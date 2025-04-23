https://ria.ru/20250423/kitay-2012859191.html

Посла Китая вызвали в МИД Украины

Посла Китая вызвали в МИД Украины - РИА Новости, 23.04.2025

Посла Китая вызвали в МИД Украины

Украинский МИД сообщил, что вызвал посла Китая на Украине из-за сообщений о "китайских солдатах" на Украине и информации о якобы привлечении китайских компаний... РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T00:05:00+03:00

2025-04-23T00:05:00+03:00

2025-04-23T00:26:00+03:00

китай

пекин

мид украины

украина

россия

владимир зеленский

евгений перебийнис

андрей сибига

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МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Украинский МИД сообщил, что вызвал посла Китая на Украине из-за сообщений о "китайских солдатах" на Украине и информации о якобы привлечении китайских компаний к производству в РФ продукции военного назначения, хотя Пекин заявил, что никогда не поставлял оружия ни одной из сторон конфликта на Украине."Чрезвычайный и полномочный Посол КНР в Украине Ма Шенкунь был приглашен в министерство иностранных дел. Во время встречи заместитель министра иностранных дел Евгений Перебийнис подчеркнул, что факты участия китайских граждан в боевых действиях против Украины, а также привлечение китайских компаний к производству в России продукции военного назначения вызывают серьезную обеспокоенность", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале украинского МИД.В ведомстве утверждают, что передали "доказательства" китайской стороне, однако не сообщили, что это за доказательства, и не обнародовали их.Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь 18 апреля заявил, что Китай никогда не поставлял оружия ни одной из сторон конфликта на Украине. Он отметил, что позиция Китая по украинскому вопросу последовательна и ясна, он активно выступает за прекращение огня и переговоры.Ранее Владимир Зеленский заявил, что ВСУ якобы взяли в плен двух граждан Китая. Позже глава украинского ведомства Андрей Сибига сообщил, что украинский МИД вызвал временного поверенного в делах КНР, чтобы обсудить якобы участие китайских граждан в конфликте на Украине. Позже в ходе выступления перед украинской прессой Зеленский заявил, что Украина собирает информацию о китайских военнослужащих и считает, "что их намного больше". Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь назвал безосновательными сообщения о якобы китайских солдатах на Украине.

https://ria.ru/20250421/peremirie-2012441715.html

https://ria.ru/20250420/kitay-2012371400.html

китай

пекин

украина

россия

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