР прокомментировало вызов посла Китая на Украине - РИА Новости, 23.04.2025

МИД КНР прокомментировало вызов посла Китая на Украине

Китай решительно выступает против безосновательных обвинений и политических манипуляций, заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Го... РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T10:32:00+03:00

2025-04-23T10:32:00+03:00

2025-04-23T10:42:00+03:00

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ПЕКИН, 23 апр - РИА Новости. Китай решительно выступает против безосновательных обвинений и политических манипуляций, заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.Ранее украинский МИД сообщил, что вызвал посла Китая на Украине Ма Шенкуня из-за сообщений о "китайских солдатах" на Украине и информации о якобы привлечении китайских компаний к производству в РФ продукции военного назначения, хотя руководство в Пекине отметило, что никогда не поставляло оружия ни одной из сторон конфликта на Украине."Китай решительно выступает против безосновательных обвинений и политических манипуляций", - ответил Го Цзякунь на просьбу прокомментировать ситуацию с вызовом посла страны в МИД Украины.Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь 18 апреля заявил, что Китай никогда не поставлял оружия ни одной из сторон конфликта на Украине. Он отметил, что позиция Китая по украинскому вопросу последовательна и ясна, он активно выступает за прекращение огня и переговоры.Ранее Владимир Зеленский заявил, что ВСУ якобы взяли в плен двух граждан Китая. Позже украинский министр иностранных дел Андрей Сибига сообщил, что МИД Украины вызвал временного поверенного в делах КНР, чтобы обсудить якобы участие китайских граждан в конфликте на Украине. Позднее в ходе выступления перед украинской прессой глава киевского режима заявил, что Украина собирает информацию о китайских военнослужащих и считает, "что их намного больше". Линь Цзянь назвал безосновательными сообщения о якобы китайских солдатах на Украине.

https://ria.ru/20250322/kitaj-2006643218.html

https://ria.ru/20250312/ssha-2004453338.html

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в мире, украина, китай, россия, андрей сибига, владимир зеленский, вооруженные силы украины